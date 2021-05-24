Латвия и Беларусь взаимно высылают сотрудников посольств

Власти Беларуси предписали в течение суток покинуть страну всем сотрудникам посольства Латвии, кроме «одного административно-технического сотрудника», который может остаться «для ухода за зданием». Сообщается, что такое решение принято в связи с «оскорблением в Риге государственного флага» Беларуси.

Во вторник министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Беларуси, вывешенный около одной из рижских гостиниц, где проживают участники проходящего в городе чемпионата мира по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который в качестве национального символа использует белорусская оппозиция.

Мэр Риги объяснил действие тем, что «в городе не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом».

Уже после того, как Беларусь предписала латвийским дипломатам покинуть Минск, официальная Рига объявила об ответной мере - высылке всех белорусских дипломатов, находящихся в стране.

Обострение отношений между странами Евросоюза и Беларусью произошло после того, как в воскресенье в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Власти Беларуси подняли истребители, чтобы посадить самолет в Минске, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. После приземления лайнера выяснилось, что в нем находились белорусский оппозиционный журналист, один из создателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, и его подруга, гражданка России София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.

Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить Протасевича. В Литве, где проживал журналист, открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.

США, Великобритания, Германия, Чехия, Польша, Ирландия, Украина, а также страны Балтии инициировали отказ от полетов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну.

В понедельник вечером лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях против администрации Александра Лукашенко.