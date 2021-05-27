Джапаридзе: «Грузинская мечта» и оппозиция не смогли договориться по проекту об амнистии

Правящей команде и оппозиции не удалось достичь соглашения по проекту об амнистии по событиям 19-20 июня 2019 года. Об этом заявил журналистам председатель фракции «Лело – партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе после встречи, проведенной в кабинете председателя парламента Грузии.

По словам Джапаридзе, «Грузинская мечта» вынесет на пленарное заседание для рассмотрения в первом чтении собственную версию амнистии, которая с большой вероятностью не будет поддержана оппозицией.

«Мы не договорились. Не договорились по нашему проекту, который полностью соответствует соглашению, достигнутому при посредничестве (председателя Европейского совета) Шарля Мишеля. Согласно нашему проекту, амнистия должна была распространяться на две статьи. По версии же «Грузинской мечты» амнистия должна распространяться и на те статьи, по которым сегодня уголовные дела не ведутся, однако могут быть возбуждены в дальнейшем. Кроме того, наш проект предполагает, что амнистия будет распространяться на тех полицейских, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, только при согласии пострадавших. В версии «Грузинской мечты» об этом согласии нет речи. По нашему проекту, не нужно согласия амнистируемого лица на то, чтобы амнистия распространилась на него. Согласно же проекту «Грузинской мечты», такое согласие необходимо и лицо должно письменно подтвердить, что не отказывается от амнистии. «Грузинская мечта» заявляет, что при обсуждении проекта во втором чтении ряд наших замечаний будут учтены, однако сегодня, в первом чтении они собираются вынести на сессию свой проект», - заявил журналистам Бадри Джапаридзе.