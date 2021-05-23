В Грузии изучают возможный случай заражения индийским штаммом COVID-19

Страны «Большой семерки» договорились до конца года прекратить государственное финансирование угольных проектов и постепенно свернуть поддержку остальных ископаемых видов топлива, включая нефть и газ. Об этом в пятницу сообщает Reuters со ссылкой на итоговое коммюнике. Цель такой стратегии – ограничить рост глобальной температуры по всей планете на уровне 1,5 градуса по Цельсию.

Одновременно правительства G7 намерены добиваться того, чтобы их партнеры по всему миру следовали аналогичному курсу и уже к 2030-м годам переходили на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.

Страны G7 подтвердили готовность следовать Парижскому соглашению. Согласно документу, на меры по защите климата к 2025 году будет выделяться в совокупности по 100 миллиардов долларов ежегодно. Одна только американская программа «Зеленый новый курс» оценивается в два триллиона долларов. Конечная задача США – достичь «100-процентно чистой электроэнергии к 2035 году».

«Большая семерка» – союз богатейших экономик мира. На их долю приходится половина мирового ВВП – примерно 40 триллионов долларов. Как подчеркивает Reuters, на фоне решений G7 о постепенном отказе от ископаемого топлива во все большей «изоляции» оказываются Китай и прочие страны, не желающие присоединяться к трансатлантическому экологическому курсу. Со временем эти державы будут сталкиваться со все большим давлением, целью которого станет принуждение к диверсификации их экономик, говорится в материале агентства.

Ранее Международное энергетическое агентство опубликовало отчет, в котором призвало инвесторов по всему миру отказаться от финансирования новых проектов поставок нефти, газа и угля для того, чтобы выполнить задачи международной климатической программы.

На этой неделе стало известно о том, что Финляндия сокращает потребление российской нефти Urals на 25 процентов и переходит на экологически чистый энергоресурс. В целом экспорт нефти из России в так называемое «дальнее зарубежье» упал с января по апрель примерно на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение в денежном выражении составило около пяти миллиардов долларов.

Такая ситуация для России складывается на фоне относительно высоких цен на нефть, котировки которой, впрочем, в четверг резко упали в связи с ожиданием возвращения на рынок иранской нефти. Вечером пятницу Brent торгуется на бирже по цене примерно 66,5 долларов за баррель. Три дня назад стоимость эталонной марки балансировала выше 70 долларов за бочку.