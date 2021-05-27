На акции против строительства Намахвани ГЭС задержаны два человека

В ущелье Риони продолжается акция протеста против строительства Намахванской ГЭС. Ситуация на месте некоторое время назад накалилась - несколько сотен демонстрантов стучали по установленным полицией железным заграждениям, пытаясь их повалить. Они протестуют против того, что полиция не пропускает их в село Гумати, где они намерены перекрыть дорогу, чтобы помешать строительству ГЭС, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В итоге между протестующими и полицией произошла потасовка. Как сообщают с места событий, были задержаны двое участников акции. Кроме того, одному человеку потребовалась помощь врачей скорой помощи.

В настоящее время ситуация на акции стала относительно спокойной - протестующие остаются в палатках, на месте мобилизована полиция.

Между тем МВД Грузии выступило с заявлением, в котором призвало протестующих сохранять спокойствие. В ведомстве заявляют, что полиция будет действовать в рамках предоставленного ей мандата и реагировать на любые нарушения закона.

«Сотрудники МВД мобилизованы в ущелье Риони из-за мер безопасности и во избежание искусственной эскалации событий, а также для поддержания общественного порядка. МВД еще раз призывает собравшихся подчиняться законным требованиям полиции и не выходить за рамки, предусмотренные законом о свободе выражения мнения», - говорится в заявлении.