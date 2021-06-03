Дело Джабиева: обвиняемые вновь объявили голодовку

Четверо обвиняемых по уголовному делу по факту смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева объявили бессрочную сухую голодовку. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия.

В ведомстве говорят, что заявления обвиняемых Козонова С.В., Багаева А.С., Хугаева М.С. и Сланова И.И. о начале голодовки поступили к ним 1 июня.

«Причину голодовки обвиняемые обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступление, которое не совершали. В частности, в своих заявлениях Козонов, Багаев, Сланов и Хугаев обращают внимание на то, что продление судом меры пресечения в виде заключения под стражу незаконно. В заявлениях также отмечается, что 27.05.2021 года суд провел закрытое судебное заседание, о чем обязан был их уведомить заранее, тем самым были нарушены права обвиняемых быть услышанными», – сказано в заявлении.

Обвиняемые говорят, что продолжат голодовку до тех пор, пока им не изменят меру пресечения. Они также требуют встречи с представителями средств массовой информации, депутатами от каждой фракции парламента и потерпевшей стороной, «чтобы донести до них правду об их незаконном и необоснованном нахождении под стражей».

По информации прокуратуры, претензий к администрации изолятора временного содержания обвиняемые не предъявляют.

«Генеральная прокуратура Южной Осетии усилила надзор за соблюдением условий содержания под стражей Козонова С.В., Багаева А.С., Сланова И.И. и Хугаева М.С. Ежедневно с 1 июня 2021 года объявившие бессрочную голодовку два раза осматриваются врачом. По состоянию на 3 июня 2021 года, состояние обвиняемых удовлетворительное», – заявили в ведомстве.

Ранее, 9 мая текущего года голодовку объявили шестеро обвиняемых (Наниев, Козонов, Багаев, Джиоев, Сланов и Хугаев). 17 мая, по информации прокуратуры, они прекратили голодовку без выдвижения каких-либо предварительных условий и требований».