Путин на встрече с Лукашенко вспомнил о самолете Моралеса

Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с белорусским руководителем Александром Лукашенко. Встреча проходит на фоне скандала с экстренной посадкой в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair – которую сама компания и страны Запада характеризуют как воздушное пиратство.

Путин на встрече с Лукашенко назвал ситуацию вокруг Беларуси «очередным витком» и «всплеском эмоций». Он напомнил о ситуации с досмотром самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году, – ранее об этом эпизоде в связи с посадкой лайнера Ryanair в Минске вспоминали российские прокремлевские СМИ. В остальном Путин не комментировал ситуацию, а говорил о росте товарооборота с Беларусью и о том, что идет работа по построению Союзного государства, в ходе которой «не надо забегать вперед».

Лукашенко сказал о том, что нынешнее решение стран Запада не пускать в свое воздушное пространство белорусские авиакомпании бьет по компании «Белавиа», и поблагодарил Россию за поддержку. Он также усмотрел поддержку Минска со стороны Москвы в том, что Россия не допустила на свою территорию несколько рейсов зарубежных авиакомпаний (хотя официально это объяснялось техническими причинами). Путин не возражал.

«Нет таких крепостей, которые не брали бы большевики», – сказал Лукашенко, Путин в ответ рассмеялся. Он предложил Лукашенко искупаться в море.