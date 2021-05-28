Новости
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 28 пациентов
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 28 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge. Общее количество скончавшихся за все время пандемии составляет 4 727 человек.
Всего в Грузии было выявлено 341 894 случая заражения коронавирусом, из них 324 426 выздоровели. За минувшие сутки было выявлено 1 056 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 071 пациент. Был проведен 38 921 тест, в том числе 26 713 — экспресс-тесты на антигены и 12 208 — ПЦР-тесты.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,71%, за последние 14 дней — 3,68%, за последние семь дней — 3,22%.
Всего вакцинированы 130 037 человек, ежедневно вакцинируется около 4500 человек.
В режиме карантина находится 51 человек, в стационарах под наблюдением — 3937 человек, в ковид-гостиницах — 675 человек.
Другие новости дня
США заподозрили украинцев во вмешательстве в выборы
Власти США заподозрили украинских чиновников в причастности к вмешательству в американские президентские выборы в 2020 году. Расследование ведут прокуратура Бруклина и ФБР. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Собеседники газеты утверждают, что адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, согласно плану, должен был распространять порочащую информацию о кандидате-республиканце Джо Байдене. Украинцы могли передавать Джулиани недостоверную информацию о финансовых махинациях сына Джо Байдена – Хантера. Он входил в совет директоров украинской нефтегазовой компании "Бурисма". Команда Трампа обвиняла Байдена-младшего в коррупции.
Власти изучили обстоятельства поездки Джулиани в Европу в декабре 2019 года. Тогда он встречался с несколькими украинцами. Как минимум один человек – украинский депутат Андрей Деркач – сейчас находится в центре внимания расследования, говорится в публикации The New York Times.
Деркач находится в санкционном списке США. Вашингтон подозревает дерутата в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Во время американской предвыборной кампании Деркач нередко выступал с обвинениями Байдена в коррупции. Его активно цитировали такие близкие соратники Трампа, в том числе Джулиани.
Пока неясно, собирается ли прокуратура предъявить обвинения кому-либо из украинцев.
В США расследуют и дело против самого Джулиани. Его подозревают в незаконном лоббировании американских интересов на Украине. Ранее ФБР провело обыски дома и в офисе адвоката. Он обвинения отрицает и считает свое преследование политическим.
Microsoft сообщила о новой крупной атаке при участии российских хакеров
О взломе сообщается за три недели до встречи президентов США и России
Хакеры, связанные с Россией, на этой неделе предприняли новую атаку на правительственные учреждения и аналитические центры, используя электронный маркетинговый аккаунт американского агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает компания Microsoft.
По сведениям вице-президента Microsoft Тома Бёрта, взлому подверглись около 3-х тысяч учётных записей более чем 150 различных организаций. По меньшей мере, четверть из них занимаются вопросами международного развития, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека. В Microsoft также отмечают, что жертвы хакеров находятся не менее чем в 24-х странах. Эксперты пришли к выводу, что разосланные киберпреступниками письма с вредоносным кодом до сих пор могут сохранять опасность для пользователей.
Компания полагает, что за нынешней атакой стоит группировка Nobelium – то есть та же группа, которую считают ответственной за взлом систем IT-фирмы SolarWinds в 2020 году. В апреле нынешнего года правительство США однозначно заявило, что связывает с нападением на SolarWinds российскую Службу внешней разведки, отмечает The New York Times.
Москва всегда категорически отрицала причастность к хакерским взломам, в том числе, американских компьютеров через SolarWinds.
О новой крупной атаке стало известно за три недели до намеченной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Переговоры пройдут в условиях крайне напряжённых отношений между странами, в том числе, из-за действий хакеров.
В прошлом месяце президент Байден анонсировал новые санкции против России и высылку её дипломатов в ответ на взлом оборудования SolarWinds.
Амиран Гамкрелидзе был вакцинирован второй дозой вакцины Sinopharm
Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе был вакцинирован второй дозой вакцины Sinopharm в центральной университетской клинике Николоза Кипшидзе.
Амиран Гамкрелидзе был вакцинирован первой дозой вакцины Sinopharm в прямом эфире 4 мая. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила препарат для экстренного применения 7 мая.
В Грузии также ведется вакцинация второй китайской противокоронавирусной вакциной - Sinovac. По сообщению Минздрава Грузии, Sinovac и Sinopharm используются для вакцинации граждан старше 18 лет.
Всего в Грузии вакцинированы 130 037 человек, ежедневно вакцинируется около 4500 человек.
ICAO расследует перехват самолёта Ryanair властями Беларуси
Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование обстоятельств вынужденной посадки самолета ирландской компании Ryanair в Минске. Об этом сообщил министр транспорта Ирландии Имон Райан.
"Эти неприемлемые действия стали атакой на европейскую авиационную безопасность и поставили под угрозу жизнь пассажиров и членов экипажа, когда они путешествовали между двумя столицами ЕС", - заявил ирландский министр.
Расследовать инцидент в Минске ICAO призвали Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания ,США, Германия и Бельгия. Первые результаты расследования должны быть обнародованы 25 июня. Россия и Китай отказались присоединиться к расследованию, передаёт Reuters со ссылкой на источники.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, посадили 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. Пилотам рекомендовали сесть в аэропорту белорусской столицы. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. По информации белорусских государственных медиа, приказ об этом отдал лично Александр Лукашенко.
Белорусские власти заявили, что сообщение о бомбе поступило в аэропорт Минска от палестинской группировки ХАМАС. Однако та отрицает свою причастность к инциденту. Позднее сервис электронной почты ProtonMail, через который пришло письмо о заложенной бомбе, заявил, что оно поступило на почту минского аэропорта уже после того, как власти рассказали о минировании экипажу Ryanair и самолёт развернулся в сторону Минска.
После экстренной посадки в Минске был задержан находившийся на борту самолёта белорусский оппозиционной блогер Роман Протасевич. Он один из создателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA, который подробно писал об акциях противников Лукашенко. В Беларуси он внесён в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Задержана была также летевшая с Протасевичем россиянка Софья Сапега.
Инцидент с самолётом Ryanair и задержанием Романа Протасевича вызвал резкую реакцию западных стран. ЕС и США потребовали его немедленно освободить, а Международную организацию гражданской авиации провести незамедлительное расследование.
Европейский авиационный регулятор призвал все мировые компании избегать воздушного пространства Беларуси по соображениям безопасности после инцидента с бортом Ryanair.
Участники акции в Гумати рано утром прекратили протест
Акция протеста в селе Гумати (Имеретия), где провели ночь противники строительства Намахвани ГЭС, приостановлена. За возведенными на месте баррикадами по-прежнему остаются правоохранители, сообщает "Интерпрессньюс".
Протест прекратился на рассвете. До этого митингующие в течение нескольких часов били по металлическим баррикадам, создавая шум.
Минувшей ночью между протестующими и полицией произошло несколько стычек, в ходе которых правоохранители задержали восемь человек. Они пытались перелезть через железные заграждения.
На данный момент остаются перекрытыми обе подъездные дороги к Намахвани ГЭС. Полиция не пропускает протестующих в село Гумати, где они хотят перекрыть дорогу, чтобы помешать строительству ГЭС. Участники акции говорят, что не дадут возможности въехать в село только строительной технике, местные жители могут передвигаться свободно.
- Протест противников строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии длится уже более семи месяцев. Главное требование протестующих - расторжение соглашения о строительстве каскада Намахвани ГЭС на реке Риони, оформленного между правительством Грузии и турецкой компанией Enka Renewables 25 апреля 2019 года.
- В минувшие выходные протестующие из регионов Грузии прибыли на акцию протеста в Тбилиси. Несколько дней участники акции, разбившие палатки на площади Республики, пикетировали центральные дороги города. В среду они приняли решение прекратить акцию в столице и вернулись в регион.
- Власти называют предъявленные требования неприемлемым ультиматумом и призывают протестующих к конструктивному диалогу.
На акции против строительства Намахвани ГЭС задержаны два человека
В ущелье Риони продолжается акция протеста против строительства Намахванской ГЭС. Ситуация на месте некоторое время назад накалилась - несколько сотен демонстрантов стучали по установленным полицией железным заграждениям, пытаясь их повалить. Они протестуют против того, что полиция не пропускает их в село Гумати, где они намерены перекрыть дорогу, чтобы помешать строительству ГЭС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В итоге между протестующими и полицией произошла потасовка. Как сообщают с места событий, были задержаны двое участников акции. Кроме того, одному человеку потребовалась помощь врачей скорой помощи.
В настоящее время ситуация на акции стала относительно спокойной - протестующие остаются в палатках, на месте мобилизована полиция.
Между тем МВД Грузии выступило с заявлением, в котором призвало протестующих сохранять спокойствие. В ведомстве заявляют, что полиция будет действовать в рамках предоставленного ей мандата и реагировать на любые нарушения закона.
«Сотрудники МВД мобилизованы в ущелье Риони из-за мер безопасности и во избежание искусственной эскалации событий, а также для поддержания общественного порядка. МВД еще раз призывает собравшихся подчиняться законным требованиям полиции и не выходить за рамки, предусмотренные законом о свободе выражения мнения», - говорится в заявлении.
Twitter, TikTok и Google оштрафованы более чем на 20 млн рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал Twitter, TikTok и Google на общую сумму более 20 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает «Интерфакс».
Компанию Twitter признали виновной по шести административным протоколам о неудалении публикаций с призывами к участию в несанкционированных акциях. Соцсеть получила штраф в размере 19 миллионов рублей. Компанию TikTok также признали виновной в отказе удалять контент с призывом к участию в несогласованных акциях. Ее оштрафовали на полтора миллиона рублей. Google получила штраф в 3,5 миллиона рублей за то, что недостаточно фильтрует запрещенный контент в своей поисковой выдаче.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить из выдачи весь запрещенный в России контент, угрожая замедлением работы поисковика.
- В апреле и мае российские суды оштрафовали мессенджер Telegram, социальные сеть «ВКонтакте» и TikTok на миллионы рублей за отказ удалять публикации о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Верховный лидер Ирана одобрил снятие 585 кандидатов с президентских выборов
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи одобрил недопуск нескольких сотен кандидатов до президентских выборов. Об этом он заявил на встрече с членами парламента в четверг, 27 мая. 585 кандидатов, включая главного представителя умеренной оппозиции, не допустил к голосованию Совет стражей конституции страны – специальный непарламентский орган власти. Хаменеи заявил, что члены Совета «сделали, что должны были сделать», приводит его слова официальный сайт.
Президентские выборы в Иране запланированы на 18 июня. Свою кандидатуру на этот пост выдвинули 592 человека. Прямо перед регистрацией Совет стражей утвердил новые критерии отбора, которым не соответствовали все кандидаты от реформистского лагеря и умеренной оппозиции.
В числе недопущенных – бывший президент Махмуд Ахмадинежад, действующий вице-президент Эсхак Джахангири, бывший председатель парламента Али Лариджани, бывший исполняющий обязанности министра внутренних дел оппозиционер Мостафа Таджзаде.
Основным претендентом на победу на выборах считают председателя Верховного суда Эбрахима Раиси. Он называется одним из самых консервативных политиков в стране. Его связывают с участием в массовых казнях от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч оппозиционеров в 1988 году.
Оппозиция призывает бойкотировать голосование. Ахмадинежад заявил, что не пойдет на выборы и не поддержит ни одного из оставшихся кандидатов. Это первый случай в истории страны, когда бывшие и действующие чиновники такого ранга призывают игнорировать голосование, – отмечает Иранская служба Радио Свобода - Радио Фарда. Хаменеи в своем обращении к гражданам заявил, что они не должны слушать тех, кто считает выборы бесполезными.
Абхазский оперштаб: диагноз COVID-19 подтвержден у 26 человек
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 193 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 41 человек, 34 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 21 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 274 человека. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 528 человек.
За сутки у двух жителей Южной Осетии диагностировали коронавирус
За сутки коронавирус был диагностирован у двух жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как сообщила информагентству «Рес» глава «Югосетпотребнадзора» Марина Кочиева, накануне в ПЦР-лаборатории ведомства было проведено 40 тестов на коронавирусную инфекцию.
Всего на время пандемии коронавируса в ПЦР-лаборатории «Югосетпотребнадзора» было проведено 22 714 исследований.
«Общее число выявленных случаев COVID-19 в республике достигло 3339 случаев, с учета за весь период сняты 3328. Под наблюдением остаются 11 человек», - сказала Кочиева.
В Южной Осетии проходит вакцинация российским «Спутником V», желающие смогут бесплатно пройти вакцинацию в цхинвальских медучреждении.
Блогер, назвавший Кадырова «шайтаном», извинился и удалил свой аккаунт
Блогер из Тульской области с ником «Андрей Бушмелев», назвавший в социальной сети TikTok Рамзана Кадырова «шайтаном» и «предателем своего отца ради власти», извинился перед главой Чечни и удалил свой аккаунт, сообщают «Кавказ. Реалии». Он также предостерег от оскорбительных слов в адрес Кадырова всех молодых людей.
Издание отмечает, что несмотря на то, что в настоящее время аккаунт «Андрей Бушмелев» недоступен, видеообращение с его извинением можно найти в сети - в частности, оно выложено в телеграм-канале Baza.
На видео блогер поясняет, что его слова в адрес Кадырова были вызваны тем, что он «выпил на голодный желудок». Что именно побудило записать ролик с извинениями - житель Тульской области говорить отказался, отметив лишь, что «на то были причины», о которых публично высказываться он не может.
Это далеко не первое публичное извинение перед Рамзаном Кадыровым за слова, написанные или произнесенные о нем в интернете. По данным «Кавказ. Реалий», за пресечение выпадов россиян в адрес руководства Чечни отвечают представители чеченских диаспор за пределами республики. В их обязанности, в частности, входит мониторинг высказываний о Рамзане Кадырове и членах его семьи и поиск авторов. В самой Чечне, сообщает издание, такая работа «поставлена на поток».
Накануне публичные извинения Рамзану Кадырову принесли пермский подросток, опубликовавший видео в интернете, в котором он назвал руководителя Чечни «шайтаном», и родственники 15-летнего уроженца Дагестана, проживающего в подмосковном Чехове - тот назвал Кадырова «шайтаном» в комментарии в соцсети.
Россия отказалась принимать облетающие Беларусь рейсы
В российское воздушное пространство в среду и четверг не смогли зайти несколько рейсов европейских авиакомпаний, решивших не следовать через воздушное пространство Беларуси. Официального объяснения причин со стороны российского регулятора до сих пор нет.
26 мая французская AirFrance не смогла получить разрешение на измененный маршрут от российских властей и перенесла рейс AF1154 Париж-Москва на 27 мая. 27 мая рейс в облет Беларуси отменили совсем. Ближайшие рейсы на Москву AirFrance не снимает. «Завтра и послезавтра есть рейсы в Москву, и пока они сохраняются», – заявил представитель компании. Пассажиров рейса в четверг пересадили на самолет «Аэрофлота».
27 мая был также отменен рейс Austrian Airlines OS601 из Вены в Москву. Авиакомпания связала это с рекомендацией регулятора летать в обход Беларуси и маршрутом, который не согласовали российские власти. «Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», – говорится в релизе компании.
«Интерфакс» отмечает, что формально все эти рейсы имели статус вывозных, поскольку регулярное авиасообщение с Францией и Австрией не восстановлено из-за пандемии. Поэтому каждый такой рейс выполняется не по расписанию, а должен согласовываться с российскими авиавластями.
Европейские авиакомпании начали менять маршруты своих лайнеров, чтобы они не заходили в пространство Беларуси, с 25 мая, отмечает Reuters. Это стало частью международной реакции на принудительную посадку в Минске 23 мая самолета Ryanair, летевшего из Греции в Литву, и задержание одного из пассажиров рейса – белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, а также его подруги Софьи Сапеги. На родине Протасевичу грозит по меньшей мере длительный тюремный срок по обвинению в организации массовых беспорядков.
Европейский авиационный регулятор в среду призвал все мировые компании избегать воздушного пространства Беларуси по соображениям безопасности после инцидента с бортом Ryanair.
«Обстоятельства, связанные с этими событиями, вызывают серьезные сомнения по поводу соблюдения белорусскими властями правил международной гражданской авиации», – говорится в заявлении Европейского агентства авиационной безопасности. Ведомство подчеркивает, что советует как базирующимся в Европе, так и остальным перевозчикам, совершающим рейсы в страны ЕС, не использовать маршруты через Беларусь, за исключением экстренных случаев. «Действия, предпринятые Минском, создали повышенный риск для рейса Ryanair и вызвали вопросы относительно способности Беларуси оказывать безопасные авиационные услуги», – подчеркивает европейский регулятор.
В Грузии выявили случаи инфицирования индийским штаммом коронавируса
По информации Национального центра по контролю над заболеваниями, в Грузии выявлены случаи заражения индийским штаммом SARS-CoV-2. По данным Центра, индийский штамм коронавируса был подтвержден у пяти путешественников.
«Сообщаем, что в рамках своей компетенции, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения постоянно отслеживает распространение штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих в стране. В рамках эпидемиологического надзора, в результате проведенного ПЦР-тестирования и секвенирования образца биоматериала у въехавших в страну пяти визитеров было выявлено, что данные лица инфицированы индийским штаммом SARS-CoV-2.
Все инфицированные идентифицированы и изолированы. Они въехали в Грузию в разное время, из одной страны, но являются гражданами разных стран. Трое из них уже покинули Грузию. Согласно данным эпидемиологических исследований, их клиническое состояние удовлетворительное», - говорится в информации центра.
Международный комитет Красного Креста начал новый этап вскрытия могил в Абхазии
26 мая Международный комитет Красного Креста начал новый этап вскрытия могил в самопровозглашенной республике Абхазия для поиска пропавших без вести в результате вооруженного конфликта 1992-93 годов.
Согласно информации Международного комитета Красного Креста, в 2021 году эксперты Международного комитета Красного Креста совместно с местными специалистами планируют вскрыть более 30 вероятных могил, информация о которых была получена в рамках координационного механизма.
«Координационный механизм поиска пропавших без вести в результате вооруженного конфликта 1992-1993 годов действует под председательством Международного комитета Красного Креста и служит только гуманитарным целям - чтобы семьи узнали о судьбе и местонахождении пропавших без вести близких.
После создания в 2010 году двух координационных механизмов (один для абхазского Вооруженного конфликта 1992–1993 годов, а другой - для конфликтов 1990-х и 2008 годов в Цхинвальском регионе/Южной Осетии) под их эгидой были обнаружены останки 583 человек, 206 из которых были опознаны и переданы семьям. В общей сложности 2355 военных и гражданских лиц пропали без вести в связи с вооруженными конфликтами 1990-х годов и августа 2008 года», - говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста.
По их данным, сейчас ведутся работы по установлению местонахождения других людей, пропавших без вести в результате конфликта, передает Общественный вещатель Грузии.
Екатерина Тикарадзе встретилась с представителями ВОЗ
Министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе встретилась с менеджером Программы иммунизации и качеству вакцин Всемирной организации здравоохранения Сиддхартха Дата и главой офиса ВОЗ в Грузии Сильвио Доменте.
По информации пресс-службы ведомства, стороны обсудили вопросы, связанные с вакцинацией от COVID-19.
«Нам посоветовали расширить программу вакцинации, мы говорили также о создании центров массовой вакцинации. Это сотрудничество будет активно продолжаться и в будущем», - сказала заместитель министра Тамар Габуния.
В Минздраве отмечают, что при активной поддержке Всемирной организации здравоохранения на платформе COVAX планируется закупить 1,4 миллиона доз вакцины. Согласно Национальному плану по вакцинации, целевой показатель вакцинации на протяжении 2021 года составляет 60% от всего населения страны.
В Тбилиси задержан сотрудник службы безопасности ресторана за избиение туриста
Сотрудник службы безопасности одного из ресторанов на Майдане в Тбилиси задержан за избиение туриста.
По данным МВД, расследование ведется по статье 126 Уголовного кодекса, которая предусматривает насилие. По информации Netgazeti, страдавший доставлен в больницу.
Кадры с избитым туристом вчера транслировал «ТВ Пирвели».
Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан ушёл в отставку с поста главного тренера команды, несмотря на действующий до 2022 года контракт.
На прошлой неделе появились сообщения об увольнении Зидана, но сам тренер эту информацию отверг.
СМИ сообщали, что преемником Зидана может стать Массимилиано Аллегри – бывший главный тренер "Ювентуса". Официального подтверждения этой информации нет.
В сезоне 2020–2021 годов под руководством Зидана мадридский "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, уступив "Атлетико". Из кубка страны команда вылетела в 1/32 финала.
Весной 2020 года пресса писала, что руководство клуба обсуждало расторжение контракта с Зиданом, если "Реал" закончит сезон без трофеев. Но в итоге стороны решили, что тренер останется на посту.
Зидану 48 лет. Впервые Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. В мае 2018 года он ушёл в отставку по собственному желанию. В марте 2019 года Зидан вернулся на пост главного тренера. Под его руководством команда три раза подряд выигрывала Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В 2017 году Международная федерация футбола признала француза лучшим тренером.
Джапаридзе: «Грузинская мечта» и оппозиция не смогли договориться по проекту об амнистии
Правящей команде и оппозиции не удалось достичь соглашения по проекту об амнистии по событиям 19-20 июня 2019 года. Об этом заявил журналистам председатель фракции «Лело – партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе после встречи, проведенной в кабинете председателя парламента Грузии.
По словам Джапаридзе, «Грузинская мечта» вынесет на пленарное заседание для рассмотрения в первом чтении собственную версию амнистии, которая с большой вероятностью не будет поддержана оппозицией.
«Мы не договорились. Не договорились по нашему проекту, который полностью соответствует соглашению, достигнутому при посредничестве (председателя Европейского совета) Шарля Мишеля. Согласно нашему проекту, амнистия должна была распространяться на две статьи. По версии же «Грузинской мечты» амнистия должна распространяться и на те статьи, по которым сегодня уголовные дела не ведутся, однако могут быть возбуждены в дальнейшем. Кроме того, наш проект предполагает, что амнистия будет распространяться на тех полицейских, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, только при согласии пострадавших. В версии «Грузинской мечты» об этом согласии нет речи. По нашему проекту, не нужно согласия амнистируемого лица на то, чтобы амнистия распространилась на него. Согласно же проекту «Грузинской мечты», такое согласие необходимо и лицо должно письменно подтвердить, что не отказывается от амнистии. «Грузинская мечта» заявляет, что при обсуждении проекта во втором чтении ряд наших замечаний будут учтены, однако сегодня, в первом чтении они собираются вынести на сессию свой проект», - заявил журналистам Бадри Джапаридзе.
Байден запросил у разведки США новые данные о коронавирусе
Вашингтон расследует природу COVID-19
Президент США обратился к своей разведке за данными о происхождении коронавируса. Джо Байден дал 90 дней для того, чтобы получить больше информации о том, имеет ли лаборатория в китайском городе Ухань причастность к появлению COVID-19.
В Белом доме рассказали, что в предыдущем отчете, который в начале месяца получил президент, мнения специалистов о природе коронавируса разделились. Две спецслужбы считают, что источником заражения были животные, но одна не исключает что вирус является искусственной разработкой.
Заявление Байдена появилось вскоре после того, как газета The Wall Street Journal опубликовала информацию о докладе американской разведки. В нём говорится, что как минимум три сотрудника Уханьского института вирусологии были госпитализированы с признаками COVID в ноябре 2019 года – за месяц до начала пандемии. Китай все обвинения в сокрытии информации о вирусе отверг.
- Первые сообщения о COVID-19 появились в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По официальной версии, источником заражения стало мясо диких животных, которые, в свою очередь, получили вирус от летучих мышей. Первоначальные подозрения о том, что вирус мог распространиться из лаборатории из-за неосторожного обращения, были отвергнуты большинством экспертов и медиками.
- В начале 2021 года в Ухань приехали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Они провели расследование и тоже пришли к выводу, что наиболее вероятная версия появления COVID-19 – это передача от животного к человеку.
- На сегодняшний день Соединённые Штаты занимают первое место в мире по числу заболевших – почти 34 миллиона. Всего заболевших в мире – около 170 миллионов человек. Байден ранее заявил, что у него есть собственная теория о происхождении коронавируса. По словам президента, он поделится ею после того, как США завершат расследование.
Анджей Дуда: Польша поделится с Грузией вакцинами от ковида
Польша поделится с Грузией вакцинами от ковида. Об этом заявил сегодня, 27 мая, президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
«Я выразил готовность правительства Польши поделиться вакцинами с Грузией. Нам известно, что вакцины поставляются неравномерно. Некоторое количество вакцин мы сможем передать грузинской стороне. После возвращения в Варшаву я обсужу этот вопрос с премьер-министром, главами Минздрава и Национальной программы вакцинации. Надеюсь, мы сможем продемонстрировать свою дружбу с грузинским народом и в этом отношении», — сказал Дуда.
Информацию о том, что Польша готовится координировать поставки вакцин в страны Восточного партнерства, опубликовало немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния сообщила Netgazeti, что Грузия уже несколько месяцев ведет переговоры с Польшей, но не может раскрыть детали, поскольку «сейчас идет рабочий процесс».
"Открытая Россия" объявила о полном прекращении деятельности
Общественная организация "Открытая Россия" объявила о самоликвидации. Вся её деятельность прекращена, территориальные отделения закрыты, членство участников аннулировано.
Исполнительный директор Андрей Пивоваров сообщил, что решение коллегиально принял Совет "Открытой России". Поводом для него стало готовящееся ужесточение уголовного наказания по статье о деятельности нежелательных организаций.
Координатор "Открытой России" Татьяна Усманова написала на своей странице в фейсбуке, что решение принято, "чтобы защитить сторонников".
"Сейчас в Госдуме в срочном порядке принимают поправки к 284-й статье Уголовного кодекса, по которой наша работа дальше просто невозможна. Над всеми координаторами и сторонниками будет висеть опасность сесть в тюрьму на 6 лет. Скоро выборы в парламент, региональные выборы: каждого, кто выдвинется - посадили бы, сомнений нет", - отметила координатор "Открытой России".
Усманова напомнила, что недавно власти сорвали Форум муниципальных депутатов в Москве и двести человек получили административные наказания просто за то, что она и Андрей Пивоваров, участвовавшие в мероприятии, имели отношение к "Открытой России". По новому закону эти административные дела превратились бы в уголовные дела с реальными сроками лишения свободы, уверена Усманова.
- Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, им запрещается работать на территории России.
- Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все её счета. Также должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона, в зависимости от степени участия в деятельности нежелательной организации, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и длительные сроки лишения свободы.
- 26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении "Открытая Россия", а также в одноимённой общественной организации, неоднократно заявляли, что они не связаны с этими структурами. Несмотря на это, члены "Открытой России" неоднократно подвергались административному и уголовному преследованию.
С 1 июня повышается тариф на природный газ для потребителей Тбилиси
Для населения Тбилиси тариф на природный газ повышается приблизительно на 8 тетри за один кубометр, и теперь гражданам придется платить 54 тетри (вместо 46 тетри). Решение об этом было принято сегодня на заседании Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ).
Новый тариф вступит в силу с 1 июня 2021 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно. Его повышение объясняется тем, что у компании Tbilisi Energy есть задолженность в размере более 20 млн лари.
Как заявили сегодня в самой компании, долги образовались из-за изменения курса грузинской национальной валюты:
"Хотим пояснить, что из-за роста курса валюты компания покупает газ по 34 тетри, а, согласно решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии от 2019 года, продает по цене 26 тетри. По этой причине Tbilisi Energy потеряла 25 миллионов лари за последние полтора года, что поставило под угрозу безопасность тбилисской газовой сети", - говорится в заявлении Tbilisi Energy.
Устроит ли компанию повышение тарифов, принятое комиссией, пока неясно. Как заявил председатель НКРЭГ Давид Нармания, Tbilisi Energy вправе обжаловать решение комиссии в суде в течение одного месяца.
Пашинян: Армянских военнослужащих не пленили, а похитили с территории Армении
Открывая сегодняшнее заседание правительства, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал утренний инцидент на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области. «Это, по сути, не пленение, а похищение с суверенной территории Армении», - заявил Пашинян.
И.о. премьер-министра представил некоторые подробности инцидента, отметив, что солдаты вели работы по минированию, при этом используя предупреждающие знаки.
«Шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении выполняли работы по укреплению границы на суверенной территории Республики Армения. Проводились работы по минированию. Хочу подчеркнуть, что эти работы проводились вместе с установкой предупреждающих знаков. Иными словами, работа проводилась не в диверсионных целях, а параллельно с ней устанавливались предупреждающие знаки о заминированном участке. Эти действия проводились с целью повышения уровня защиты нашей границы», - заявил он.
«Конечно, позже появилась информация, что наши солдаты были взяты в плен. Обстоятельства их захвата должны быть выяснены, но ясно одно - это не пленение, а похищение наших военнослужащих с территории Республики Армении», - подчеркнул и.о. премьер-министра.
Ранее пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила, что утром шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении при проведении инженерных работ на территории военной части N ВС Армении в приграничной части Гегаркуникской области были окружены и взяты в плен азербайджанскими военнослужащими.
Диспетчеры сообщили о минировании самолета Ryanair за 27 минут до получения "письма ХАМАС"
Письмо с угрозой взрыва Ryanair поступило на почту минского аэропорта уже после того, как власти рассказали о минировании экипажу. Об этом пишут Daily Beast, Der Spiegel и центр "Досье" со ссылкой на оригинал сообщения. Письмо было отправлено через 27 минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии и через 24 минуты после того, как управление воздушным движением в Минске проинформировало пилотов об угрозе.
Daily Beast приводит текст письма: "Мы, солдаты "Хамаса", требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Мы знаем, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. На этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".
"Хамас" отрицает свою причастность к инциденту. Daily Beast отмечает, что письмо было направлено через два дня после соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хамасом". Письмо было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии. При этом точное местонахождение отправителя в случае с этим сервисом определить невозможно.
Лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в Минске – из-за сообщения об угрозе минирования борта. Об угрозе экипажу сообщили белорусские авиадиспетчеры. Пилотам рекомендовали сесть в аэропорту белорусской столицы, хотя до границы с Литвой, судя по данным ресурса Flight Radar, оставалось совсем немного. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. По информации белорусских государственных медиа, приказ об этом отдал лично Александр Лукашенко.
После экстренной посадки был задержан находившийся в самолёте белорусский оппозиционной блогер Роман Протасевич. Он один из создателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA, который подробно писал об акциях противников Лукашенко. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве. Он покинул Беларусь некоторое время назад по соображениям безопасности. Власти объявили Протасевича в международный розыск. На родине он внесён в список лиц, участвующих в террористической деятельности.
Поздно вечером 24 мая официальные белорусские телеканалы обнародовали видеозапись заявления Романа Протасевича. На видео он говорит, что здоров, находится в одном из следственных изоляторов Минска и что с ним обращаются "корректно". Также, по словам блогера, он даёт признательные показания по обвинениям в организации массовых беспорядков.
Мать журналиста Наталья Протасевич уверена, что признания от её сына были получены с применением насилия. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. "По убеждению мамы, это признание совершенно неестественное, он так себя не ведёт", – сказал Адоменас, которого цитирует "Интерфакс".
- Инцидент с самолётом Ryanair и задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича вызвал резкую реакцию западных стран. ЕС и США потребовали его немедленно освободить, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. В Брюсселе инцидент охарактеризовали как захват пассажирского самолёта и призвали Международную организацию гражданской авиации провести незамедлительное расследование.
- Лидеры государств ЕС вечером в понедельник пришли к взаимному согласию о пакете новых санкций против Беларуси. В частности, вводится запрет на использование белорусской авиацией воздушного пространства всех 27 стран – членов Европейского союза.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.