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Дело Джабиева: обвиняемые вновь объявили голодовку
Четверо обвиняемых по уголовному делу по факту смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева объявили бессрочную сухую голодовку. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия.
В ведомстве говорят, что заявления обвиняемых Козонова С.В., Багаева А.С., Хугаева М.С. и Сланова И.И. о начале голодовки поступили к ним 1 июня.
«Причину голодовки обвиняемые обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступление, которое не совершали. В частности, в своих заявлениях Козонов, Багаев, Сланов и Хугаев обращают внимание на то, что продление судом меры пресечения в виде заключения под стражу незаконно. В заявлениях также отмечается, что 27.05.2021 года суд провел закрытое судебное заседание, о чем обязан был их уведомить заранее, тем самым были нарушены права обвиняемых быть услышанными», – сказано в заявлении.
Обвиняемые говорят, что продолжат голодовку до тех пор, пока им не изменят меру пресечения. Они также требуют встречи с представителями средств массовой информации, депутатами от каждой фракции парламента и потерпевшей стороной, «чтобы донести до них правду об их незаконном и необоснованном нахождении под стражей».
По информации прокуратуры, претензий к администрации изолятора временного содержания обвиняемые не предъявляют.
«Генеральная прокуратура Южной Осетии усилила надзор за соблюдением условий содержания под стражей Козонова С.В., Багаева А.С., Сланова И.И. и Хугаева М.С. Ежедневно с 1 июня 2021 года объявившие бессрочную голодовку два раза осматриваются врачом. По состоянию на 3 июня 2021 года, состояние обвиняемых удовлетворительное», – заявили в ведомстве.
Ранее, 9 мая текущего года голодовку объявили шестеро обвиняемых (Наниев, Козонов, Багаев, Джиоев, Сланов и Хугаев). 17 мая, по информации прокуратуры, они прекратили голодовку без выдвижения каких-либо предварительных условий и требований».
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа прошлого года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
- Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинского судмедэксперта Зарину Дзагоеву могут обвинить в выдаче подложной справки по делу Инала Джабиева.
Другие новости дня
Лари отыгрывает потери – за месяц грузинская валюта подорожала на 10%
Грузинская валюта сегодня резко укрепилась по отношению к доллару США и евро, продолжив тренд последних двух недель.
Официальная стоимость доллара, согласно обменному курсу Нацбанка Грузии, с завтрашнего дня составит 3.2228 лари. При этом в системе Bloomberg доллар уже стоит 3.1110 лари.
Еще в конце апреля–начале мая лари бил антирекорды: курс доллара превышал отметку в 3.45 лари. За последний месяц же валюта укрепилась примерно на 10%.
Стоимость евро по курсу Нацбанка Грузии опустилась сегодня до 3.9238 лари, в начале мая же составляла 4.1319 лари.
«Марш-бросок» лари, по мнению аналитиков, связан с оживлением грузинской экономики. По данным службы статистики, в апреле рост ВВП по сравнению с тем же периодом прошлого года составил почти 45%. Кроме того, с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы для иностранных граждан – это окажет влияние на приток в страну иностранной валюты.
Оппозиция создаёт в парламенте Грузии фракцию «Группа реформ Шарля Мишеля»
Депутаты от оппозиции создают в парламенте Грузии новую фракцию под названием «Группа реформ Шарля Мишеля». В неё войдут члены партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, Паата Манджгаладзе, Теона Акубардия, лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе, а также независимые депутаты Григол Вашадзе (экс-лидер «Единого национального движения») и Тариэл Накаидзе (экс-член «Европейской Грузии»).
Руководителем фракции будет Хатуна Самнидзе, заместителем руководителя – Паата Манджгаладзе. Аппарат фракции возглавит член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.
«Сегодня мы зарегистрировали первую группу в парламенте, фракцию, состоящую из многопартийных и независимых депутатов. Наша главная основа для объединения – это документ Шарля Мишеля, который подписал каждый из нас, взял на себя партийную и индивидуальную ответственность, что сделает все, будет использовать все рычаги парламентской работы для выполнения всех пунктов, которые упомянуты и связаны с фундаментальными реформами для демократического развития в нашей стране», – заявила Хатуна Самнидзе.
Зураб Джапаридзе сегодня сообщил журналистам, что лишь формально стал членом новой фракции. Согласно Конституции Грузии, фракцию в парламенте могут создавать минимум семь депутатов.
«Я не буду принимать участия в рутинной работе парламента как минимум до октябрьских (местных) выборов, после которых, надеюсь, в стране пройдут новые (парламентские) выборы», – сказал Джапаридзе.
Ранее в парламенте была создана фракция «Лело –партнерство для Грузии». В нее вошли четыре представителя партии «Лело» (Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Давид Усупашвили и Анна Нацвлишвили), а также Саломе Самадашвили (экс-член «Единого национального движения»), Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе (прошедшие в парламент по спискам «Европейской Грузии»).
- Соглашение, составленное при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, правящая «Грузинская мечта» и часть оппозиционных партий подписали 19 апреля. Оно предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. Кроме того, планируется амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. В документе речь идёт о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» документ не подписала, однако прекратила бойкот парламента, продолжавшийся семь месяцев.
РСЕ/РС требует отмены приказа Роскомнадзора о СМИ-«иноагентах»
"Приказ Роскомнадзора о порядке маркировки журналистских материалов так называемыми СМИ - "иностранными агентами" должен быть отменён, - считает Андрей Шарый, генеральный директор ООО "РСЕ/РС", представляющего в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода , - Этот приказ, как и другие положения российского законодательства об "иностранных агентах", нарушет нормы международного права, Конституцию РФ, закон о СМИ, противоречит принципам равной конкуренции на медиа-рынке и равного свободного доступа к информации".
Эти заявления сделаны на провёденном в рамках Санкт-Петербургского экономического форума деловом завтраке "ИноСМИ-иноагенты в России", организованном МИД РФ. Несмотря на название, большая часть встречи была посвящена критике законодательства США об "иностранных агентах" и мерах по ограничению российского информационного влияния в других западных странах, которые в Москве считают несправедливыми. Представители РСЕ/РС и делегации Европейского союза в Москве получили для своих реплик в общей сложности не более пяти-семи минут в самом конце мероприятия.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, хозяйка завтрака, сообщила, что российское законодательство о "СМИ-иноагентах" является зеркальным отражением действий правительства США "против российских журналистов в Америке". "Мы вынуждены действовать по принципу "Око за око", - отметила она. По мнению Захаровой, "журналисты, представляющие СМИ-иноагенты, не сталкиваются [в России] с ограничениями и пользуются теми же правами, что и все остальные работники этой сферы в России". Руководители РСЕ/РС и представители международных журналистских организаций неоднократно опровергали эту точку зрения, называя условия, в которых Радио Свобода действует в России, несопоставимыми с условиями работы телеканала RT и других проектов МИА "Россия сегодня" в США.
Российские власти штрафуют Радио Свобода, телеканал Настоящее Время и другие русскоязычные проекты РСЕ/РС за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ – "иностранных агентах". В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении РСЕ/РС вступившего в силу минувшей осенью приказа Роскомнадзора о жёстких правилах маркировки публикаций. Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет свыше 100 миллионов рублей. ООО "РСЕ/РС" обжалует принятые против него судебные решения, однако апелляции неизменно оставляются без удовлетворения Тверским районным судом. В середине мая представители РСЕ/РС обратились с иском против российских властей в Европейский суд по правам человека. Ограничительные меры против Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, как и накладываемые в отношении РСЕ/РС огромные штрафы, являются цензурой и имеют своей целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства, указано в исковом заявлении медиа-корпорации.
- 2 июня Роскомнадзор сообщил о намерении возбудить в июне-июле 2021 года 130 новых дел об административных нарушениях против ООО "РСЕ/РС" и её генерального директора. Общая сумма штрафов по этим новым делам может превысить 70 миллионов рублей. "Нарастающее давление на нас и другие независимые СМИ в России наносит ущерб российскому обществу, лишая его выбора источников информации, - заявил в этой связи президент медиакорпорации РСЕ/РС Джейми Флай, - Однако, несмотря на все атаки на нашу деятельность, мы продолжим предоставлят своей аудитории проверенные новости и объективную информацию".
- В мае Министерство юстиции России внесло в список СМИ – "иностранных агентов" сайт Meduza.io и деловое СМИ VTimes. "Медуза" пытается оспорить решение в судебном порядке, отмечая, что применение закона разрушает коммерческую бизнес-модель СМИ и ставит его на грань закрытия. Редакция VTimes объявила о закрытии сайта с 12 июня. В заявлении журналистов сказано, что коллектив не хочет работать в нише "оппозиционных политических СМИ" и ставить сотрудников под угрозу.
- Служба судебных приставов в мае возбудила 20 исполнительных производств о принудительном взыскании штрафов с ООО "РСЕ/РС". Банковские счета ООО заблокированы, в помещении редакции приставами произведена фотосъёмка оборудования и мебели.
Фильм Серебренникова вошёл в основной конкурс фестиваля в Каннах
Фильм "Петровы в гриппе" российского режиссёра Кирилла Серебренникова вошел в основную конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Помимо фильма Серебренникова, в основную конкурсную программу вошли ещё 20 картин, среди которых ленты Франсуа Озона, Уэса Андерсона, Пола Верховена.
Картина Серебренникова основана на романе Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Фильм рассказывает о нескольких днях жизни автослесаря Петрова, его жены и сына, которые заболевают гриппом в постсоветском Екатеринбурге накануне Нового года. После встречи Петрова с Игорем, который по сюжету связывает миры живых и мертвых, становится все труднее понять, где в его жизни реальность , а где — гриппозная галлюцинация.
В картине снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший и другие актеры.
Оригинальный сценарий фильма написал сам Серебренников. Картина является совместной продукцией четырех стран — России, Франции, Германии и Швейцарии.
Также в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля будут представлены фильмы "Разжимая кулаки" российского режиссера Киры Коваленко и "Дело" Алексея Германа-младшего.
В 2020 году проведение Каннского кинофестиваля отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. В этом году церемония открытия 74-го Каннского фестиваля пройдет 6 июля. Жюри возглавит американский режиссер Спайк Ли.
Премьер Украины: Саакашвили не влияет на украинскую политику
Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили не влияет на украинскую политику. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью грузинскому агентству Interpressnews.
«Мы находимся в постоянном диалоге с грузинскими политиками, членами правительственной команды, мой рабочий визит тому подтверждение. У нас исключительно добрососедские, партнерские отношения. Убежден, что так будет и впредь. Посол Грузии вернулся в Украину, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, у нас взаимный интерес, который должен нас объединять. Это – европейская и евроатлантическая перспектива Украины и Грузии. Я считаю, что наши отношения – это общая история, масштабные перспективы в сфере экономического сотрудничества. Важно понимать, что да, Михаил Саакашвили на сегодняшний день гражданин Украины, он занимает одну из должностей в консультационном органе в Украине. Он передает свой опыт реформ и консультирует в том числе и украинские команды. Но он не имеет отношения к правительству, не влияет на политику Украины и, тем более, на международную политику Украины», – отметил Денис Шмыгаль.
Сегодня министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, если Михаил Саакашвили вмешается в выборы самоуправления осенью текущего года, это снова станет темой обсуждения с украинскими партнерами.
«Посол вернулся в Киев и приступил к осуществлению своих полномочий. Сейчас он вместе с делегацией и присутствовал на встречах. Наши украинские партнеры хорошо знают нашу позицию в связи с этой темой. Для нас очень важно, когда мы являемся стратегическими партнерами, уважать государственность и законы друг друга. Когда происходит вмешательство в деятельность другой страны, в том числе нарушение избирательного законодательства, разумеется, это было недопустимо. Мы сказали это нашему стратегическому партнеру и другу. Это шаг, который принят в дипломатической практике. С тех пор, как посол был отозван, мы не прерывали отношений и контакта ни на один день. Я был в постоянном контакте с моим украинским коллегой, у нас были телефонные беседы, переписка, мы встречались в различных форматах и обсуждали, как выйти из этой ситуации. Посол вернулся, и я уверен, наши отношения будут развиваться с растущим динамизмом», – сказал Залкалиани.
- Грузия отозвала своего посла из Киева в мае 2020 года. Это произошло после назначение Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев в апреле текущего года.
Госсекретарь США призвал Россию не укрывать хакеров
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву бороться с преступными группировками, совершающими кибератаки против американских компаний и объектов инфраструктуры, и не укрывать лиц, причастных к этим кибератакам.
Блинкен заявил об этом после того, как ФБР пришло к выводу, что за недавней хакерской атакой на крупнейшую мясоперерабатывающую компанию JBS USA стоит хакерская группировка, связанная с Россией.
В заявлении ФБР говорится, что атака предположительно является делом хакерских группировок REvil и Sodinokibi. Ряд экспертов считает, что это разные названия одной и той же группировки.
Концерн JBS был вынужден во вторник прекратить производство мяса на девяти мясокомбинатах, которые поставляют на американский рынок около четверти всего объема говядины, потребляемой американцами. Причиной остановки производства стала "организованная кибератака", которая затронула компьютерные системы JBS в Соединенных Штатах и Австралии.
По данным прессы, компания стала объектом атаки с применением так называемой программы-вымогателя, с помощью которой киберпреступники блокируют компьютеры и возвращают доступ к ним после получения выкупа. Ранее подобная кибератака привела к остановке крупного трубопровода Colonial Pipeline, из-за чего в ряде штатов возник дефицит бензина и выросли цены на топливо.
"Организация, которая несет ответственность за эту атаку, ее лидеры были в России, находятся в России, поэтому я думаю, что Россия обязана сделать все, чтобы это не продолжалось", – сказал Блинкен. Ранее о "российском следе" сообщили также в Белом доме.
При этом, в отличие от хакерских атак на серверы Демократической партии в 2016 году и ряд госучреждений США, власти Соединённых Штатов не обвиняют в хакерских атаках прямо власти России или российские спецслужбы. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что лично Владимир Путин вряд ли отдавал распоряжения об этих атаках.
Тем не менее, как сообщил Белый дом, Байден намерен обсудить вопрос о кибератаках и возможном укрывательстве хакеров с президентом Путиным в ходе предстоящего 16 июня саммита в Женеве.
"Президент Байден считает, что президент Путин и российское правительство должны сыграть свою роль в пресечении и предотвращении этих атак", – сказала представитель Белого дома Джен Псаки.
Российские власти отрицают какую-либо причастность к атакам и утверждают, что хакерские группировки могут действовать из разных стран мира.
В Москве прошли консультации представителей России, Азербайджана и Армении – ТАСС
Трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении прошли в среду в Москве, стороны обсудили деэскалацию в отдельных районах азербайджано-армянской границы. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на несколько источников.
«2 июня в Москве состоялись трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении, на которых обсуждались пути деэскалации ситуации в отдельных приграничных районах Армении и Азербайджана. Договорились продолжить рабочие контакты», - сообщил источник ТАСС.
После окончания боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. Ситуация там обострилась 12 мая. Армения обвинила Азербайджан в нарушении границы, заявив, что в некоторых районах ее вооруженные силы углубились на территорию Армении на несколько километров.
Приграничное противостояние сопровождается рядом инцидентов. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.
В прошлом месяце Ереван обратился в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе. Между тем, Армению и Азербайджан призывают провести процесс демаркации и делимитации совместной границы путем переговоров и без применения силы, – напоминает «Радио Азатутюн».
Мишель призвал Пашиняна и Алиева возобновить переговоры по урегулированию карабахского конфликта
Президент Европейского совета Шарль Мишель встретился в Брюсселе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Он также провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Мишель призвал стороны возобновить переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованном в среду после переговоров в Брюсселе.
«Он [Мишель] напомнил, что полное выполнение соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года необходимо для региональной безопасности и стабильности. Европейский Союз готов предоставить свой опыт в области делимитации и демаркации границ и способствовать укреплению доверия», – говорится в заявлении.
Мишель призвал к «безотлагательному сотрудничеству между двумя сторонами в обеспечении полного возвращения военнопленных и задержанных, в вопросе минных полей и других потенциальных гуманитарных проблем».
«Европейский союз предоставляет гуманитарную помощь почти на 20 миллионов евро и будет продолжать в ней участвовать. Однако решение этих насущных вопросов – лишь первый шаг к прочному мирному урегулированию. Президент призвал обе стороны возобновить переговоры в конструктивном духе», – говорится в заявлении.
Шарль Мишель «подчеркнул важность стабильности и процветания на Южном Кавказе для Европейского союза и углубления отношений с двумя странами-партнерами».
«Европейский союз глубоко заинтересован в безопасности, стабильности и процветании региона Южного Кавказа как неотъемлемой части Восточного партнерства ЕС», – говорится в заявлении.
Шмыгаль: вступление Украины и Грузии в ЕС и НАТО – лишь вопрос времени
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что вступление Украины и Грузии в Евросоюз и НАТО – лишь вопрос времени.
«Со своей стороны, правительства Грузии и Украины делают все возможное, чтобы соответствовать необходимым критериям», – сказал он на пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.
Украинский премьер отметил, что Украина и Грузия – стратегические партнеры, что подтверждается конкретными делами и фактами. Шмыгаль также заявил, что меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции между Кишиневом, Киевом и Тбилиси («Ассоциированное трио») подчеркивает амбиции трех стран по вступлению в ЕС и более эффективной подготовке к саммиту Восточного партнерства в этом году.
Официальная церемония встречи премьер-министра Украины сегодня утром состоялась в администрации правительства Грузии. На церемонии были исполнены государственные гимны двух государств.
Гарибашвили пригласил своего украинского коллегу в Тбилиси в ходе встречи, состоявшейся 7 мая в дистанционном формате. Тогда стороны подтвердили свою готовность углублять двусторонние отношения.
Грузинский голкипер Мамардашвили перешел в испанскую «Валенсию»
20-летний вратарь тбилисского «Динамо» Георгий Мамардашвили перешёл в «Валенсию» на правах аренды, сообщает пресс-служба грузинского клуба. Соглашение с испанской командой рассчитано на один год.
Мамардашвили является воспитанником академии тбилисского «Динамо». Последний сезон голкипер провёл в тбилисском «Локомотиве», в котором он выступал на правах аренды. Он провёл 16 матчей, пропустил 25 мячей и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в 800 тысяч евро.
Портал «Чемпионат» напоминает, что по итогам сезона «Валенсия» набрала 43 очка и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» шесть раз выигрывала национальное первенство по футболу.
Украина и Грузия подпишут соглашение о взаимном признании документов о вакцинации
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина и Грузия намерены в ближайшее время договориться о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19.
«Важной стала договоренность о подписании в ближайшее время соглашение о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19», – сказал Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.
Украинский премьер подчеркнул, что это должно максимально упростить пересечение границы гражданами стран.
Официальная церемония встречи премьер-министра Украины сегодня утром состоялась в администрации правительства Грузии. На церемонии были исполнены государственные гимны двух государств.
Гарибашвили пригласил своего украинского коллегу в Тбилиси в ходе встречи, состоявшейся 7 мая в дистанционном формате. Тогда стороны подтвердили свою готовность углублять двусторонние отношения.
Коронавирус в Грузии: 833 новых случая, 19 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4853 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 19 пациентов.
За сутки в стране выявили 833 новых случая коронавируса. Накануне провели 28 191 тест: PCR-тестов – 12 008, экспресс–тестов на антиген – 16 183.
Выздоровели еще 1205 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 346 983, выздоровевших – 330 721.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,95%, за последние 14 дней составляет 3,16%, за неделю – 2,91%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6158 человек, всего администрировано вакцин – 155 538.
Грузинский боец: Хабиб Нурмагомедов летом планирует посетить Тбилиси
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов летом планирует посетить Грузию, – заявил боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили.
«В его планах – осуществление нескольких хороших проектов вместе с моими грузинскими друзьями», – отметил Двалишвили.
Грузинский боец легчайшего дивизиона UFC говорит, что Хабиб не заслуживает негативного отношения, а информацию о визите в Сухуми распространили, по его словам, лишь абхазские СМИ.
«Я советую грузинским болельщикам MMA, чтобы они были позитивно настроены по отношению к нему. Он не наш враг, наоборот – он друг, и сделает много хороших дел вместе с нами», – отметил Двалишвили.
Ранее в государственном комитете самопровозглашенной республики Абхазия по делам молодежи и спорту заявили, что визит Нурмагомедова в Абхазию 1 июня, в Международный день защиты детей, был отменен в связи с «санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США».
- Вице-президент лиги Absolute Championship Akhmat Асланбек Бадаев в новом выпуске шоу «ХукВам» рассказал, что в Грозном готовы заплатить Хабибу Нурмагомедову более 440 миллионов рублей (6 миллионов долларов) за поединок в их организации.
МИД Грузии назвал фейком информацию о визите итальянской компании в Абхазию
Распространенная в ряде СМИ и соцсетях информация о том, что итальянская компания приступает к восстановлению железнодорожных вокзалов в Абхазии, является дезинформацией, – заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.
«В СМИ и социальных сетях распространилась дезинформация, будто бы итальянская компания начинает реконструкцию железнодорожных вокзалов в оккупированной Абхазии. GLOBAL ARREDI – российская компания, зарегистрированная в Российской Федерации, её контактная информация, адрес, телефон и почтовый код зарегистрированы в Российской Федерации. Филиал или любой другой офис в Италии не находится. Коммерческим директором компании является итальянец. Однако организация не имеет никаких связей с Италией», – заявили в МИД.
Как пишет СОВА, в ведомстве подчеркивают, что Италия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также привержена политике непризнания оккупированных территорий.
«Эхо Кавказа» уже писало: на официальном сайте компании указано, что офис компании расположен не в Италии, а в Москве – на Рязанском проспекте. На сайте опубликована лишь одна новость – о визите представителей компании в Абхазию. Недавно, 23 апреля текущего года создана и Facebook-страница GLOBAL ARREDI – у неё (по состоянию на 3 июня) лишь 53 лайка.
В администрации Гагрского района самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что представители компании GLOBAL ARREDI прибыли в Абхазию для предварительного осмотра железнодорожных станций и вокзалов, нуждающихся в реставрации. В администрации говорят, что реставрация и реконструкция железнодорожных станций и вокзалов связана с проектом круизного поезда, который будет следовать в Абхазию из Ростова-на-Дону.
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания в интервью АИФ заявил, что ремонт вокзалов – «дорогое удовольствие».
НАСА отправит к Венере две исследовательские миссии
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило, что отправляет на Венеру две новые миссии для изучения атмосферы и геологических особенностей планеты.
Их цель - понять, как вторая по удаленности от Солнца планета стала "миром, похожим на ад", имея множество характеристик, подобным земным, сказал новый руководитель НАСА Билл Нельсон во время своего первого официального обращения к сотрудникам агентства в среду, сообщает "Голос Америки".
Миссия под названием "ДАВИНЧИ Плюс" займется анализом плотной облачной атмосферы Венеры, чтобы определить, существовали ли в прошлом здесь океаны и органическая жизнь. Это будет первая миссия США по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.
Другая миссия под названием "ВЕРИТАС" будет изучать геологическую историю Венеры, чтобы понять, почему эта планета развивалась иначе, чем Земля.
"Мы поразительно мало знаем о Венере, поэтому новые миссии позволят заново взглянуть на атмосферу планеты, состоящую в основном из углекислого газа, и изучить поверхность вплоть до её ядра, - заявил Том Вагнер, научный исследователь НАСА, - Это будет так, как если бы мы заново открывали эту планету".
На разработку каждой из миссий, запуск которых планируется в 2028 – 2030 годах, будет потрачено по 500 миллионов долларов.
На заре космической эры США и СССР отправили к Венере несколько космических аппаратов. Космический зонд НАСА "Маринер-2" совершил первый облет планеты в 1962 году, а советская автоматическая межпланетная станция "Венера-7" совершила первую посадку на поверхность планеты в 1970 году.
В 1989 году НАСА с помощью космического шаттла отправило к венерианской орбите космическую станцию "Магеллан".
Европейское космическое агентство запустило космический корабль на орбиту Венеры в 2006 году.
- Венера по размеру и составу похожа на Землю, но почти в полтора раза ближе к Солнцу. Давление в 92 раза выше земных и средняя температура поверхности выше 460 градусов делают практически невозможными существование жизни на самой планете. Однако учёные предполагают, что гипотетически простейшая жизнь могла бы существовать в атмосфере планеты на высоте 50-65 километров, где её состав относительно схож с земным.
Сенаторы США в рамках визита в Грузию ознакомились с ситуацией у разделительной линии
Американские сенаторы Джин Шахин и Роберт Портман сегодня утром вместе с Миссией Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) посетили участки де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Руководитель МНЕС Марек Щигел ознакомил американскую делегацию с последними событиями в области безопасности на местах. Речь зашла о т.н. бордеризации – установке ограждений, наблюдательных пунктов, оборудования для наблюдения и пограничных знаков, а также о гуманитарной ситуации и проблемах местных жителей. Сенаторы посетили сёла Земо Никози и Эргнети.
Делегация Конгресса США прибыла в Грузию из Украины поздно ночью. В тбилисском аэропорту сенаторов встретили посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.
У сенаторов запланированы переговоры с представителями властей Грузии, гражданского общества, а также с лидерами парламентских оппозиционных партий.
Ранее Келли Дегнан заявила, что визит сенаторов – очередная демонстрация дружбы американского народа с грузинским и поддержки Вашингтоном Тбилиси. Она же подтвердила в беседе с журналистами, что сенаторы не обойдут и тему неподписания соглашения Мишеля «Национальным движением».
Визит американских сенаторов завершится завтра, 4 июня.
В КНДР учреждена должность заместителя Ким Чен Ына
В Трудовой партии Северной Кореи учреждена должность заместителя Ким Чен Ына, которую может занять его сестра Ким Е Чен. Об этом сообщает Yonhap.
Решение об открытии позиции было принято еще в январе, однако место по-прежнему остается вакантным. Какое-то время предполагалось, что этот пост достанется ближайшему помощнику Кима, однако этого так и не произошло – по всей видимости, потому, что правой рукой и потенциальным наследником Ына должен стать член семьи Ким.
Ким Чен Ын является генеральным секретарем Трудовой партии, а его предполагаемый заместитель станет первым секретарем. Значимость новой должности для Ким Е Чен в том, что однажды она могла бы стать временным лидером страны на период передачи власти по наследству. Это может произойти при чрезвычайных обстоятельствах – в случае болезни или смерти действующего главы государства, пояснило агентство со ссылкой на комментарий южнокорейского экс-министра по делам объединения.
Информация о том, что Ким Чен Ын передал сестре часть своих обязанностей, стала появляться еще в середине прошлого года. По данным сеульской разведки, в компетенцию Ким Е Чен вошли в том числе вопросы отношений Пхеньяна с Южной Кореей и США. Эти новости появились на фоне слухов о тяжёлой болезни Ким Чен Ына и скорой передачи власти его сестре.
В марте этого года СМИ КНДР распространили заявление Ким Е Чен, в котором она призвала американскую администрацию не проводить совместные учения с Южной Кореей. "Если она (администрация Джо Байдена) хочет спать спокойно в ближайшие четыре года, ей, в первую очередь, стоит воздержаться от этого", – сказала Ким Е Чен.
В начале мая она раскритиковала Сеул за отказ противодействовать южнокорейским активистам, запустившим шары с листовками против северокорейского режима.
В Израиле объявлено о договорённости по формированию правительства
В Израиле лидер оппозиционной партии "Еш Атид" (Есть будущее) Яир Лапид сообщил президенту страны Реувену Ривлину, что он смог сформировать правящую коалицию.
Об этом стало известно поздно вечером 2-го июня, незадолго до полуночи, когда истекал крайний срок, отведённый на переговоры.
Межпартийные консультации продолжались несколько недель. В итоге Лапид объявил, что создаст коалицию с участием небольшой арабской партии РААМ (или Объединённый арабский список). "Председатель РААМ Мансур Аббас подписал документ, который позволяет председателю "Еш Атид" проинформировать президента об успехе в деле формирования правительства", - цитируют агентства официального представителя Лапида.
DPA в связи с объявленным решением отмечает, что в Израиле "завершается долгая эра пребывания на посту премьер-министра Биньямина Нетаньяху".
Как ожидается, новый кабинет министров будет приведён к присяге 14 июня, и его возглавит лидер ультраправой партии "Ямина" Нафтали Бенет. Reuters называет его миллионером, добившимся успеха в сфере технологий и мечтающим аннексировать большую часть оккупированного Западного берега. Создание Палестинского государства Бенет охарактеризовал как "самоубийство для Израиля", связав позицию с мерами безопасности.
"Ямина" и "Еш Атид" договорились о ротации поста премьера. Первые два года его будет занимать Бенет, затем должность перейдёт Лапиду, который пока будет возглавлять МИД Израиля.
На выборах в марте партия центриста Яира Лапида заняла второе место, уступив первое консервативной партии "Ликуд" Нетаньяху. У его сторонников, однако, не было решающего перевеса.
Мартовские выборы стали четвёртыми за два года, на которых ни одна из партий не смогла добиться весомого успеха. Биньямин Нетаньяху, находящийся под судом по делу о мошенничестве, заявлял, что усилия его оппонентов сформировать коалицию ослабят Израиль.
Полеты возобновятся: авиасообщение между Россией и ФРГ было ненадолго приостановлено
Полёты между Россией и Германией были ненадолго приостановлены после того, как Москва вовремя не продлила флагманскому немецкому авиаперевозчику - компании Lufthansa - разрешения на рейсы на июнь.
В среду вечером западные информагентства сообщили, что власти ФРГ приостанавливают приём рейсов, выполняемых авиакомпаниями России. Германское министерство транспорта сослалось именно на отсутствие разрешения на рейсы в июне. Ожидалось, что оно будет получено не позднее 2-го числа.
Одновременно в Берлине отмечали, что Россия в марте прошлого года в одностороннем порядке приостановила двусторонние соглашения по авиаперевозкам из-за пандемии коронавируса. С тех пор разрешения на рейсы стороны взаимно выдают на ежемесячной основе.
Сейчас и Lufthansa, и российские компании "Аэрофлот" и S7 заявляют, что полёты возобновятся. "Российские власти дали разрешение Lufthansa на полёты в Россию в июне. Это означает, что рейсы Lufthansa в Москву и Санкт-Петербург будет осуществляться, как и планировалось", - говорится в сообщении перевозчика.
Ранее в среду представитель Lufthansa Group сообщил "Немецкой волне", что запланированные на 2 июня рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также рейсы из Франкфурта в Санкт-Петербург и обратно отменены из-за отсутствия согласования с властями России. Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси.
По версии источника агентства "Интерфакс", отмена вылетов могла быть связана с "несвоевременной или неполной подачей документов об изменении маршрута перевозчиком". Однако сотрудник Lufthansa Group назвал подобную привязку "спекуляцией". "Мы не будем давать комментариев на этот счет", - подчеркнул он.
Ряд мировых авиакомпаний начали облетать Беларусь после иницидента с разворотом в небе над Беларусью самолёта компании Ryanair, который следовал из Греции в Литву. После вынужденной посадки в Минске был задержан объявленный властями Беларуси в розыск оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.
Внесённое в список иноагентов издание VTimes объявило о закрытии
Внесённое Минюстом в список так называемых СМИ-иностранных агентов деловое издание VTimes объявило о закрытии с 12 июня. В заявлении сказано, что она не хочет работать в нише "оппозиционных политических СМИ" и ставить сотрудников под угрозу.
VTimes – информационно-аналитический сайт, созданный в 2020 году журналистами, ранее работавшими в газете "Ведомости" до её покупки новым владельцем. Деньги на проект, как утверждалось, были собраны с будущих читателей.
Теперь в заявлении говорится, что добровольных пожертвований читателей, с точки зрения редакции, недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа.
"Ярлык "иноагента" разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", — и мы не можем их за это осуждать", — говорится в тексте. Отдельно сказано, что со СМИ из реестра СМИ-иноагентов опасаются общаться чиновники, бизнесмены и аналитики, без чего затруднена подготовка материалов.
"На собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа", — заключает редакция. Отмечается, что VTimes планировало создать "площадку для свободного обмена конструктивными мнениями" и "находить позитивные примеры и идеи для развития бизнеса и общества".
- В списке СМИ-"иноагентов" сейчас 20 позиций, в частности СМИ-"иноагентами" признаны Радио Свобода/Радио Свободная Европа и ряд проектов медиакорпорации, а также 5 граждан России – физических лиц. Недавно в список было внесено издание "Медуза". Оно оспорило это решение в суде. Включение в список налагает на СМИ ряд обязанностей, критически затрудняющих их работу.
- В мае российское юридическое лицо Радио Свобода и его генеральный директор Андрей Шарый обратились в ЕСПЧ с иском против России из-за применения закона о СМИ-иноагентах. Истцы уверены, что применение этого законодательства нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
Сборная Грузии по футболу победила Румынию в товарищеском матче
Сборная Грузии по футболу выиграла со счетом 2:1 у Румынии в товарищеском матче. Встреча прошла в румынском городе Плоешти.
В составе Грузии голы забили Георгий Микаутадзе и Георгий Абурджания. У Румынии отличился Андрей Иван.
Обе команды заканчивали встречу вдесятером. У Румынии на 42-й минуте матча был удален Флорин Тэнасе. На 64-й минуте игры красную карточку у Грузии получил Саба Кверквелия.
Отметим, что сборная Грузии впервые в истории смогла обыграть Румынию.
Следующий товарищеский матч грузинская сборная проведет 6 июня против Нидерландов.
В Абхазии за сутки выявлено 25 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 203 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 25 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 32 человека, 31 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 7 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 8.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 385 человек. Зарегистрировано 234 летальных случая. Выздоровели 14 772 человека.
ФРГ закрыла воздушное пространство для самолетов российских компаний
Власти ФРГ заявили о приостановке в страну рейсов, выполняемых авиакомпаниями России.
Об этом вечером в среду сообщили западные агентства. Закрытие воздушного пространства для российских перевозчиков в Берлине объяснили тем, что Москва не смогла вовремя продлить разрешения на полеты в Россию на июнь компании Lufthansa. Ожидалось, что такое разрешение будет получено не позднее 2-го числа. В общей сложности запрет коснется рейсов компаний «Аэрофлот» и S7.
В министерстве транспорта Германии подчеркнули, что ведомство и германское посольство в Москве находятся сейчас в тесном контакте с руководством российской авиаотрасли.
Одновременно в Берлине отмечают, что Россия в марте прошлого года в одностороннем порядке приостановила двусторонние соглашения по авиаперевозкам из-за пандемии коронавируса. С тех пор разрешения на рейсы стороны взаимно выдают на ежемесячной основе.
Ранее в среду представитель Lufthansa Group сообщил «Немецкой волне», что запланированные на 2 июня рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также рейсы из Франкфурта в Петербург и обратно отменены из-за отсутствия согласования с властями России. Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси.
По версии источника агентства «Интерфакс», отмена вылетов могла быть связана с «несвоевременной или неполной подачей документов об изменении маршрута перевозчиком». Однако сотрудник Lufthansa Group назвал подобную привязку «спекуляцией». «Мы не будем давать комментариев на этот счет», - подчеркнул он.
Вечером 2-го июня «Интерфакс» и другие агентства со ссылкой на пресс-службу Lufthansa передали, что компания получила разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Беларуси. «Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что (в среду вечером) получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию», - говорится в сообщении перевозчика.
Ряд мировых авиакомпаний начали облетать Беларусь после инцидента с разворотом в небе над Беларусью самолета компании Ryanair, который следовал из Греции в Литву. После вынужденной посадки в Минске был задержан объявленный властями Беларуси в розыск оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.
Ани Миротадзе покинула партию «Лело» из-за несогласия с законом об амнистии
Ани Миротадзе покинула оппозиционную партию «Лело для Грузии», объяснив это тем, что не согласна с законопроектом об амнистии участников событий 20 июня 2019 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Одной из причин стал вопрос о событиях 20 июня, что для меня является «красной линией», и преступления такого масштаба требуют немного большего внимания со стороны оппозиции. Моя позиция по вопросу была известна и аргументирована, в первую очередь, с человеческой, гражданской и политической позиции…. Для меня недопустимо включать в амнистию события 20 июня», - заявила Миротадзе.
- Ани Миротадзе начинала карьеру в качестве журналиста, работала в газете «Ахали Таоба», а затем главным редактором в газете «Тбилисис сиахлеени». Затем вела авторскую передачу на Первом канале Общественного вещателя Грузии, а в 2006-2011 годах возглавляла информационное агентство «Пирвели».
- После смены власти в Грузии в октябре 2012 года Миротадзе попала в парламент по партийным спискам правящей коалиции «Грузинская мечта». В 2016 году Миротадзе и несколько депутатов покинули правящую коалицию, основав оппозиционную партию «Национальный форум».
- На парламентских выборах 2020 года Миротадзе баллотировалась от партии «Лело для Грузии» в избирательном округе Чиатура, Сачхере, Харагаули, однако проиграла выборы.
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