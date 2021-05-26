В Грузии от коронавируса за сутки умерли еще 28 человек

За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 28 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сегодняшний день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 4 682 человека.

Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 39 697 тестов, из них 25 325 – на антигены и 14 372 – PCR. Выявлено 1 015 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сегодняшний день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 340 330.

По состоянию на 25 мая дневной показатель положительности составляет 2.56%, за последние 14 дней - 3.77%, а за 7 дней - 3.71%.

За последние сутки выздоровел 1 151 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 321 928.

Из выявленных за сутки 1 015 новых случаев коронавируса 550 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 71, в Имеретии - 84, в Квемо Картли – 65, в Шида Картли - 35, в Гурии – 14, в Самегрело и Земо Сванетии – 102, в Кахетии – 46, в Мцхета-Мтианети - 28, в Самцхе-Джавахети – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 8.

На данном этапе в Грузии 13 694 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 3 940 человек, на аппаратах искусственного дыхания 218 пациентов. В клинических гостиницах находится 672 человека. В настоящее время на самоизоляции находятся 25 253 человека, в том числе в Тбилиси – 16 327 лиц, в Аджарии – 2 034, в Имеретии – 1 640.