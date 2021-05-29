За сутки на Северном Кавказе умерли 23 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 298

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 298.

По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Карачаево-Черкесии - два, в Калмыкии, Дагестане и Адыгее - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 229 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.

Краснодарский край + 96 (48 237 за все время пандемии)

Ставропольский край + 79 (54 710)

Дагестан + 45 (33 517)

Кабардино-Балкария + 14 (24 299)

Калмыкия + 14 (20 793)

Ингушетия + 13 (15 754)

Карачаево-Черкесия + 11 (20 419)

Чечня + 11 (12 272)

Северная Осетия + 8 (16 986)

Адыгея + 7 (14 661)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 261 658 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 29 мая, выявлено 5 053 748 человек с коронавирусом.