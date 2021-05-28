Бывший начальник двух разведывательных ведомств Украины Виктор Гвоздь умер во время дайвинга в Египте. Инцидент произошел в Красном море неподалеку от Дахаба, передает издание Liga.net со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел. Ранее о гибели разведчика сообщил портал «Обозреватель» со ссылкой на неназванные источники.

Как сообщается, 62-летнему генерал-лейтенанту запаса стало плохо во время погружения. Тело без признаков жизни было поднято из воды спасателями.

Гвоздь – бывший военный и дипломат. С января 2008-го по август 2010 года он возглавлял украинскую военную разведку – ГУР. С февраля 2014-го по апрель 2016 года он возглавлял другую разведывательную службу страны – Службу внешней разведки.

В то время, когда он руководил этим ведомством, Россия аннексировала украинский Крым, проведя там непризнанный другими странами мира референдум о независимости. Позже в том же году украинская армия вела тяжелые бои с сепаратистами на востоке страны, в которых, согласно многочисленным свидетельствам, участвовала регулярная российская армия.

Гвоздь был уволен с должности президентом Петром Порошенко в 2016 году.