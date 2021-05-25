Навальный сообщил, что против него завели ещё одно уголовное дело

Он будет иметь обратную силу

Профильный комитет Госдумы в понедельник одобрил поправки к законопроекту, который предусматривает запрет баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими. Этот документ может сделать фактически невозможным избрание в Думу сторонников Алексея Навального.

Второе чтение законопроекта, как ожидается, состоится уже 25 мая. Ранее сообщалось, что депутаты намерены его принять до официального начала кампании по выборам в Думу, которые намечены на сентябрь.

Поправки, внесённые депутатом Павлом Крашенинниковым и членом Совета Федерации Андреем Клишасом, ещё более ужесточают положения законопроекта. Они предусматривают, что запрет будет распространён на участие в выборах не только в Госдуму, а на всех уровнях, включая муниципальный. Также он распространится не только на членов организаций, признанных экстремистскими, и тех, кто оказывал им поддержку, но и на людей, выражавших "поддержку целям и формам организации, признанной экстремистской или террористической, а также отдельным мероприятиям такой структуры" – речь может идти, например, о комментариях в интернете.

Причастность людей к деятельности запрещённых организаций должен будет установить суд. Без судебного решения, однако, запрещать баллотироваться можно будет людям, которые были учредителями или руководителями организаций.

После внесения поправок ряд СМИ сообщали, что закон не будет иметь обратной силы, то есть не будет распространяться на деятельность до признания организации экстремистской. Однако это не так. Обратная сила в законопроекте предусмотрена. Это обосновывают тем, что речь идёт не о наказании (что запрещено Конституцией), а "только" об ограничении прав.

Законопроект был внесён после того, как стало известно, что в суд поступили документы о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией и Штабов Алексея Навального. Сторонники Навального считают, что смысл законопроекта в том, чтобы лишить их возможности баллотироваться. В России экстремистскими сейчас признаны десятки организаций, в том числе, например, и Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова, членами и сторонниками которой был ряд видных деятелей, включая одного из лидеров "Справедливой России – за правду" Захара Прилепина.