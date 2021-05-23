В Китае 21 участник ультрамарафона насмерть замерз на дистанции

Условия труда граждан Грузии, занятых на сезонных работах в Германии, будут приведены в соответствие с существующими стандартами. Об этом сказано в письменном комментарии федерального Министерства труда и социальных вопросов Германии Общественному вещателю.

На этой неделе Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушении прав и тяжелых условиях граждан, которые смогли легально трудоустроиться в Германии благодаря межгосударственному соглашению.

«Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии, федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии уделяют особое внимание обеспечению безопасных и привлекательных условий труда для сезонных рабочих, охране их здоровья. Соответственно, жалобы грузинских сезонных работников, предъявленные вами, еще более прискорбны», - говорится в комментарии министерства.

В ведомстве обещают, что незамедлительно проверить сообщения о нарушениях.

Одновременно отмечается, что федеральное агентство по трудоустройству находится в тесном контакте с посольствами Германии в Грузии и Грузии в Германии, а также с грузинским госагентством по содействию трудоустройству.

«Включенные институты тесно сотрудничают, чтобы найти выход как можно скорее. Описанные вами условия труда будут незамедлительно исправлены в соответствии с существующими стандартами. Федеральное агентство по трудоустройству Германии будет внимательно следить за указанным вопросом», - отмечено в письме.

За индивидуальное инспектирование и контроль отвечают компетентные региональные органы, страховые институты и таможенный отдел по незадекларированным работам. По информации министерства, эти органы подключатся к разбирательствам, если не прекратятся жалобы граждан Грузии по зарплате.

«Поскольку сотрудники недавно прибыли в Германию, предположительно, они пока не получали зарплату, поэтому мы должны дождаться первой зарплаты. В том случае, если жалобы по поводу зарплаты не прекращаться, несмотря на предоставленную информацию, то к делу подключится таможенный отдел», - говорится в письме.

Если в долгосрочной перспективе трудовые отношения или условия работы не улучшатся, то федеральное агентство позаботится о замене им работодателя.