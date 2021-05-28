США заподозрили украинцев во вмешательстве в выборы

Власти США заподозрили украинских чиновников в причастности к вмешательству в американские президентские выборы в 2020 году. Расследование ведут прокуратура Бруклина и ФБР. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Собеседники газеты утверждают, что адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, согласно плану, должен был распространять порочащую информацию о кандидате-республиканце Джо Байдене. Украинцы могли передавать Джулиани недостоверную информацию о финансовых махинациях сына Джо Байдена – Хантера. Он входил в совет директоров украинской нефтегазовой компании "Бурисма". Команда Трампа обвиняла Байдена-младшего в коррупции.

Власти изучили обстоятельства поездки Джулиани в Европу в декабре 2019 года. Тогда он встречался с несколькими украинцами. Как минимум один человек – украинский депутат Андрей Деркач – сейчас находится в центре внимания расследования, говорится в публикации The New York Times.

Деркач находится в санкционном списке США. Вашингтон подозревает дерутата в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Во время американской предвыборной кампании Деркач нередко выступал с обвинениями Байдена в коррупции. Его активно цитировали такие близкие соратники Трампа, в том числе Джулиани.

Пока неясно, собирается ли прокуратура предъявить обвинения кому-либо из украинцев.

В США расследуют и дело против самого Джулиани. Его подозревают в незаконном лоббировании американских интересов на Украине. Ранее ФБР провело обыски дома и в офисе адвоката. Он обвинения отрицает и считает свое преследование политическим.