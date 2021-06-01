Премьер-министр Грузии сегодня отправляется с визитом в Турцию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня отправляется с государственным визитом в Турцию, сообщает пресс-служба правительства.

Грузинский премьер проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, затем состоится расширенная встреча между делегациями.

Гарибашвили и Эрдоган сделают совместные заявления для прессы.

В рамках визита в Турцию Гарибашвили возложит венок к могиле Мустафы Кемаль Ататюрка и оставит запись в книге памяти в мавзолее.

Как пишет «Новости-Грузия», в состав делегации Грузии входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Илия Дарчиашвили.

По словам посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, во время запланированных в Анкаре встреч будут рассмотрены важные для обеих стран вопросы.

«Несмотря на проблемы, возникшие из-за пандемии, между Грузией и Турцией много интересных вопросов. Также хочу сказать, что наши добрососедские и стратегические отношения находятся в динамике. В текущем году состоялось несколько встреч высокого уровня и скоро состоятся встречи разных уровней», – заявил Джанджгава.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии.