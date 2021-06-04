От коронавируса в Грузии скончались еще 23 человека

Президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими. СМИ назвали его законом против ФБК Алексея Навального (Фонд борьбы с коррупцией внесён российскими властями в список "иностранных агентов").

В выборах любого уровня не смогут участвовать учредители и руководители, работавшие в организации в течение трех лет до признания её судом экстремистской или террористической. Запрет будет действовать пять лет. Рядовые сотрудники таких организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, не смогут претендовать на выборные должности в течение трех лет, следует из текста закона.

Законопроект был внесён в Госдуму вскоре после того, как суд стал рассматривать вопрос о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и региональных штабов его сторонников.

Первоначально в документе шла речь о запрете участвовать только в выборах в Госдуму, однако ко второму чтению внесли поправки, распространяющие ограничение на выборы всех уровней. Причастностью к деятельности запрещённой организации будет считаться, в том числе высказанная поддержка в адрес запрещённой организации или её проектов, а также перечисление им денег.

Законопроект имеет обратную силу действия: он позволяет запретить избираться гражданам, вступившим в организации до того, как они были признаны экстремистскими. Юристы Совета Федерации утверждают, что поправка не противоречит Конституции, потому что временный запрет избираться – это ограничение прав, а не "ответственность" лица, а Конституция запрещает обратную силу только для законов, устанавливающих ответственность за то или иное деяние.

КПРФ заявила, что оспорит закон в Конституционном суде.

Правозащитники и оппозиция выступают против закона, который, по их мнению, грубо нарушает ряд основополагающих прав и правовых принципов и фактически лишает людей оппозиционных взглядов участвовать в голосовании.

Закон уже вступил в силу, то есть он будет распространяться на выборы в Госдуму в этом году. Они ещё не назначены (это должно произойти до 20 июня).

ФБК и штабы Навального на данный момент экстремистскими организациями не признаны - суды об этом продолжаются.