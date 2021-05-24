Анри Оханашвили: Если вы нарушаете текст соглашения, зафиксируйте это открыто

Если мы договариваемся не принимать закон об амнистии - пожалуйста. Эта амнистия не была инициативой «Грузинской мечты», - заявил председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили на заседании комитета по защите прав человека, отвечая на критику оппозиционных коллег.

По оценке Оханашвили, оппозиция проводит ревизию того, что сама подписала. По его словам, оппозиция сейчас пытается уклониться от взятия на себя ответственности.

«Если мы договариваемся не принимать закон об амнистии - пожалуйста! Тогда пусть исполнится закон в отношении Никанора Мелия, который обвиняется в тяжелейшем преступлении. Я не сторонник принятия амнистии, однако верен соглашению. Если вы нарушаете текст соглашения, зафиксируйте это открыто, и политически всем придется брать на себя ответственность. Вообще, я не возражаю против того, чтобы не принимать акт об амнистии. Вы очень хорошо знаете, что это не было инициативой «Грузинской мечты» и этот вопрос за столом переговоров поднимался не «Грузинской мечтой», - заявил Оханашвили, обращаясь к оппозиционным коллегам.

Представленный «Грузинской мечтой» законопроект об амнистии в связи с событиями 19-20 июня раскритиковали оппозиционеры Анна Нацвлишвили и Шалва Шавлугидзе. Нацвлишвили потребовала отложить рассмотрение, передает «Интерпрессньюс».