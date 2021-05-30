Коронавирус в Грузии: 723 случая заражения за сутки, 18 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 723 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 25,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,86%, за последние две недели – 3,46%, а за последнюю неделю – 2,85%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 343 603.

Более 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 403. В Самегрело и Земо Сванети выявили 77 случаев заражения, в Имерети – 55, в Квемо Картли – 52, в Аджарии – 51, в Кахетии – 36, в Шида Картли и Гурии – по 19, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 4, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.

От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 757.

Выздоровели 1 407 человек, их общее число выросло до 326 423.

На данный момент в Грузии 12 397 активных случаев коронавируса. Из них 3 815 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остается 2 071 инфицированный, в Аджарии – 394, в Имерети – 489. Состояние 882 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 226 человек.

7 921 гражданин (около 64% активных случаев) лечатся на дому, а 661 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 47 человек, в самоизоляции остаются более 22,6 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 30 мая достигло 138 151 - это более 3,7% от населения Грузии.