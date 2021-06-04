Белорусское ТВ показало признания Протасевича в организации беспорядков

Белорусский государственный канал ОНТ вечером в четверг показал интервью с арестованным оппозиционным блогером Романом Протасевичем. В ходе разговора он признал вину в организации массовых беспорядков. Где, когда и на каких условиях проводилась съёмка - не сообщается. С 23 мая Протасевич находится в СИЗО в Минске.

В сюжете, вышедшем на ОНТ, бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA говорит, что как только ему предъявили обвинение, он якобы сразу же признал вину по статье об "организации массовых несанкционированных акций". "Я осознавал, что призывы, которые опубликовал я в том числе, они стали следствием того, что на улице, по сути, начались неконтролируемые беспорядки. И, по сути, три дня Минск жил в хаосе" - заявляет на камеру оппозиционный блогер. Из его уст также прозвучала критика ряда представителей белорусской оппозиции и слова о том, что он "уважает" Александра Лукашенко.

Романа Протасевича задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Телеграм-канал NEXTA подробно писал о массовых протестах противников Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.

Белорусские власти включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.

24 мая официальные белорусские телеканалы обнародовали видеозапись заявления Романа Протасевича. На видео он говорит, что здоров, находится в одном из следственных изоляторов Минска и что с ним обращаются "корректно". Также, по словам блогера, он даёт признательные показания по обвинениям в организации массовых беспорядков. Мать журналиста Наталья Протасевич уверена, что признания от её сына были получены с применением насилия. Такого же мнения придерживаются его соратники. При подавлении протестов в Беларуси тысячи людей подвергались насилию и пыткам.

Вынужденная посадка самолёта и арест Протасевича вызвал резкую реакцию стран Запада, которые готовят новые санкции против официального Минска.