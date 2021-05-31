В июле в Грузии могут смягчить масочный режим 

Правило повсеместного ношения масок в Грузии может быть смягчено с июля, заявил сегодня, 31 мая, глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Отвечая на вопрос журналистов на вебинаре, Гамкрелидзе не исключил, что с июля граждане должны будут использовать маски только в местах общественного скопления.

По его словам, при этом по-прежнему обязательным будет ношение маски в транспорте, на остановках, а также, например, на Батумском бульваре и на проспекте Руставели – то есть на открытых пространствах, где наблюдается большое скопление людей.

Гамкрелидзе прокомментировал и вопрос о том, что в некоторых соседних с Грузией странах обязательный масочный режим на улице отменили.

«Если сравнивать нашу эпидситуацию с ситуацией у наших соседей, то там положение на этом этапе лучше. Они раньше прошли эту третью волну [распространения коронавируса]. Мы не отменили правило обязательного ношения масок, так как пока количество новых случаев колеблется в рамках сотен за день. Исходя из того, что маска является самым простым и эффективным средством профилактики распространения инфекции, мы оставляем обязательным использование масок», - сказал Гамкрелидзе.

Грузия переживает третью волну распространения коронавируса, в стране действует правило обязательного ношения масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 05:00.

Полицейские за минувшие сутки зафиксировали в Грузии 532 нарушения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Только за последние сутки штраф в размере 20 лари (6 долларов) за нарушение масочного режима выписали 364 гражданам, сообщает агентство «Новости-Грузия». Еще 98 штрафов было выписано за повторное нарушение масочного режима – в этом случае штраф возрастает до 40 лари.

За игнорирование «комендантского часа» были оштрафованы 70 нарушителей. Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (600 долларов) для физического лица и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) – с юридического.