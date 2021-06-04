Тамар Кордзая покинула Республиканскую партию Грузии

Оппозиционный политик Тамар Кордзая покинула ряды Республиканской партии Грузии. Об этом она написала на своей страничке в соцсети Facebook. По словам Кордзая, она продолжит работу в парламенте как беспартийный независимый депутат, – пишет СОВА.

В качестве причины депутат назвала решение республиканцев войти в парламентскую фракцию «Группа реформ Шарля Мишеля». По мнению Кордзая, она и еще один член партии Хатуна Самнидзе должны были продолжить сотрудничество с оппозицией без вступления во фракции.

«Вчера, 3 июня 2021 года, мое шестилетнее сотрудничество с Республиканской партией закончилось, и я обратилась к председателю партии с заявлением об уходе. Я благодарю всех за многогранный опыт, который приобрела за эти годы. Считаю, что дальнейшее сотрудничество с партнерскими оппозиционными партиями должно быть продолжено двумя членами Республиканской партии, действующими вне фракции, независимо», – говорит она.

Кордзая отметила, что не согласна с решением своей партии, но принимает его. «Желаю им удачи», — добавила депутат.