В Россию не пустили направлявшегося в Чечню израильского журналиста

В московском аэропорту Шереметьево в субботу вечером на территорию России не пустили гражданина Израиля, журналиста ежедневной общественно-политической газеты. Он направлялся в Грозный из Берлина с пересадкой в Москве, но через несколько часов после допроса был выслан обратно в Германию.

Причиной инцидента журналисту назвали отсутствие документов по коронавирусу. Однако, по его словам, у него были подтверждения вакцинации и отсутствия болезни в данный момент. О произошедшем корреспонденту «Кавказ.Реалии» сообщил Барух Ливиев, руководитель израильской общественной организации «Рука Иерусалима».

О давно запланированном визите израильтянина в Чечню в республике были в курсе.

«Мы обратились к чеченской администрации, написали письмо после того как Кадыров сказал, «кто хочет, пусть приезжает и проверяет, в Чечне террористов нет». Решили во имя дружбы народов организовать визит в республику репортера из нашей страны. Нам ответили согласием и обещанием поддержки. Но когда у журналиста возникли проблемы в аэропорту, а один из пограничников проболтался, что это спецслужбы велели его не пускать, мы не увидели активного содействия с чеченской стороны. Уверен, что Кадырову было достаточно сделать один звонок, чтобы решить этот вопрос. Мы надеемся, что поездка представителя прессы в Грозный все же состоится», – заявил Ливиев.

В имеющемся в распоряжении редакции «Кавказ.Реалии» письме Министерства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации действительно указано, что предложение Рамзану Кадырову о визите израильского журналиста рассмотрено и принято решение оказать содействие.

«Министерство благодарит вас за проявленную инициативу и проводимую работу в сфере развития и укрепления дружеских отношений между нашими сторонами. Чеченская республика открывает двери для все большего количества туристов и официальных международных делегаций. Министерство сообщает вам о готовности оказать информационное содействие данному визиту», – говорится в документе, подписанном министром Ахмедом Дудаевым.

В ведомстве корреспонденту «Кавказ.Реалии» подтвердили, что знали о планируемом визите и что он действительно сорвался «из-за коронавирусных ограничений». На вопрос, будет ли продолжена работа с целью организации нового визита, в Грозном не ответили.

Сам журналист, попросивший не указывать его имени, возмущен произошедшим. По его словам, ему учинили допрос в Шереметьево, а потом и по возвращении в Берлин, поскольку его визит на несколько часов в Россию вызвал у немецкой стороны подозрения.

«Я планировал задать чеченскому руководству ряд вопросов по поводу общественной и политической ситуации в регионе. Мне обещали помощь и содействие в организации встреч с чеченскими министрами, мэром Грозного и муфтием», – отметил израильтянин.

Журналист полагает, что его задержание имело исключительно политический подтекст.