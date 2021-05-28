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Республиканцы заблокировали расследование штурма Капитолия
Республиканцы в Сенате США заблокировали создание двухпартийной комиссии по расследованию январского штурма Капитолия, совершенного 6 января 2021 года сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа. Как сообщает Reuters, за проект проголосовали 54 сенатора, в том числе шесть представителей Республиканской партии, а 35 сенаторов-республиканцев выступили против. Демократы голосовали за.
Инициатива была одобрена 19 мая Палатой представителей, где за нее выступили все демократы и несколько десятков республиканцев. В верхней палате Конгресса проекту требовалось не менее 60 голосов.
Законопроект предписывал создание специальной группы в составе десяти человек – по пять от каждой партии. Они должны были бы выяснить, что произошло 6 января и как предотвратить подобные инциденты в будущем. Джо Байден одобрительно отзывался о формировании комиссии и был готов подписать документ в случае его успешного прохождения в Сенате.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обрушился на оппонентов с критикой, обвинив их в потворстве бывшему президенту, который преуменьшил опасность со стороны тех, кто напал на здание Конгресса, и по-прежнему настаивает на том, что у него «украли победу» на президентских выборах 2020 года.
«Республиканцы предпочли защищать большую ложь из-за опасений того, что, расстроив Дональда Трампа, они нанесут себе политический ущерб», – заявил Шумер, добавив, что не исключает повторного голосования за законопроект в будущем.
Председатель Нижней палаты демократ Нэнси Пелоси заявила, что республиканцы поставили свои интересы «выше безопасности Конгресса и страны».
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл называл проект создания комиссии «чисто политическим актом» и призывал перестать концентрироваться на событиях прошлого.
- Трамп продолжает сохранять серьезное влияние на республиканский электорат даже после своего ухода из Белого дома. Многие политики-республиканцы опасаются выступать против бывшего президента, поскольку это чревато проигрышем на выборах различных уровней.
- Сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса после того, как бывший президент выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы (суды не подтвердили этих утверждений). Толпа била стекла и вступала в противоборство со стражами порядка. Законодатели, которые в тот момент находились на совместном заседании обеих палат и собирались утвердить победу Джо Байдена, вынуждены были срочно эвакуироваться. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе офицер полиции Конгресса.
Другие новости дня
За сутки в Абхазии выявлено 18 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 173 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 18 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 41 человек, 34 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 10, в Ткварчельской ЦРБ - 6.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 292 человека. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 589 человек.
В Грузии раскрыли мошенническую схему с пособиями по безработице в период пандемии
10 сотрудников грузинской компании получили пособия по безработице в период пандемии коронавируса по поддельным документам. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Следствие установило, что директор компании, оперирующей в регионе Шида Картли, по предварительному согласованию со своим сотрудником представил в налоговую нулевую декларацию. На основании документа, подтверждающего, что в период пандемии предприятие не работало, для сотрудников компании были затребованы компенсации в размере 200 лари (примерно 61 доллар).
На самом деле лица, работающие на указанном предприятии, продолжали свою трудовую деятельность в обычном режиме.
«С целью получения незаконной материальной выгоды в виде компенсации обманным путем они присвоили государственные средства», - заявляют в Службе доходов.
Следствие продолжается по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков». В совершении преступления уличены 10 человек, им грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.
- На помощь в размере 1,2 тысячи лари – по 200 лари в течение шести месяцев - могли претендовать граждане Грузии, оставшиеся без работы после введения строгих ковид-ограничений в конце ноября 2020 года. В государственном бюджете 2021 года на этот компенсационный пакет предусмотрели 150 миллионов лари (более 46 миллионов долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Бывший начальник двух разведывательных ведомств Украины утонул в Египте
Бывший начальник двух разведывательных ведомств Украины Виктор Гвоздь умер во время дайвинга в Египте. Инцидент произошел в Красном море неподалеку от Дахаба, передает издание Liga.net со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел. Ранее о гибели разведчика сообщил портал «Обозреватель» со ссылкой на неназванные источники.
Как сообщается, 62-летнему генерал-лейтенанту запаса стало плохо во время погружения. Тело без признаков жизни было поднято из воды спасателями.
Гвоздь – бывший военный и дипломат. С января 2008-го по август 2010 года он возглавлял украинскую военную разведку – ГУР. С февраля 2014-го по апрель 2016 года он возглавлял другую разведывательную службу страны – Службу внешней разведки.
В то время, когда он руководил этим ведомством, Россия аннексировала украинский Крым, проведя там непризнанный другими странами мира референдум о независимости. Позже в том же году украинская армия вела тяжелые бои с сепаратистами на востоке страны, в которых, согласно многочисленным свидетельствам, участвовала регулярная российская армия.
Гвоздь был уволен с должности президентом Петром Порошенко в 2016 году.
- В 2010 году, когда Гвоздь руководил украинской военной разведкой, в Средиземном море утонул заместитель начальника российской военной разведки ГРУ генерал-майор Юрий Иванов. О его смерти было сообщено как минимум через две недели, писал «Коммерсантъ». По данным газеты, российский разведчик утонул в Сирии, а его тело было найдено в Турции.
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил о самолете Моралеса
Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с белорусским руководителем Александром Лукашенко. Встреча проходит на фоне скандала с экстренной посадкой в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair – которую сама компания и страны Запада характеризуют как воздушное пиратство.
Путин на встрече с Лукашенко назвал ситуацию вокруг Беларуси «очередным витком» и «всплеском эмоций». Он напомнил о ситуации с досмотром самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году, – ранее об этом эпизоде в связи с посадкой лайнера Ryanair в Минске вспоминали российские прокремлевские СМИ. В остальном Путин не комментировал ситуацию, а говорил о росте товарооборота с Беларусью и о том, что идет работа по построению Союзного государства, в ходе которой «не надо забегать вперед».
Лукашенко сказал о том, что нынешнее решение стран Запада не пускать в свое воздушное пространство белорусские авиакомпании бьет по компании «Белавиа», и поблагодарил Россию за поддержку. Он также усмотрел поддержку Минска со стороны Москвы в том, что Россия не допустила на свою территорию несколько рейсов зарубежных авиакомпаний (хотя официально это объяснялось техническими причинами). Путин не возражал.
«Нет таких крепостей, которые не брали бы большевики», – сказал Лукашенко, Путин в ответ рассмеялся. Он предложил Лукашенко искупаться в море.
- На распространенном видео со встречи Путин и Лукашенко не упоминают фамилии задержанных в Минске после посадки самолета Ryanair его пассажиров – белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги, гражданки России Софьи Сапеги. Именно задержание Протасевича – по мнению стран Запада – было главной причиной того, что белорусские власти распорядились посадить следовавший над Беларусью из Афин в Вильнюс самолет.
- При этом Лукашенко сказал Путину, что хочет показать ему некие документы, связанные с делом о посадке лайнера Ryanair.
- Самолет Моралеса, о котором говорил Путин, совершил вынужденную посадку в Вене после того, как несколько стран отказались пропустить его через свое воздушное пространство из-за сообщений о том, что в самолете мог находиться объявленный в США в розыск Эдвард Сноуден. Сноудена там не было, самолет боливийского президента впоследствии смог вылететь из Вены.
- В отличие от этого случая, власти Беларуси не говорили пилотам о том, что хотят задержать одного из пассажиров, а заявили, что на борту якобы находится бомба. Бомбу не нашли, а письмо с сообщением о ней, как выяснилось, было отправлено уже после того, как пилотам о нем сообщили.
В Беларуси возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии
Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича. Ведомство усмотрело преступные действия в том, что латвийские чиновники на фоне скандала с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске сняли официальный белорусский флаг и заменили его на бело-красно-белое знамя оппозиции.
Это действие ведомство расценило как «издевательство над государственными символами, оскорбляющим национальное достоинство белорусов».
Во вторник Ринкевич и Стакис заменили государственный флаг Беларуси, вывешенный около одной из рижских гостиниц, где проживают участники проходящего в городе чемпионата мира по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который в качестве национального символа использует белорусская оппозиция.
- Обострение отношений между странами Евросоюза и Беларусью произошло после того, как в воскресенье беларусские власти вынудили лайнер ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сесть в Минске под предлогом сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. С борта были сняли и арестованы основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега.
- В ответ ЕС рекомендовал авиакомпаниям обходить белорусское воздушное пространство, запретил гражданской авиации Беларуси заходить в европейские аэропорты и потребовал освободить задержанных. Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Беларуси. Среди них – эмбарго на поставки нефти и калия, а также блокировка финансового сектора.
- Из-за инцидента с флагом власти Беларуси предписали выехать из страны послу Латвии и всем сотрудникам посольства, кроме одного.
- В пятницу стало известно о том, что Литва высылает двух сотрудников белорусского посольства за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».
Reuters: Турция настояла на смягчении заявления НАТО по поводу инцидента с самолетом в Беларуси
Турция убедила союзников по НАТО смягчить официальную реакцию на инцидент с самолетом и задержание оппозиционного журналиста в Беларуси, сообщили Reuters два знакомых с ситуацией дипломата.
В среду 30 членов альянса опубликовали заявление из двух абзацев, осудив принудительную посадку рейса Ryanair с целью ареста журналиста Романа Протасевича. При этом в заявлении не упоминается никаких карательных мер, на введении которых настаивали союзники из стран Балтии и Польша.
Заявление прозвучало менее резко, чем публичные высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который назвал случившееся «угоном самолета на государственном уровне» и «возмутительным» поступком.
По словам дипломатов, Анкара настояла на том, чтобы в тексте не было никаких упоминаний о поддержке новых санкций со стороны Запада и призывов к освобождению политических заключенных в Беларуси.
Источники добавили, что из заявления также были удалены формулировки о возможной приостановке сотрудничества НАТО с Беларусью.
Мотивы Турции пока неясны. По мнению дипломатов, это может быть связано с тем, что Анкара пытается сохранить связи с Москвой, ближайшим союзником Беларуси, а также экономические отношения с Беларусью через авиакомпанию Turkish Airlines, которая выполняет ежедневные рейсы в Минск.
Глава Ryanair назвал "ложной" расшифровку переговоров пилотов
Генеральный директор Ryanair Майкл ОʼЛири написал непубличное письмо главе департамента авиации Минтранса Беларуси, в котором обвинил власти страны в "преднамеренном незаконном угоне" самолета, севшего в Минске после сообщения из аэропорта о бомбе на борту, пишет The Wall Street Journal.
Генеральный директор Ryanair Майкл ОʼЛири написал непубличное письмо главе департамента авиации Минтранса Беларуси, в котором обвинил власти страны в "преднамеренном незаконном угоне" самолета, севшего в Минске после сообщения из аэропорта о бомбе на борту, пишет The Wall Street Journal.
ОʼЛири прямо упрекает власти Беларуси во лжи: диспетчеры аэропорта не делали попыток связаться с руководством авиакомпании, когда их об этом попросил пилот. Он также назвал отчеты белорусских властей об инциденте "ложными и неточными".
Из стенограммы общения пилота с диспетчером, опубликованной Минтрансом Беларуси, следует, что пилот в 9:34 один раз попросил диспетчера предоставить частоту, чтобы связаться с авиакомпанией, в ответ на это диспетчер предложил ему подождать. В опубликованной стенограмме следующий сеанс связи начинается только в 9:39 – пилот спросил, есть ли новая информация, после чего разговор сразу перешел на другую тему, и вопрос о связи с Ryanair больше не поднимался. В 10:04, уже непосредственно перед посадкой, пилот спросил, осведомлена ли компания об инциденте, в ответ на что диспетчер сказал, что попытается связаться с ней в течение пяти минут.
В Минтрансе утверждали, что руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением "несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж", однако не смог этого сделать. При этом в стенограмме нет разговора о номере телефона.
ОʼЛири потребовал от белорусских властей установить личность трех пассажиров, которые вместе с задержанными Романом Протасевичем и Софьей Сапегой покинули самолет в Минске. Он написал, что Ryanair считает их агентами спецслужб, "действующими по указанию вашего правительства для организации незаконного угона нашего самолета".
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- Европейские авиакомпании начали менять маршруты своих лайнеров, чтобы они не заходили в пространство Беларуси, с 25 мая, отмечает Reuters. Это стало частью международной реакции на принудительную посадку в Минске 23 мая самолёта Ryanair, летевшего из Греции в Литву, и задержание одного из пассажиров рейса – белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, а также его подруги Софьи Сапеги. На родине Протасевичу грозит по меньшей мере длительный тюремный срок по обвинению в организации массовых беспорядков.
В Абхазии российским "Спутником V" уже вакцинировано 976 человек
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочее совещание с министром здравоохранения Эдуардом Бутба, главным санитарным врачом Людмилой Скорик, главным санитарным врачом Сухуми Аллой Беляевой, руководителем аппарата Кабинета министров Давидом Сангулия.
На совещании обсуждались вопросы вакцинации населения от коронавирусной инфекции, увеличения мощностей пунктов вакцинации, подготовки кадров, отвечающих за хранение вакцины и процесс вакцинирования в районах.
По данным Минздрава на 28 мая, уже привито 976 человек, с каждым днём количество вакцинирующихся за сутки увеличивается в среднем на 30%. 27 мая в Сухуми прошли вакцинацию 142 человека. Показатель планируется удвоить, как только препарат начнут применять во всех районах. 28 мая начинается распределение вакцины по городам Абхазии, в Сухуми откроется дополнительный пункт вакцинации.
Медики также рассказали премьер-министру о планируемой совместно с российскими коллегами программе по изучению иммунного статуса республики. Определение региональных параметров иммунного статуса будет проводиться на основании результатов исследования крови человека на антитела к коронавирусу. Забор крови для исследований будет осуществляться во всех районах Абхазии у определенного программой количества человек разных возрастных групп. Программа начнётся во второй декаде июня и продлится несколько недель.
Медики также сообщили премьер-министру о шести зарегистрированных случаях "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Абхазии со специфической симптоматикой и подтверждённым исследованием биоматериала на базе Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора. Представители системы здравоохранения намерены информировать граждан о необходимости усиления мер индивидуальной защиты, сообщает "Апсныпресс".
Германия признала геноцид народов гереро и нама в Намибии
Германия официально признала геноцидом истребление своими колониальными войсками племён гереро и нама в начале XX века на территории современной Намибии. Берлин принесёт потомкам жертв извинения. Об этом заявил глава Германского МИДа Хайко Маас.
Германия предоставит Намибии финансовую помощь в размере более одного миллиарда евро – на реконструкцию и развитие страны, а также на профессиональное образование жителей. Средства будут выплачиваться в течение 30 лет. Официально компенсацией они не называются.
Переговоры между ФРГ и Намибией об оценке событий столетней давности продолжались более пяти лет при участии народов гереро и нама.
В августе 2020 года Намибия отклонила предложенную Германией компенсацию в размере 10 миллионов евро за период колонизации. Власти Намибии назвали сумму, предложенную Берлином, неприемлемой.
- Германские колониальные войска контролировали территорию современной Намибии с 1884 по 1915 года. В 1904 году там вспыхнуло восстание. Командующий войсками отдал приказ на подавление. В результате германские солдаты убили около 70 тысяч человек из племён гереро и нама, включая женщин и детей. Историки называют эти события первым геноцидом XX века. Ранее Берлин отказывался от выплат, указывая, что выделил миллионы евро на развитие Намибии в период колонизации. В 2018 году Германия вернула Намибии останки жертв геноцида.
МИД РФ заявил о "политической ошибке" США по Договору о небе
Российские власти заявили, что сожалеют о решении Вашингтона не возвращаться в Договор по открытому небу, который допускает полёты невооружённых разведывательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в пятницу назвал позицию США очередной политической ошибкой и доказательством тому, что они упускают шансы наладить отношения с Москвой. "Они продолжают тиражировать измышления о неких нарушениях Россией этого договора, что совершенно абсурдно", - подчеркнул Рябков.
Комментарии были даны на следующий день после того, как Вашингтон проинформировал Москву о своём невозвращении в договор. Госдепартамент подчеркнул, что российская сторона продолжает нарушать соглашение. "США не намерены возвращаться в договор, учитывая, что Россия не предприняла никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению. К тому же поведение России, в том числе её недавние действия в отношении Украины, не соответствует поведению партнера, приверженного выстраиванию доверия", - говорится в сообщении американского ведомства.
Договор по открытому небу действует с 2002 года. Соглашение, в котором участвуют более 30 государств, позволяет совершать короткие полёты для мониторинга военной активности. Вашингтон объявил, что покидает договор, в ноябре прошлого года, еще при администрации Дональда Трампа, обвинив Москву в нарушениях.
Россия, которая отрицает обвинения, также планирует выйти из соглашения. Ранее в мае ответную меру поддержала Госдума. Совет Федерации, как ожидается, одобрит законопроект в июне, и затем он поступит на подпись президенту.
В феврале Россия и США формально продлили на пять лет действие Договора СНВ-III, или New Start – о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это последнее их сохраняющих действие соглашений между Вашингтоном и Москвой по контролю за ядерными вооружениями.
Администрация президента США Джо Байдена не раз подчёркивала, что ядерное нераспространение – одно из тех направлений, по которым Соединённые Штаты и Россия могли бы эффективно сотрудничать в период сохраняющихся крайне напряжённых отношений между двумя странами.
Байден и российский президент Владимир Путин продолжают подготовку к саммиту в Женеве, который намечен на 16 июня. Это будет их первая встреча после вступления Байдена в должность главы государства в январе нынешнего года.
Георгий Гахария завтра проведет презентацию новой партии "За Грузию"
Политическое объединение бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» будет представлено общественности в субботу, 29 апреля. Мероприятие состоится в 17:00 в здании «Экспо Джорджия».
Кто присоединится к политическому объединению Гахария, станет известно завтра. Однако сегодня членство в команде бывшего премьер-министра подтвердили бывший глава администрации президента Георгия Маргвелашвили Георгий Абашишвили и бывший посол Грузии в НАТО Леван Долидзе.
Как отметил Абашишвили, его взгляды и взгляды Георгия Гахария совпадают. «Два месяца назад я это отметил, и пожелал, чтобы он оставался в политике. Он остался и теперь стал активным. Мне нравится его пребывание в политике, наши взгляды очень совпадают! Я ценю его единомышленников и, соответственно, принял решение поддержать и присоединиться к команде Гахария! »- написал Абашишвили в социальной сети.
В свою очередь Леван Долидзе сообщил журналистам, что с созданием команды бывшего премьер-министра Георгия Гахария у страны появляется шанс на решение существующих проблем. «Я считаю, что с созданием политической партии Георгия Гахария в этой стране действительно появляется шанс на то, что политический спектр сфокусируется не на радикализме, не на агрессии, а на решении тех конкретных проблем, которые сегодня больше всего волнуют наших граждан», - заявил Долидзе.
Напомним: премьер-министр Грузии Георгий Гахария покинул должность 18 февраля 2021 года. Как пояснил Гахария, он считает неоправданным арест председателя «Национального движения» Ники Мелия в условиях, когда существовала угроза эскалации политического кризиса. Гахария также отметил, что причиной отставки также стала невозможность достичь компромисса по этому вопросу с правящей командой.
Марина Кальюранд: Грузии стоит умерить амбиции по вступлению в Евросоюз в 2024 году
Руководитель делегации Европарламента по связям со странами Южного Кавказа, сопредседатель Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия Марина Кальюранд считает, что амбиции и ожидания грузинского народа по членству в Евросоюзе необходимо умерить.
Кальюранд (является также сопредседателем Прогрессивного альянса социалистов и демократов Эстонии) ответила на вопрос, поддержат ли социал-демократы заявку Грузии на присоединение к ЕС, прозвучавший на видеоконференции «Дорога Грузии в ЕС - следующие шаги», организованной европейским изданием Euractiv.
«Каждое государство вправе решать собственное будущее. Грузины имеют право подать заявку на членство в объединению, к которому они хотят принадлежать. Но вместо того, чтобы спрашивать мнения разных политических групп в разных странах, важно помнить, что это политический вопрос, который требует единодушной поддержки в ЕС. Это единственный способ расширения. Если честно, в ЕС нет единого мнения о расширении - это реальность. Поэтому я бы не стала уделять так много внимания вопросу членства, поскольку в ближайшем будущем это нереально. Вместо этого гораздо важнее сосредоточиться на более тесном сотрудничестве в сфере отраслевых реформ. Я считаю важным снизить амбиции грузинского народа, потому что в 2024 году вы не получите «Да». Лучше снизить ожидания и посмотрерть на реальность», - передает слова Марины Кальюранд Netgazeti.
Политик подчеркнула, что она лично выступает за расширение ЕС, однако в Евросоюзе есть государства, в которых считают ошибкой расширение объединения в 2004 году.
Напомним: в октябре прошлого года министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в эфире «Радио Имеди» сообщил о намерении Грузии подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году, после соответствующего согласования и координации с европейскими партнерами. По его словам, Грузия подошла к той точке, когда процесс евроинтеграции стал необратимым.
Светлана Тихановская опубликовала детали Всеобъемлющего плана по Беларуси
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала в своем телеграм-канале экономический план ЕС для демократической Беларуси, разработанный и принятый Еврокомиссией. По оценкам команды Светланы Тихановской, полный объем международного финансирования составит около 10 млрд долларов.
План опубликован также на сайте Еврокомиссии.
Документ предполагает финансовую макропомощь для Беларуси и поддержку политических и экономических реформ с участием МВФ, Всемирного банка, ЕБРР. Как сообщалось ранее, обязательное условие для этого – помощь поступит демократической Беларуси, а не режиму Лукашенко, в переходный период и после новых, свободных выборов.
По оценкам команды Светланы Тихановской, полный объем международного финансирования – с учетом плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других МФИ – составит около 10 млрд долларов на первые три года существования демократической Беларуси.
Основные положения плана включают:
- инвестиционный пакет на 3,6 миллиарда долларов США (3 млрд евро);
- доля грантов (не подлежащих возврату) оценивается в 500 миллионов долларов;
- проведение инвестиционного форума Беларусь-ЕС высокого уровня под возможности демократической Беларуси;
- проведение встречи доноров высокого уровня ЕС для выделения грантов для экономической трансформации Беларуси.
Сообщается, что средства будут направлены на поддержку структурных реформ и повышение конкурентоспособности, включая:
- управление экономикой и развитие частного сектора;
- верховенство права и независимая судебная система;
- развитие человеческого капитала, включая сферу образования, социальную защиту и здравоохранение;
- прозрачное, подотчетное, инклюзивное госуправление при участии гражданского общества и под контролем свободных медиа.
Предполагаются объемные инвестиции в современную инфраструктуру, а также в "зеленую" и цифровую трансформацию экономики.
Тихановская поблагодарила ЕС за разработку плана и призвала к его скорейшему воплощению. Она отметила, что важно действовать быстро, чтобы белорусы, против которых Лукашенко продолжает применять жестокие репрессии, знали о практических шагах Евросоюза. "Я благодарна ЕС за реализацию плана. Это действительно послание надежды и поддержки для белорусского народа", – подчеркнула Тихановская.
«Международная прозрачность – Грузия»: почти половина доходов, полученных партиями, приходится на «Грузинскую мечту»
НПО «Международная прозрачность – Грузия» изучило финансирование политических партий Грузии в 2020 году. По данным организации, почти половина как всех доходов, полученных партиями, так и расходов приходится на правящую партию «Грузинская мечта».
«В 2020 году восемь изученных в рамках исследования политических субъектов получили в общей сложности 60 221 705 лари, из которых почти половина (48,4%) - 29 166 087 лари - приходилась на правящую партию «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». На втором месте с 8 037 276 лари блок «Единое национальное движение», на третьем - «Лело для Грузии» с 8 036 077 лари", - говорится в сообщении.
Как поясняет НПО, налицо крайне неравномерное перераспределение финансов между партиями. Вместе с тем, по сравнению с другими годами, финансовое неравенство сократилось. В частности, в 2016 году из более чем 28 миллионов пожертвований, полученных в сумме партиями, 68% приходилось на «Грузинскую мечту». В 2019 году этот показатель был еще выше, поскольку правящая партия получила 84% от общего объема пожертвований.
Снижение доли «Грузинской мечты» в 2020 году в НПО объясняют появлением в 2020 году нескольких политических партий, обладающих существенными финансовыми ресурсами.
77% общей суммы поступлений приходились на частные пожертвования, 19% – на государственное финансирование и 4% - на другие типы доходов, включая кредиты коммерческих банков.
Наибольшую часть государственного финансирования - 4 222 546 лари или 42% от общего объема - получила правящая партия «Грузинская мечта». На втором месте партии, объединенные в блоке «Единое национальное движение» (2 121 660 лари), на третьем – «Альянс патриотов Грузии» (1 959 750 лари).
Из 46 586 370 лари в виде пожертвований около половины - 23 881 521 лари – получила «Грузинская мечта», с 7 975 594 лари на втором месте «Лело для Грузии» и с 5 740 011 лари на третьем месте партии, входящие в блок «Единое национальное движение».
США заподозрили украинцев во вмешательстве в выборы
Власти США заподозрили украинских чиновников в причастности к вмешательству в американские президентские выборы в 2020 году. Расследование ведут прокуратура Бруклина и ФБР. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Собеседники газеты утверждают, что адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, согласно плану, должен был распространять порочащую информацию о кандидате-республиканце Джо Байдене. Украинцы могли передавать Джулиани недостоверную информацию о финансовых махинациях сына Джо Байдена – Хантера. Он входил в совет директоров украинской нефтегазовой компании "Бурисма". Команда Трампа обвиняла Байдена-младшего в коррупции.
Власти изучили обстоятельства поездки Джулиани в Европу в декабре 2019 года. Тогда он встречался с несколькими украинцами. Как минимум один человек – украинский депутат Андрей Деркач – сейчас находится в центре внимания расследования, говорится в публикации The New York Times.
Деркач находится в санкционном списке США. Вашингтон подозревает дерутата в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Во время американской предвыборной кампании Деркач нередко выступал с обвинениями Байдена в коррупции. Его активно цитировали такие близкие соратники Трампа, в том числе Джулиани.
Пока неясно, собирается ли прокуратура предъявить обвинения кому-либо из украинцев.
В США расследуют и дело против самого Джулиани. Его подозревают в незаконном лоббировании американских интересов на Украине. Ранее ФБР провело обыски дома и в офисе адвоката. Он обвинения отрицает и считает свое преследование политическим.
Microsoft сообщила о новой крупной атаке при участии российских хакеров
О взломе сообщается за три недели до встречи президентов США и России
Хакеры, связанные с Россией, на этой неделе предприняли новую атаку на правительственные учреждения и аналитические центры, используя электронный маркетинговый аккаунт американского агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает компания Microsoft.
По сведениям вице-президента Microsoft Тома Бёрта, взлому подверглись около 3-х тысяч учётных записей более чем 150 различных организаций. По меньшей мере, четверть из них занимаются вопросами международного развития, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека. В Microsoft также отмечают, что жертвы хакеров находятся не менее чем в 24-х странах. Эксперты пришли к выводу, что разосланные киберпреступниками письма с вредоносным кодом до сих пор могут сохранять опасность для пользователей.
Компания полагает, что за нынешней атакой стоит группировка Nobelium – то есть та же группа, которую считают ответственной за взлом систем IT-фирмы SolarWinds в 2020 году. В апреле нынешнего года правительство США однозначно заявило, что связывает с нападением на SolarWinds российскую Службу внешней разведки, отмечает The New York Times.
Москва всегда категорически отрицала причастность к хакерским взломам, в том числе, американских компьютеров через SolarWinds.
О новой крупной атаке стало известно за три недели до намеченной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Переговоры пройдут в условиях крайне напряжённых отношений между странами, в том числе, из-за действий хакеров.
В прошлом месяце президент Байден анонсировал новые санкции против России и высылку её дипломатов в ответ на взлом оборудования SolarWinds.
Амиран Гамкрелидзе был вакцинирован второй дозой вакцины Sinopharm
Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе был вакцинирован второй дозой вакцины Sinopharm в центральной университетской клинике Николоза Кипшидзе.
Амиран Гамкрелидзе был вакцинирован первой дозой вакцины Sinopharm в прямом эфире 4 мая. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила препарат для экстренного применения 7 мая.
В Грузии также ведется вакцинация второй китайской противокоронавирусной вакциной - Sinovac. По сообщению Минздрава Грузии, Sinovac и Sinopharm используются для вакцинации граждан старше 18 лет.
Всего в Грузии вакцинированы 130 037 человек, ежедневно вакцинируется около 4500 человек.
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 28 пациентов
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 28 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge. Общее количество скончавшихся за все время пандемии составляет 4 727 человек.
Всего в Грузии было выявлено 341 894 случая заражения коронавирусом, из них 324 426 выздоровели. За минувшие сутки было выявлено 1 056 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 071 пациент. Был проведен 38 921 тест, в том числе 26 713 — экспресс-тесты на антигены и 12 208 — ПЦР-тесты.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,71%, за последние 14 дней — 3,68%, за последние семь дней — 3,22%.
Всего вакцинированы 130 037 человек, ежедневно вакцинируется около 4500 человек.
В режиме карантина находится 51 человек, в стационарах под наблюдением — 3937 человек, в ковид-гостиницах — 675 человек.
ICAO расследует перехват самолёта Ryanair властями Беларуси
Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование обстоятельств вынужденной посадки самолета ирландской компании Ryanair в Минске. Об этом сообщил министр транспорта Ирландии Имон Райан.
"Эти неприемлемые действия стали атакой на европейскую авиационную безопасность и поставили под угрозу жизнь пассажиров и членов экипажа, когда они путешествовали между двумя столицами ЕС", - заявил ирландский министр.
Расследовать инцидент в Минске ICAO призвали Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания ,США, Германия и Бельгия. Первые результаты расследования должны быть обнародованы 25 июня. Россия и Китай отказались присоединиться к расследованию, передаёт Reuters со ссылкой на источники.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, посадили 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. Пилотам рекомендовали сесть в аэропорту белорусской столицы. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. По информации белорусских государственных медиа, приказ об этом отдал лично Александр Лукашенко.
Белорусские власти заявили, что сообщение о бомбе поступило в аэропорт Минска от палестинской группировки ХАМАС. Однако та отрицает свою причастность к инциденту. Позднее сервис электронной почты ProtonMail, через который пришло письмо о заложенной бомбе, заявил, что оно поступило на почту минского аэропорта уже после того, как власти рассказали о минировании экипажу Ryanair и самолёт развернулся в сторону Минска.
После экстренной посадки в Минске был задержан находившийся на борту самолёта белорусский оппозиционной блогер Роман Протасевич. Он один из создателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA, который подробно писал об акциях противников Лукашенко. В Беларуси он внесён в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Задержана была также летевшая с Протасевичем россиянка Софья Сапега.
Инцидент с самолётом Ryanair и задержанием Романа Протасевича вызвал резкую реакцию западных стран. ЕС и США потребовали его немедленно освободить, а Международную организацию гражданской авиации провести незамедлительное расследование.
Европейский авиационный регулятор призвал все мировые компании избегать воздушного пространства Беларуси по соображениям безопасности после инцидента с бортом Ryanair.
Участники акции в Гумати рано утром прекратили протест
Акция протеста в селе Гумати (Имеретия), где провели ночь противники строительства Намахвани ГЭС, приостановлена. За возведенными на месте баррикадами по-прежнему остаются правоохранители, сообщает "Интерпрессньюс".
Протест прекратился на рассвете. До этого митингующие в течение нескольких часов били по металлическим баррикадам, создавая шум.
Минувшей ночью между протестующими и полицией произошло несколько стычек, в ходе которых правоохранители задержали восемь человек. Они пытались перелезть через железные заграждения.
На данный момент остаются перекрытыми обе подъездные дороги к Намахвани ГЭС. Полиция не пропускает протестующих в село Гумати, где они хотят перекрыть дорогу, чтобы помешать строительству ГЭС. Участники акции говорят, что не дадут возможности въехать в село только строительной технике, местные жители могут передвигаться свободно.
- Протест противников строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии длится уже более семи месяцев. Главное требование протестующих - расторжение соглашения о строительстве каскада Намахвани ГЭС на реке Риони, оформленного между правительством Грузии и турецкой компанией Enka Renewables 25 апреля 2019 года.
- В минувшие выходные протестующие из регионов Грузии прибыли на акцию протеста в Тбилиси. Несколько дней участники акции, разбившие палатки на площади Республики, пикетировали центральные дороги города. В среду они приняли решение прекратить акцию в столице и вернулись в регион.
- Власти называют предъявленные требования неприемлемым ультиматумом и призывают протестующих к конструктивному диалогу.
На акции против строительства Намахвани ГЭС задержаны два человека
В ущелье Риони продолжается акция протеста против строительства Намахванской ГЭС. Ситуация на месте некоторое время назад накалилась - несколько сотен демонстрантов стучали по установленным полицией железным заграждениям, пытаясь их повалить. Они протестуют против того, что полиция не пропускает их в село Гумати, где они намерены перекрыть дорогу, чтобы помешать строительству ГЭС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В итоге между протестующими и полицией произошла потасовка. Как сообщают с места событий, были задержаны двое участников акции. Кроме того, одному человеку потребовалась помощь врачей скорой помощи.
В настоящее время ситуация на акции стала относительно спокойной - протестующие остаются в палатках, на месте мобилизована полиция.
Между тем МВД Грузии выступило с заявлением, в котором призвало протестующих сохранять спокойствие. В ведомстве заявляют, что полиция будет действовать в рамках предоставленного ей мандата и реагировать на любые нарушения закона.
«Сотрудники МВД мобилизованы в ущелье Риони из-за мер безопасности и во избежание искусственной эскалации событий, а также для поддержания общественного порядка. МВД еще раз призывает собравшихся подчиняться законным требованиям полиции и не выходить за рамки, предусмотренные законом о свободе выражения мнения», - говорится в заявлении.
Twitter, TikTok и Google оштрафованы более чем на 20 млн рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал Twitter, TikTok и Google на общую сумму более 20 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает «Интерфакс».
Компанию Twitter признали виновной по шести административным протоколам о неудалении публикаций с призывами к участию в несанкционированных акциях. Соцсеть получила штраф в размере 19 миллионов рублей. Компанию TikTok также признали виновной в отказе удалять контент с призывом к участию в несогласованных акциях. Ее оштрафовали на полтора миллиона рублей. Google получила штраф в 3,5 миллиона рублей за то, что недостаточно фильтрует запрещенный контент в своей поисковой выдаче.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить из выдачи весь запрещенный в России контент, угрожая замедлением работы поисковика.
- В апреле и мае российские суды оштрафовали мессенджер Telegram, социальные сеть «ВКонтакте» и TikTok на миллионы рублей за отказ удалять публикации о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Верховный лидер Ирана одобрил снятие 585 кандидатов с президентских выборов
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи одобрил недопуск нескольких сотен кандидатов до президентских выборов. Об этом он заявил на встрече с членами парламента в четверг, 27 мая. 585 кандидатов, включая главного представителя умеренной оппозиции, не допустил к голосованию Совет стражей конституции страны – специальный непарламентский орган власти. Хаменеи заявил, что члены Совета «сделали, что должны были сделать», приводит его слова официальный сайт.
Президентские выборы в Иране запланированы на 18 июня. Свою кандидатуру на этот пост выдвинули 592 человека. Прямо перед регистрацией Совет стражей утвердил новые критерии отбора, которым не соответствовали все кандидаты от реформистского лагеря и умеренной оппозиции.
В числе недопущенных – бывший президент Махмуд Ахмадинежад, действующий вице-президент Эсхак Джахангири, бывший председатель парламента Али Лариджани, бывший исполняющий обязанности министра внутренних дел оппозиционер Мостафа Таджзаде.
Основным претендентом на победу на выборах считают председателя Верховного суда Эбрахима Раиси. Он называется одним из самых консервативных политиков в стране. Его связывают с участием в массовых казнях от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч оппозиционеров в 1988 году.
Оппозиция призывает бойкотировать голосование. Ахмадинежад заявил, что не пойдет на выборы и не поддержит ни одного из оставшихся кандидатов. Это первый случай в истории страны, когда бывшие и действующие чиновники такого ранга призывают игнорировать голосование, – отмечает Иранская служба Радио Свобода - Радио Фарда. Хаменеи в своем обращении к гражданам заявил, что они не должны слушать тех, кто считает выборы бесполезными.
Абхазский оперштаб: диагноз COVID-19 подтвержден у 26 человек
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 193 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 41 человек, 34 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 21 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 274 человека. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 528 человек.
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