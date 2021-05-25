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Югоосетинская Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на бывшего главу МВД
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия направила в суд уголовное дело по факту покушения на главу МВД Игоря Наниева, которое произошло в августе прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры на сайте ведомства.
"Генеральной прокуратурой Республики Южная Осетия 20 мая 2021 года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Цховребова Николая Алановича и Джабиева Инала Сергеевича в совершении посягательства на жизнь государственного деятеля - министра внутренних дел республики, генерал-майора Игоря Наниева, т. е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ", - сообщили в ведомстве, отметив, что 21 мая указанное уголовное дело направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу.
Уточняется, что в рамках расследования данного уголовного дела органом следствия было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Инала Джабиева в связи с его смертью.
"Законный представитель обвиняемого Джабиева И. С. - его супруга Оксана Сотиева - возразила против прекращения уголовного дела по указанному основанию и заявила ходатайство о направлении уголовного дела в суд в отношении своего супруга на общих основаниях, в целях реабилитации умершего", - цитирует сообщение ведомства агентство "РЕС".
- Машина министра внутренних дел Игоря Наниева была обстреляна вечером 17 августа 2020 года вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвали из заброшенного дома. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал.
- Генпрокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа прошлого года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом свидетельствуют и снимки тела молодого человека.
Другие новости дня
Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Республика стала первым российским регионом, который решил принудительно вакцинировать жителей. Чиновники объяснили это напряженной ситуацией с COVID. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева - он сделал заявление об этом на заседании оперативного штаба.
Работодателей, которые не обеспечат обязательную вакцинацию всех сотрудников, будут штрафовать на 200 тысяч рублей. Жителей, отказавшихся от вакцины "необоснованно", не будут допускать к работе. "Это касается не только государственных и бюджетных организаций, но и индивидуальных предпринимателей, а также федеральных организаций, работающих на территории региона", - сообщили власти Якутии.
Постановление об обязательной вакцинации главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева выпустила еще 19 мая. Согласно документу, в Якутии должно быть привито не менее 70% всех взрослых жителей.
В первую очередь, по задумке чиновников, прививки должны поставить все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий.
Глава управления Роспотребнадзора заявила, что обязательную вакцинацию также проведут всем жителям старше 60 лет, больным хроническими заболеваниями, медработникам, сотрудникам сферы образования и социальной, работникам, занятым в промышленности, энергетике, строительстве и ЖКХ, а также сотрудникам правоохранительных органов.
- На начало мая в Якутии было привито 120 тысяч человек. Каждый день в республике прививают в среднем по 19 тысяч жителей, заявили в пресс-службе правительства региона.
Навальный сообщил, что против него завели ещё одно уголовное дело
Оппозиционера обвиняют в оскорблении судьи Веры Акимовой
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о том, что в отношении него завели новое уголовное дело. Его обвиняют в оскорблении судьи Веры Акимовой. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте политика.
Как именно Навальный оскорбил судью, следователи ему не объяснили. Политику также сообщили ещё о двух уголовных делах в отношении него. Оппозиционера обвиняют в мошенничестве и создании НКО, посягающей на личность и права граждан.
В феврале Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции. Политику назначили штраф в 850 тысяч рублей. Во время заседания судья Вера Акимова объявила, что направит в московский следственный комитет материалы завершившихся слушаний для проверки "оскорбительных высказываний" Навального об участниках процесса.
- Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове. Он был отправлен туда на три с половиной года по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности. В заключении состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи и при этом к нему не допускают его лечащего врача.
В Беларуси 7 активистов получили от четырёх до семи лет тюрьмы
Власти обвинили их в организации массовых беспорядков
В Беларуси Могилевский областной суд приговорил к различным срокам лишения свободы семерых оппозиционных активистов по обвинению в организации массовых беспорядко. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Один из лидеров партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец получил семь лет колонии строго режима. К такому же сроку приговорены активисты "Европейской Беларуси" Евгений Афнагель и Андрей Войнович. Активисты Павел Юхневич, Максим Винярский и блогер ютьюб-канала "Серый кот" Дмитрий Козлов получили по пять лет колонии строго режима, редактор телеграм-каналов Ирина Счастная - 4 года лишения свободы.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме. 12 мая возле здания суда были задержаны и приговорены к 20 суткам административного ареста могилёвские журналисты Александр Бураков и Владимир Лабцевич. По 15 суток ареста получили оппозиционные политики Олег Аксёнов и Владимир Шанцов, которые пришли поддержать родственников обвиняемых.
Белорусские правозащитники назвали осужденных активистов политзаключенными.
В Абхазию прибыл руководитель Росавиации Александр Нерадько
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Александра Нерадько.
Вместе с главой ведомства в Абхазию прибыла делегация Росавиации. На встрече речь шла о реализации практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта.
Решение о запуске аэропорта было достигнуто по итогам встречи Бжания с российским президентом 12 ноября 2020 года, сообщает "Апсныпресс".
Это не первый визит представителей Росавиации в Абхазию. В ноябре прошлого года делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
13 мая на туристическом форуме «Апсны – страна души 2021» Аслан Бжания заявил, что «с высокой долей вероятности к январю 2024 года аэропорт начнет принимать первые рейсы».
26 мая Ниагарский водопад впервые подсветят в цвета флага Грузии
В честь празднования Дня независимости Грузии, Ниагарский водопад в Канаде будет подсвечен цветами флага Грузии. Информацию в Facebook распространяет посольство Грузии в Канаде.
Кроме того, по сообщению посольства, запланированы и другие мероприятия. В частности:
- 26 мая флаг Грузии будет торжественно поднят перед мэрией Оттавы в столице Канады;
- 25 мая впервые состоится церемония поднятия грузинского флага в крупнейшем городе Канады — Торонто. Флаг будет развиваться над мэрией Торонто;
- 1 июня в столице провинции Британской Колумбии - Виктории, в Губернаторском дворце откроется выставка, на которой будет представлена фамильная грузинская чоха сына одного из основателей Первой Республики Грузии, великого грузинского деятеля, основателя "Ботанического сада Абхази" Котэ Абхази - Нико Абхази. Выставка должна была открыться 25 мая, однако из-за эпидемиологической ситуации её перенесли на начало июня», — говорится в сообщении посольства.
Грузия открывает сухопутные границы, рестораны начнут работать в выходные
По решению Координационного совета при правительстве Грузии, с 1 июня Грузия откроет сухопутные границы. Пересечь границу смогут граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 или же имеющие документ, подтверждающий проведение PCR-теста с отрицательным результатом.
Границу также можно будет пересечь с отрицательным PCR-тестом, который был проведен не ранее 72 часов до въезда в Грузию. Однако в таком случае в течение следующих 72 часов (после приезда) нужно будет сделать еще один PCR-тест.
Кроме того, туристам рекомендуется приобрести медицинскую страховку, которая покроет все случаи, связанные с COVID-19.
В перечень стран, граждане или резиденты которых могут въехать в Грузию при наличии отрицательного PCR-теста, добавлены:
- Канада
- Япония
- Кувейт;
- Южная Корея
- Китай
- Молдова
- Оман
Кроме того, с 1-го июня полностью снимается ограничение в выходные дни для объектов общественного питания. Об этом заявил на брифинге в Администрации правительства глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе, передает Общественный вещатель Грузии.
По словам Гибрадзе, рестораны смогут принимать гостей и в закрытых пространствах. Но в силе остается ограничение на проведение социальных мероприятий, связанных со свадьбами, поминками, банкетами и др.
Танец мальчиков в балетных пачках возмутил дагестанцев
В махачкалинском лицее проведут проверку
В Дагестане разразился скандал из-за шуточного выступления подростков в балетных пачках на концерте по случаю последнего звонка в лицее №8 в Махачкале. Видеозапись выступления распространилась по интернету и вызвала возмущение у дагестанских пользователей, сообщает "Кавказский узел". Многие сочли происходящее на ней постыдным, недостойным и противоречащим религии. В лицее проведут проверку по данному факту.
На видео юноши в балетных пачках танцуют на сцене "Лебединое озеро". Двое из них пытаются делать поддержки. Потом одетые в красные юбки мальчики исполняют "Канкан". На видео с выступлением слышен смех из зала, не скрывают улыбок и сами артисты. Целью школьного спектакля было желание развеселить публику, пояснили в соцсетях сами ученики.
"Они ломают образ мужчины, воина, джигита", - написал один из пользователей в комментариях. "Позор, надо их выслать из Дагестана, срочно!" – призывает другой. Их немногочисленные оппоненты настаивают на том, что танцевальные номера мальчиков в женской одежде были всего лишь шуткой, и призывают не судить их строго. "Это вам позор, если вы комический танец из капустника принимаете так серьезно", - написала одна из пользователей.
Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что в республике такие выступления не приветствуются даже в виде шутки. Дагестан, по словам Хадулаева, религиозный регион, а переодевание мужчин в женскую одежду считается "первым шагом к пороку".
Ответственность за случившееся он возложил на директора учебного заведения. Мальчиков, по его словам, "никто линчевать не будет", но люди осуждают их поступок.
Общественник-блогер Булач Чанкалаев заявил, что поговорил с директором лицея и та заверила, что не была в курсе этой постановки.
В январе 2020 года в чеченском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором молодые люди танцевали парами в центре Грозного. Это вызвало у комментаторов роликов шквал негодования: их обвинили в нарушении чеченских традиций.
За сутки в Грузии от коронавируса умерли еще 15 человек
В Грузии от коронавируса скончались еще 15 человек. «За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 15 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 4 654 человека», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.
За последние 24 часа в стране выявлено 1 354 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 30 456 тестов, из них 21 052 - на антигены и 9 404 PCR. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 339 315.
По состоянию на 24 мая дневной показатель положительности составляет 4.45%, за последние 14 дней - 3.86%, а за 7 дней - 4.05%.
За последние сутки выздоровел 821 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 320 777.
Из выявленных за сутки 1 354 новых случаев коронавируса 669 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 114, в Имеретии - 184, в Квемо Картли – 78, в Шида Картли - 43, в Гурии – 15, в Самегрело и Земо Сванетии – 129, в Кахетии – 56, в Мцхета-Мтианети - 50, в Самцхе-Джавахети – 11, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 5.
На сегодняшний день в Грузии 13 858 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 4 094 человека, в клинических гостиницах находится 673 человека, на дому лечится 9 091 человек. В настоящее время на самоизоляции находятся 25 360 человек.
Саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз
Саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, а также призвал авиаперевозчиков ЕС избегать полетов над Беларусью. Решение еще не вступило в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.
Саммит ЕС призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси.
Лидеры стран Евросоюза призвали также ускорить введение санкций против физических лиц и компаний Беларуси в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.
Главы стран Европейского союза на саммите 24 мая рассматривали вопрос о международном расследовании "акта принуждения" белорусскими властями к посадке в Минске рейса авиакомпании Ryanair, что "поставило под угрозу безопасность пассажиров и экипажа". На этом рейсе в аэропорту белорусские силовики задержали блогера и бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Лидеры стран ЕС, а также США потребовали его немедленного освобождения.
Известно, что рейсы белорусской авиакомпании Belavia отказались принимать Великобритания, Литва. О приостановке полетов в воздушном пространстве Беларуси объявили Lufthansa, KLM. О намерении прекратить авиасообщение с Беларусью заявила Украина.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска около 13:00 по местному времени. Пилоты получили сообщение о минировании на борту. Аэропорт Минска заявил, что пилоты сами запросили посадку. В Ryanair заявили, что о минировании экипажу сообщили белорусские диспетчеры и они же дали указание лететь в Минск.
Пассажиром этого самолета был бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. С ноября 2019 года он находится в Польше. В Беларуси его объявили в розыск, а телеграм-каналы Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta в феврале 2021 года были внесены в список экстремистских материалов Беларуси.
Протасевича и создателя Nexta Степана Путило в Беларуси обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.
После досмотра пассажиров самолета Протасевича задержали. 24 мая в МВД сообщили, что он находится в СИЗО №1 Минска.
Гражданин России осужден за попытку кибератаки на завод Tesla
Федеральный суд в Неваде приговорил гражданина России Егора Крючкова к 10 месяцам тюремного заключения за попытку получить доступ к компьютерной системе завода компании Tesla с целью кражи технологических секретов и получения выкупа.
27-летний Крючков, арестованный в августе прошлого года в Лос-Анджелесе, пошел на досудебную сделку со следствием. Во время судебного заседания он выразил сожаление за свои действия и заявил, что девять месяцев, проведенные в заключении, заставили его задуматься о боли, которую он нанес своим близким, находящимся в России, и об ударе, нанесенном его репутации. Как сообщает пресса, родственники Крючкова обращались с судье по электронной почте с просьбой о снисхождении. Максимальное наказание за подобные преступления - 5 лет тюрьмы 250 тысяч долларов штрафа.
Крючков предложил одному из работников завода Tesla 500 тысяч долларов за установку на компьютере завода программы, с помощью которой он намеревался получить доступ к технологическим секретам, а затем шантажировать производителя электрических автомобилей, требуя выкупа под угрозой обнародования секретов. В городе Рино в Неваде находится крупнейший завод фирмы Tesla, выпускающий электробатареи, один из ключевых компонентов популярных автомобилей. Сотрудник, к которому обратился россиянин, сообщил об этом предложении своему начальству. Расследование вело ФБР. После появления известия об аресте Крючкова в августе прошлого года Илон Маск, основатель и глава компании Tesla заявил о том, что она была объектом серьезных попыток кражи секретов.
В материалах дела также говорится о сообщниках Крючкова. Их имена не разглашаются. Он будет депортирован из США по истечении десятимесячного пребывания под стражей.
Протасевич заявил из минского СИЗО, что «дает признательные показания»
Белорусские государственные и провластные СМИ распространили в понедельник вечером видеозапись с оппозиционным журналистом и одним из создателей телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, задержанным накануне в Минске.
На кадрах Протасевич, сидящий за столом без наручников и с пачкой сигарет, говорит, что находится в минском СИЗО № 1, где с ним обращаются «максимально корректно и по закону», и «продолжает сотрудничать со следствием и давать признательные показания по факту организации массовых беспорядков» в столице Беларуси. По соответствующей статье уголовного кодекса оппозиционеру может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.
Кроме того, на видео Протасевич заявляет, что «никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и с какими-либо другими органами», у него нет. Ранее в оппозиционных белорусских СМИ появилась информация о том, что журналист госпитализирован в тяжелом состоянии.
При этом телеграм-канал Nexta Live опубликовал фотографию Романа Протасевича, которая сделана в схожем, что и на видеозаписи, интерьере. На лице оппозиционера видны ссадины и царапины. «Судя по всему, Роман был избит», - заключают авторы канала.
Роман Протасович был задержан в Минске накануне. Это произошло после того, как в воскресенье в аэропорту столицы Беларуси совершил экстренную посадку самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
Власти Беларуси подняли истребители, чтобы посадить самолет в Минске, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. После приземления лайнера выяснилось, что в нем находились Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Она была также задержана.
Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить оппозиционного журналиста. В Литве, где проживал Протасевич, открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.
США, Великобритания, Германия, Чехия, Польша, Ирландия, Украина, а также страны Балтии инициировали отказ от полетов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну.
В понедельник лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях против администрации Александра Лукашенко.
Латвия и Беларусь взаимно высылают сотрудников посольств
Власти Беларуси предписали в течение суток покинуть страну всем сотрудникам посольства Латвии, кроме «одного административно-технического сотрудника», который может остаться «для ухода за зданием». Сообщается, что такое решение принято в связи с «оскорблением в Риге государственного флага» Беларуси.
Во вторник министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Беларуси, вывешенный около одной из рижских гостиниц, где проживают участники проходящего в городе чемпионата мира по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который в качестве национального символа использует белорусская оппозиция.
Мэр Риги объяснил действие тем, что «в городе не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом».
Уже после того, как Беларусь предписала латвийским дипломатам покинуть Минск, официальная Рига объявила об ответной мере - высылке всех белорусских дипломатов, находящихся в стране.
Обострение отношений между странами Евросоюза и Беларусью произошло после того, как в воскресенье в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
Власти Беларуси подняли истребители, чтобы посадить самолет в Минске, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. После приземления лайнера выяснилось, что в нем находились белорусский оппозиционный журналист, один из создателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, и его подруга, гражданка России София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.
Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить Протасевича. В Литве, где проживал журналист, открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.
США, Великобритания, Германия, Чехия, Польша, Ирландия, Украина, а также страны Балтии инициировали отказ от полетов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну.
В понедельник вечером лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях против администрации Александра Лукашенко.
Зеленский поручил правительству прекратить авиасообщение с Беларусью
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о полном прекращении авиасообщения с Беларусью и закрытии воздушного пространства этой страны для осуществления авиаперелетов из Украины и в нее.
В соответствии с этим поручением, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства на вторник, 25 мая.
Украина стала десятой страной, которая объявила о подобных мерах в отношении Беларуси. Ранее отказ от полетов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну и обратно инициировали власти США, Великобритании, Германии, Чехии, Польши, Ирландии, а также страны Балтии. Кроме того, официальный Лондон приостановил лицензию белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение рейсов в Соединенное Королевство.
В понедельник вечером лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях против администрации Александра Лукашенко.
Обострение отношений между европейскими странами, США, Великобританией с одной стороны, и Беларусью и Россией - с другой, произошло после того, как в воскресенье в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
Власти Беларуси подняли истребители, чтобы посадить самолет в Минске, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. После приземления лайнера выяснилось, что в нем находились белорусский оппозиционный журналист, один из создателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, и его подруга, гражданка России София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.
Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить Протасевича. В Литве, где проживал журналист, открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.
В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила буквально следующее: «Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии шокирующим». Она обвинила США и страны ЕС в войны стандартах.
В Риге официальный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый. Минск в ответ заявил о высылке всех дипломатов и сотрудников посольства
В Риге на одной из площадей среди флагов стран-участниц Чемпионата мира по хоккею подняли бело-красно-белый флаг вместо официального красно-зеленого флага Беларуси, написал в своем твиттере мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис.
"Среди флагов Чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Беларуси, который мне доверили белорусские политэмигранты! Флаг, который символизирует режим, поддерживающий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!" – сообщил он.
Флаги участников чемпионата находятся возле гостиницы, где живут игроки сборных по хоккею. Вместе со Стакисом в замене флага принимал участие глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
В ответ на это посла Латвии в Беларуси Эйнарса Семаниса вызвали в МИД страны и предложили течение 24 часов покинуть страну. Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что также в течение 48 часов покинуть Беларусь предложено всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства. Остаться разрешили одному административно-техническому сотруднику "для ухода за зданием".
Накануне власти Беларуси заставили пилотов самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс над территорией Беларуси, отклониться от маршрута и сесть в аэропорту Минска. Когда самолет оказался на земле, силовики задержали главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту.
Латвийские власти осудили задержание Протасевича. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в эфире Латвийского радио заявил, что против Беларуси следует ввести более широкие секторальные экономические санкции, а также отказаться от использования белорусского воздушного пространства для международных полетов и приема в Латвии белорусских авиакомпаний, особенно Belavia. Он добавил, что президент Латвии Эгилс Левитс будет призывать своих балтийских коллег "поднимать этот вопрос в международных организациях, вплоть до Совета Безопасности ООН".
Чемпионат мира по хоккею изначально должен был пройти в Минске и Риге, но Беларусь лишилась права на его проведение по решению Международной федерации хоккея (IIHF). В заявлении организации говорилось, что причина такого решения – невозможность обеспечить безопасность при проведении турнира. Чемпионат проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня.
- Бело-красно-белый флаг – исторический национальный символ Беларуси, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919) и государственный флаг Республики Беларусь в первую пятилетку ее независимости. После референдума в 1995 году, инициированного и незаконно проведенного Александром Лукашенко, использование этого флага в стране фактически запретили. Официальным стал флаг, аналогичный флагу Белорусской ССР, только без серпа и молота, а бело-красно-белый превратился в символ протеста. Власти долгое время крайне негативно относились к бело-красно-белой цветовой гамме: за символику в таких цветах могли задержать, оштрафовать, арестовать "на сутки".
"Мы, солдаты ХАМАС..." В Департаменте по авиации Белоруссии зачитали "письмо с угрозой" самолету Ryanair
Письмо с угрозами о взрыве на борту самолета Ryanair, которое, по утверждению белорусских властей, пришло на электронную почту Национального аэропорта Минск, отправили из организации ХАМАС, заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский на брифинге в Минске, сообщает Onliner.
"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", – зачитал это сообщение Артем Сикорский.
Письмо было на английском языке, оно пришло на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com.
По словам директора Департамента по авиации, с учетом серьезности угрозы информацию из аэропорта передали в "Белаэронавигацию".
"Только представьте себе, что могло бы случиться в Вильнюсе, аэропорт которого находится прямо в центре города, если бы информация не дай бог оказалась бы действительной. В соответствии с Чикагской конвенцией, а также требованиям Национальной программы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства был введен в действие механизм", – добавил Сикорский.
Как утверждает директор Департамента по авиации, когда информация об угрозе поступила пилотам самолета, экипаж мог принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее. Диспетчер предложил воспользоваться минским аэропортом. По словам Сикорского, экипаж самолета несколько раз уточнял источники получения информации, и ему сообщили, что первичные данные поступили в Нацаэропорт Минск.
По словам Сикорского, руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства компании Ryanair в Литве, но у него не получилось. Экипаж принял решение совершить посадку в минском аэропорту самостоятельно, давления на принятие решения со стороны белорусских диспетчеров не было.
Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Белоруссии Игорь Голуб, который также присутствовал на брифинге, опроверг информацию о том, что истребитель МиГ-29 был поднят заранее. По его словам, экипаж самолета Ryanair развернул судно в сторону аэропорта до того, как МиГ-29 был поднят в воздух, сообщает TUT.BY.
Департамент по авиации обратился в Организацию международной гражданской авиации (ICAO), Международную ассоциацию воздушного транспорта, Европейское агентство по безопасности полетов, к представителям заинтересованных авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события.
"Мы готовы предоставить всю объективную информацию и в первую очередь материалы переговоров "диспетчер – пилот". Вместе с тем мы также просим соответствующие авиационные администрации предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна для того, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления либо принуждения к посадке воздушного судна не было", – цитирует Сикорского Onliner.
Вероятная встреча Путина и Байдена может пройти в Женеве
Об этом телеканалу NBC сообщили источники в администрации США
Вероятная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина может пройти в Женеве. Об этом сообщил корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннет. По его словам, информацию о месте проведения саммита сообщили четыре источника в администрации Соединённых Штатов.
На потенциальной встрече лидеры двух государств обсудят деэскалацию конфликта в отношениях Вашингтона и Москвы, пишет журналист.
Ранее Байден заявил, что ожидает встречи с Путиным во время своего визита в Европу в середине июня. На это время у президента США запланированы встречи с лидерами НАТО и Евросоюза.
В мае госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Госдепартамент тогда заявил, что Вашингтон хочет более предсказуемых отношений с Москвой.
Последнее время у Соединённых Штатов и России возникают разногласия по поводу преследования Алексея Навального, наращивания российского военного присутствия у границ с Украиной и кибератаки предположительно российских хакеров на крупнейший американский топливопровод. Москва заявила о своей непричастности к атаке и обвинила США в попытках вмешательства в её внутренние дела, включая приговор Навальному.
Противники Намахвани ГЭС пришли на площадь Свободы и перекрыли проспект Руставели
Участники акции против строительства Намахвани ГЭС перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. В частности, перекрыта территория, прилегающая к станции метро Руставели.
Как заявил один из организаторов акции Варлам Голетиани, протест будет продолжаться до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
"Поскольку мы установили сцену и палатки на площади Республики, естественно, мы не можем покинуть эту территорию, и принято решение идти к площади Республики и там мы сегодня перекроем дорогу, и не откроем ее. Мы будем близ того места, где начали этот процесс, там все перекроем - до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. 26 мая, мы уверены, что, если до того времени не будут удовлетворены наши требования, вся столица встанет рядом с нами, и для защиты своих прав, каждого гражданина мы встанем плечом к плечу".
До этого участники акции перекрыли автомобильную дорогу у столичного Дома юстиции. Они призвали общество присоединиться к акции, скандируя: «Выходи, выходи».
Ранее Варлам Голетиани заявил, что с ним связались из парламента Грузии и предложили встретиться с председателем законодательного органа Кахой Кучава.
Голетиани сказал, что рассмотрит возможность диалога с властями, если будет объявлен мораторий, и будет проведено совместное общественное обсуждение энергетической политики. Протестующие планируют остаться на площади Республики и поставить палатки до истечения срока действия ультиматума.
После 208-дневной акции протеста, участники митингов из ущелья Риони и Кутаиси вчера организовали митинг в столице. На митинге были озвучены следующие требования:
- Расторжение соглашения о строительстве каскада Намахвани ГЭС на реке Риони, оформленного между правительством Грузии и компанией Enka Renewables 25 апреля 2019 года.
- Отмена постановления правительства Грузии №2405 от 21 ноября 2019 года о передаче права собственности на государственную недвижимость ООО Enka Renewables.️ ️
- Аннулирование выданного в 2015 году разрешения на строительство каскада Намахвани ГЭС и всех других документов, основанных на нем.
- Начать уголовное дело против главы Минэкономики Грузии Натии Турнава и других должных лиц, которые были подключены к подготовке документации по проекту.
Противники ГЭС дали властям срок до 12:00 24 мая, на выполнение этих требований. В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство будет соответствующе реагировать на любое нарушение закона.
Литва запретила приём самолетов, летевших над Белоруссией
Запрет вступит в силу 25 марта
Правительство Литвы запретило приём самолетов, которые летели над территорией Белоруссии, сообщает портал Delfi. Также запрещён вылет из литовских аэропортов тем самолетам, которые намерены пересечь воздушное пространство соседнего государства.
По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, решение было принято ради безопасности пассажиров. Как объяснил министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис, этот запрет коснется 26 рейсов в сутки. Теперь авиакомпании должны будут выбрать другой маршрут полета. Ранее от полетов над территорией Белоруссии отказалась латвийская компания airBaltic и ряд других авиаперевозчиков.
Ограничения приняты после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания белорусскими правоохранительными органами бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. В Белоруссии его обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске и "возбуждении социальной вражды" к представителям власти и милиции.
Рейс авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно приземлился в Минске после сигнала о заложенной бомбе. До посадки лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Сообщение о минировании оказалось ложным.
Представитель Минтранса Белоруссии в понедельник заявил, что авторы электронного сообщения о минировании самолёта якобы угрожали взорвать бомбу над Вильнюсом, требуя от ЕС прекратить поддерживать Израиль. Как утверждается, сообщение пришло от имени палестинской радикальной группировки ХАМАС. Сама эта группировка пока не комментировала слова белорусских чиновников.
Действия белорусских властей осудили Евросоюз и США. Они потребовали немедленно освободить Протасевича. Лидеры стран ЕС планируют расширить санкции в отношении режима Александра Лукашенко.
МИДы Белоруссии и РФ заявили о давлении Запада и "инсинуациях"
МИДы Белоруссии и России в понедельник синхронно заявили о давлении Запада из-за "вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске".
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, на инцидент с Ryanair нужно смотреть с точки зрения "безопасности, которая была обеспечена".
"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам", – добавил он.
Глаз утверждает, что на Западе "делают поспешные выводы" о том, что произошло в небе над Белоруссией. Белорусские власти, по его словам, "в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации".
"Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех", – отметил Глаз. Он ничего не сказал об аресте Протасевича, который и был целью операции по принудительной посадке лайнера.
С критикой в адрес западных стран почти синхронно с властями Белоруссии выступил и МИД РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные "блюстителями порядка и хранителями морали".
"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии (Эво Моралеса в 2013 году) по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", – написала Захарова на своей странице в фейсбуке. На инцидент с Моралесом также сослался и Глаз.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия не оставит Белоруссию в беде. В интервью "Аргументам и фактам" он заявил, что политическая обстановка в Белоруссии в целом стабилизировалась и "эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию".
В Кремле при этом заявили, что не в курсе, что на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Литву и вынужденно севшего в Минске, могли находиться агенты российских спецслужб, которые следили за Протасевичем. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать сам инцидент.
"Я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair. Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам, и я ничего в этой ситуации комментировать не могу", – сказал он.
На вопрос о причастности российских спецслужб и их агентов к инциденту Песков также ответил: "Это последнее, что я хотел бы комментировать".
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска 23 мая около 13:00 по местному времени. Пилоты получили сообщение о минировании на борту. Аэропорт Минска заявил, что пилоты сами запросили посадку. Однако глава Ryanair Майкл Лири это опроверг и назвал то, что произошло "государственным угоном".
Официальное белорусское информагентство БелТА передало, что по приказу Лукашенко "для сопровождения пассажирского самолета" в небо подняли истребитель МиГ-29.
Когда борт оказался на земле и пассажиров стали досматривать, одного из основателей и бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали. Позже стало известно, что вместе с ним задержали и его девушку.
В Белоруссии Протасевича и создателя Nexta Степана Путило обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.
Европейский союз и США призвали немедленно освободить экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.
Саломе Зурабишвили назвала недопустимой принудительную посадку в Минске самолета Ryanair
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала недопустимыми экстренную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске и арест основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом она написала в своем Twitter.
«Принудительная посадка рейса Ryanair в Белоруссии и арест журналиста – недопустимы. Такие действия нарушают слишком много международных норм, чтобы их можно было игнорировать», - цитирует сообщение "Грузия Online".
Ранее инцидент прокомментировал и МИД Грузии. Впрочем, в министерстве иностранных дел не осудили действия белорусских властей, заявив, что рады благополучной посадке рейса в пункте назначения – Вильнюсе (Литва). Во внешнеполитическом ведомстве также назвали «недопустимым» принудительное задержание пассажиров.
Напомним: во время совершения рейса Афины-Вильнюс, когда лайнер Ryanair находился уже недалеко от литовской границы, поступил звонок о минировании самолета. В сопровождении истребителя МиГ-29 борт был принудительно посажен в Минске, после чего правоохранители задержали находившегося в самолете Протасевича.
Анри Оханашвили: Если вы нарушаете текст соглашения, зафиксируйте это открыто
Если мы договариваемся не принимать закон об амнистии - пожалуйста. Эта амнистия не была инициативой «Грузинской мечты», - заявил председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили на заседании комитета по защите прав человека, отвечая на критику оппозиционных коллег.
По оценке Оханашвили, оппозиция проводит ревизию того, что сама подписала. По его словам, оппозиция сейчас пытается уклониться от взятия на себя ответственности.
«Если мы договариваемся не принимать закон об амнистии - пожалуйста! Тогда пусть исполнится закон в отношении Никанора Мелия, который обвиняется в тяжелейшем преступлении. Я не сторонник принятия амнистии, однако верен соглашению. Если вы нарушаете текст соглашения, зафиксируйте это открыто, и политически всем придется брать на себя ответственность. Вообще, я не возражаю против того, чтобы не принимать акт об амнистии. Вы очень хорошо знаете, что это не было инициативой «Грузинской мечты» и этот вопрос за столом переговоров поднимался не «Грузинской мечтой», - заявил Оханашвили, обращаясь к оппозиционным коллегам.
Представленный «Грузинской мечтой» законопроект об амнистии в связи с событиями 19-20 июня раскритиковали оппозиционеры Анна Нацвлишвили и Шалва Шавлугидзе. Нацвлишвили потребовала отложить рассмотрение, передает «Интерпрессньюс».
Страны Евросоюза обсудят новые санкции против Лукашенко
Лидеры Евросоюза вечером в понедельник, 24 мая, намерены рассмотреть вопрос о новых санкциях против администрации Александра Лукашенко из-за экстренной посадки в Минске самолёта компании Ryanair и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом пишет агентство Bloomberg. Возможные меры могут включать запрет полётов над территорией Республики Беларусь, запрет национальному авиаперевозчику "Белавиа" приземляться в аэропортах ЕС и блокировку из страны наземного транзита в Евросоюз.
Некоторые авиакомпании уже перенаправляют свои рейсы в обход белорусского воздушного пространства. Так поступила латвийская авиакомпания airBaltic. Лоукостер Wizz Air поменял свой маршрут из Киева в Таллин.
Девять стран инициировали отказ от полётов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну и обратно. Среди подписавших Чехия, Польша, Германия, США, Великобритания, страны Балтии и Ирландия.
Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку после того, как белорусские власти сообщили об угрозе взрыва на борту. Это сообщение оказалось ложным. На перехват лайнера был отправлен военный самолёт. После посадки был задержан белорусский журналист и бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он проживает в Литве.
Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири назвал посадку лайнера в Минске государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей. При этом пользователи соцсетей отметили, что один из самолётов авиакомпании пролетел в белорусском воздушном пространстве 24 мая.
Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить Протасевича.
В Литве открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.
Представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике Запад, заявив в фейсбуке: "Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим". Она обвинила страны Запада в двойных стандартах. В Кремле отказались давать оценку инциденту, сказав, что с ним должны разобраться авиационные власти.
Bloomberg предполагает, что из-за инцидента могут обостриться отношения между президентами России и США. Они планируют встречу в июне. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с самолётом Ryanair не повлияет на планы проведения саммита.
Комитет Госдумы одобрил законопроект против сторонников Навального
Он будет иметь обратную силу
Профильный комитет Госдумы в понедельник одобрил поправки к законопроекту, который предусматривает запрет баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими. Этот документ может сделать фактически невозможным избрание в Думу сторонников Алексея Навального.
Второе чтение законопроекта, как ожидается, состоится уже 25 мая. Ранее сообщалось, что депутаты намерены его принять до официального начала кампании по выборам в Думу, которые намечены на сентябрь.
Поправки, внесённые депутатом Павлом Крашенинниковым и членом Совета Федерации Андреем Клишасом, ещё более ужесточают положения законопроекта. Они предусматривают, что запрет будет распространён на участие в выборах не только в Госдуму, а на всех уровнях, включая муниципальный. Также он распространится не только на членов организаций, признанных экстремистскими, и тех, кто оказывал им поддержку, но и на людей, выражавших "поддержку целям и формам организации, признанной экстремистской или террористической, а также отдельным мероприятиям такой структуры" – речь может идти, например, о комментариях в интернете.
Причастность людей к деятельности запрещённых организаций должен будет установить суд. Без судебного решения, однако, запрещать баллотироваться можно будет людям, которые были учредителями или руководителями организаций.
После внесения поправок ряд СМИ сообщали, что закон не будет иметь обратной силы, то есть не будет распространяться на деятельность до признания организации экстремистской. Однако это не так. Обратная сила в законопроекте предусмотрена. Это обосновывают тем, что речь идёт не о наказании (что запрещено Конституцией), а "только" об ограничении прав.
Законопроект был внесён после того, как стало известно, что в суд поступили документы о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией и Штабов Алексея Навального. Сторонники Навального считают, что смысл законопроекта в том, чтобы лишить их возможности баллотироваться. В России экстремистскими сейчас признаны десятки организаций, в том числе, например, и Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова, членами и сторонниками которой был ряд видных деятелей, включая одного из лидеров "Справедливой России – за правду" Захара Прилепина.
Бибилов: Российское присутствие – единственный сдерживающий фактор
"Война в Нагорном Карабахе, обострение ситуации вокруг Донецкой и Луганской республик, рост напряженности в глобальном масштабе, вновь пробудили в Грузии реваншистские устремления", - заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, выступая в понедельник с посланием к народу и парламенту.
По его словам, "практически единственным сдерживающим фактором для возникновения нового кризиса было и остается российское присутствие.
Российское миротворчество – это действительно самый эффективный ресурс мира не только для постсоветского пространства, но и для более удаленных регионов... Именно усилия Российской Федерации фактически вывели Сирию из кошмара навязанной внешними силами гражданской войны, предотвратили масштабную интервенцию стран западного блока по ливийскому сценарию... И вот уже в 2020 году Россия сыграла ключевую роль в прекращении новой войны в Нагорном Карабахе, вновь продемонстрировав свою роль в качестве гаранта мира", - заявил Бибилов, передает агентство "РЕС".
Он добавил, что "сознавая невозможность достичь своих захватнических целей силовым путем, Грузия провоцирует эскалацию напряженности на границе, ведет активную работу по дискредитации Южной Осетии и Абхазии" на международной арене, прилагает все усилия для реализации политики непризнания и создания максимально некомфортных внешнеполитических условий для двух республик.
Вместе с тем, Бибилов считает, что "Женевские дискуссии – уникальная площадка, создавшая возможность транслировать наши позиции".
"Мы настроены на продолжение активной внешнеполитической деятельности по всем возможным направлениям. Главным из них является всестороннее развитие интеграции и сотрудничества с Российской Федерацией", - отметил Бибилов.
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