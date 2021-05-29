Амиран Гамкрелидзе: Новых случаев индийского штамма в Грузии не зафиксировано

«Новых случаев т.н. индийского штамма в Грузии не зафиксировано, у нас также нет подозрительных случаев в исследованиях», - сообщил руководитель Национального центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, передает Общественный вещатель.

При этом, по словам Гамкрелидзе, три человека, у которых был выявлен индийский штамм, уже покинули страну.

«Новые случаи т.н. индийского штамма в Грузии не подтверждены. За исключением тех пяти случаев, о которых мы уже сообщали. Трое из инфицированных индийским штаммом покинули Грузию, клиническое состояние всех удовлетворительное. На данном этапе у нас нет «подозрительных случаев» на исследовании», - сказал Амиран Гамкрелидзе.