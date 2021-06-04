Российская теннисистка задержана после проигрыша на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже вечером 3 июня после проигрыша парного матч на Открытом чемпионате Франции — турнире "Ролан Гаррос". Об этом сообщает газета Le Parisien. По данным издания, её подозревают в договорной игре.

В октябре прокуратура страны начала расследование обстоятельств проигрыша россиянкой матча в сентябре 2020 года. Под подозрение попала встреча парного турнира "Ролан Гаррос", в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патричи Марии Циг и Кристины-Андреи Миту.

Сизиковой 26 лет, она занимает 101 место в рейтинге теннисистов ATP в парном разряде. В 2019 году она в паре с Анастасией Потаповой выиграла выиграла турнир серии WTA International на грунте в Лозанне. В том же году заняла с командой третье место на Универсиаде в Неаполе.

Игра, в сдаче которой подозревают россиянку, привлекла внимание правоохранительных органов после необычных ставок на неё. В гейме второй партии на подаче Сизиковой россиянка проиграла первое и последнее очко двойными ошибками, а второе и третье румынки взяли в розыгрышах. По данным L’Equipe, на выигрыш румынской парой именно этого гейма были размещены ставки на десятки тысяч евро. При этом Le Parisien отмечает, что румынская пара считалась фаворитом в игре.

После возбуждения дела агентство Reuters сообщало, что теннисисты находятся под особым вниманием после начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Профессиональные игроки больше полугода были лишены заработка из-за отмены турниров, а это в первую очередь ударило по игрокам, находящимся за пределами первой сотни одиночного рейтинга (Сизикова занимает там 765 место).