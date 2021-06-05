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ФБР: против США применяются около 100 программ-вымогателей
Специалисты Федерального бюро расследований изучают около ста вариантов компьютерных программ-вымогателей, многие из которых были созданы хакерами в России, сообщил в интервью газете Wall Street Journal директор ФБР Кристофер Рэй.
Каждый из этих вариантов, по словам директора ФБР, использовался для атак на десятки объектов в Соединенных Штатах. Он сравнил проблему, с которой столкнулись США, с вызовом, брошенным стране террористическими атаками 11 сентября 2001 года. «Здесь много параллелей и мы сосредотачиваем внимание на срыве и предотвращении» этих атак, подчеркнул Кристофер Рэй.
В последние недели самими известными жертвами программ-вымогателей, которые внедряют в компьютерные сети кибервзломщики, стал трубопровод Colonial Pipeline и крупнейший в мире производитель мяса концерн JBS. Владельцы трубопровода были вынуждены выплатить взломщикам почти четыре с половиной миллиона долларов, чтобы те разблокировали разблокировали компьютеры Colonial Pipeline. Заплатил ли выкуп JBS неизвестно. Обе кибероперации, по данным ФБР, были проведены хакерами с территории России.
В интервью Wall Street Journal директор ФБР назвал Россию как базу, откуда действуют многие хакеры, использующие программы-вымогатели: «Если российское правительство хочет продемонстрировать серьезную озабоченность этой проблемой, у них есть много возможность продемонстрировать прогресс, которого мы в данный момент не видим».
По словам представителя Белого дома, президент США Джо Байден намерен поднять этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Американские СМИ сообщают, что президент Байден рассматривает возможность проведения ответных киберопераций против России.
Другие новости дня
Филип Рикер 6-13 июня посетит Грузию, Армению и Азербайджан
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 6-13 июня посетит Грузию, Армению и Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
По сообщению американского внешнеполитического ведомства, целью визита является «продвижение двусторонних и региональных приоритетов» и «поддержка демократического и экономического развития в регионе».
В Грузии Рикер встретится с членами правительства, оппозиции и гражданского общества. Согласно информации Госдепартамента, обсуждаться будут две темы: «агрессия и оккупация грузинской территории со стороны России», а также выполнение соглашения, подписанного 19 апреля правящей партией и частью оппозиции для выхода из политического кризиса.
В Армении и Азербайджане и.о. помощника госсекретаря также встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнес-кругов, чтобы обсудить двусторонние приоритеты и вопросы, связанные с конфликтом в Нагорном Карабахе.
Коронавирус в Грузии: 832 случая заражения за сутки, 17 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 832 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 31,4 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,65%, за последние две недели – 3%, а за последнюю неделю – 2,98%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 348 594.
Около 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 457. В Самегрело и Земо Сванети выявлено 70 случаев заражения, в Имерети – 76, в Имерети – 67, в Аджарии – 66, в Квемо Картли – 65, в Кахетии – 35, в Шида Картли – 28, в Самцхе-Джавахети – 14, в Мцхета-Мтианети и Гурии – по 13, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умерли еще 17 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 893.
Выздоровели 624 человек, их общее число выросло до 332 304.
На данный момент в Грузии 11 371 активный случай коронавируса. Из них 3 435 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах. Состояние 729 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 210 человек.
7 045 граждан (более 64% активных случаев) лечатся на дому, а 619 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 27 человек, в самоизоляции остаются более 16,9 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 5 июня достигло 167 332. Это 4,5% от всего населения Грузии.
НАСА предложило «Роскосмосу» продлить работу на МКС до 2030 года
Глава НАСА Билл Нельсон в телефонном разговоре предложил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года при необходимом государственном финансировании. Рогозин согласился с предложением. Об этом говорится в сообщении российской корпорации.
Рогозин также отметил, что ряд предприятий российской космической отрасли находятся под санкциями США. Это, по его словам, затрудняет взаимодействие стран.
В заявлении НАСА говорится, что стороны продуктивно обсудили продолжение сотрудничества в космосе между Россией и США. Нельсон назвал существующее партнерство двух стран на МКС эффективным. О сроках продления эксплуатации станции не сообщается.
Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году. Весной правительство России сообщило, что к 2025 году Москва может создать собственную орбитальную станцию и выйти из проекта МКС. Окончательное решение пока не принято.
Создать национальную станцию Россия сначала планировала к 2023 году, но она не вошла в Федеральную космическую программу.
В Абхазии за сутки выявлено 37 случаев коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 150 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 37 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 35 человек, 25 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 7 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 8.
- В Сухумской инфекционной больнице 3 июня скончался мужчина 94 лет.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 445 человек. Зарегистрировано 236 летальных случая. Выздоровели 14 854 человек.
- Оперштаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
Грузия и Армения договорились сотрудничать в области медицины катастроф
Грузия и Армения будут сотрудничать в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. Соответствующий меморандум был оформлен между министерствами здравоохранения двух стран при участии благотворительной организации «Арбайтер-Самаритер-Бунд».
Согласно информации пресс-служба Минздрава Грузии, документ посвящен одному направлению – медицине катастроф. Грузия и Армения обязались укомплектовать специальные группы, готовые оказать помощь во время ЧС. Медработники, которые войдут в такие бригады, будут аккредитованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Стороны считают, что меморандум послужит развитию возможностей трансграничного сотрудничества. Как указал замминистра здравоохранения Грузии Георгий Цоцколаури, проект важен для всего региона, особенно в условиях пандемии коронавируса.
«Всеобщая пандемия и участившийся природные катастрофы показали нам, что готовность стран становится еще более важной. Надеюсь, что с помощью поддержки международных партнеров, вместе с армянскими коллегами мы сможем создать эффективные механизмы для совместного реагирования на катастрофы», - заявил Цоцколаури.
Приставы ищут имущество Навального, чтобы взыскать 29 млн рублей
Судебные приставы ищут имущество и деньги оппозиционера Алексея Навального, чтобы взыскать с него 29 миллионов рублей. Такую сумму политик должен выплатить бизнесмену Евгению Пригожину, которого СМИ называют «поваром Путина», по иску о распространении недостоверной информации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.
Глава ведомства заявил, что исполнительное производство в отношении Навального продолжается, несмотря на то, что политик находится в колонии. По словам Аристова, частичное взыскание уже произошло. Точную сумму он назвать не смог. Приставы должны исполнить решение суда в течение трех лет. «В течение этого времени все, что будет появляться у Навального, конечно, будет взыскиваться», - заявил журналистам Аристов.
- В октябре 2019 года комбинат «Московский школьник» выиграл у Фонда борьбы с коррупцией (внесен российскими властями в список «иностранных агентов») суд, согласно решению которого ФБК, Алексей Навальный и юрист фонда Любовь Соболь должны выплатить по 29 миллионов рублей каждый – всего почти 88 миллионов рублей. Иск был связан с расследованием ФБК, в котором комбинат «Московский школьник» обвинялся во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах из-за поставок некачественной еды.
- Позднее право требовать этот долг у «Московского школьника» выкупил бизнесмен Евгений Пригожин, с именем которого связывали эту компанию. Сам он связь с комбинатом всегда отрицал.
Немецкий лоукостер Eurowings выходит на авиационный рынок Грузии
По сообщению Агентства гражданской авиации, немецкий лоукостер Eurowings начинает регулярное оперирование в направлении Грузии.
По их информации, входящий в GmbH Lufthansa Group авиаперевозчик будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф-Тбилиси-Дюссельдорф.
«Регулярные рейсы будут выполняться с 4 июля этого года по следующему расписанию: Дюссельдорф-Тбилиси-Дюссельдорф, каждую неделю с 4 июля, а со среды 21 июля до конца летнего навигационного сезона (29 октября) - каждую среду и воскресенье», - говорится в заявлении Агентства гражданской авиации.
- Компания-лоукостер со штаб-квартирой в Дюссельдорфе основана в 1993 году. Авиаперевозчик - дочернее предприятие авиационного холдинга Lufthansa Group («Люфтганза груп»).
- До сих пор Eurowings не оперировал на грузинском авиарынке. Это третий по счету лоукостер, открывший рейсы в Грузию в этом году. Со 2 мая летать в Кутаисский международный аэропорт начала казахстанская авиакомпания FlyArystan. В ближайшее время украинская Bees Airline планирует начать выполнять рейсы в Тбилиси и Батуми.
Германия выделила белорусским журналистам 3 миллиона евро
Немецкие власти выделили почти три миллиона евро белорусским журналистам, пострадавшим из-за действий властей. Об этом сообщает DW со ссылкой на МИД ФРГ. Средства выданы на адвокатскую поддержку сотрудников независимых СМИ, а также на замену поврежденного оборудования и покупку программного обеспечения.
В сообщении представителя ведомства подчеркивается, что «волна жестких репрессий против независимых журналистов в Беларуси не прекращается». В этом контексте, сказано в заявлении, помощь со стороны Германии зачастую оказывается решающей – как для арестованных работников прессы, так и для тех, кому удалось эмигрировать.
В середине мая власти Беларуси заблокировали крупнейший в стране независимый информационный портал Tut.by, а также несколько проектов холдинга, в том числе популярный бесплатный сервис электронной почты и сайты бесплатных объявлений. Были задержаны 15 человек, включая главного редактора Марину Золотову. Она и еще одна журналистка – Елена Толкачева – до сих пор остаются под стражей: им грозит до семи лет лишения свободы за «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
«Белавия» почти удвоит количество авиарейсов в Грузию
Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что значительно увеличит количество прямых авиарейсов в Грузию.
«С 15 июня в два раза увеличится количество рейсов в Батуми – с 7 до 14 в неделю. «Белавиа» будет летать в главный морской город Грузии 2 раза в день. Также с 15 июня планируется увеличение частот в столицу Грузии – Тбилиси. Вместо 7 раз в неделю – 11 раз в неделю. Добавится четыре частоты: по вторникам, средам, субботам и воскресеньям», – заявили в авиакомпании.
По информации «Белавия», авиакомпания получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в Международный аэропорт Шереметьево. С 10 июня авиакомпания будет летать в Шереметьево 5 раз в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Кроме того, с 12 июня авиакомпания начнет летать в Стамбул вместо 10 раз в неделю – 14. Рейсы планируются ежедневно два раза в день.
Ранее стало известно, что страны ЕС с полуночи субботы запретят самолётам белорусских авиакомпаний выполнять рейсы в Евросоюз. Это решение формально утверждено в пятницу послами стран ЕС в Брюсселе.
Решение связано с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая и последовавшим арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги, которые были на борту. В ЕС считают, что самолёт принудили к посадке под ложным предлогом, чтобы арестовать Протасевича - известного критика режима Александра Лукашенко.
Авиакомпания «Белавиа» уже более недели не летает в страны ЕС после того, как запреты на её полёты последовательно ввели большинство стран Евросоюза.
Европейские авиакомпании также облетают территорию Беларуси, выполняя рейсы в Россию и далее на восток. Такую рекомендацию дал саммит лидеров стран ЕС. Европейская ассоциация воздушного транспорта 2 июня ввела запрет полётов над Беларусью. Ряд стран также не пропускают через своё воздушное пространство самолёты «Белавиа», следующие транзитом.
Германия осудила трансляцию интервью с Романом Протасевичем
Германия назвала позором интервью с находящимся в Беларуси под арестом Романом Протасевичем, которое транслировалось на белорусском государственном канале ОНТ 3 июня. В этом интервью оппозиционный блогер признал вину в организации массовых беспорядков.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что признание Протасевича было "абсолютно постыдным и неправдоподобным". Он обвинил белорусские власти в "психологическом и, возможно, физическом" давлении на журналиста, чтобы тот выступил перед камерой. "Это позор и для телекомпании, которая показала это интервью, и для белорусского руководства, которое в очередной раз демонстрирует свое презрение к демократии и, надо сказать, к человечеству", – сказал Зайберт.
Министр иностранных дел Великобритании заявил, что Протасевич "явно находится под давлением". Доминик Рааб также призвал привлечь к ответственности лиц, причастных к трансляции интервью блогера.
Во время выступления в Варшаве белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила, что все подобные видео снимаются под давлением и после пыток. Она добавила, что задача политзаключённых – выжить, и на сказанными ими слова не нужно обращать внимания.
В сюжете, вышедшем на ОНТ, бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA говорит, что как только ему предъявили обвинение, он якобы сразу же признал вину по статье об "организации массовых несанкционированных акций". "Я осознавал, что призывы, которые опубликовал я в том числе, они стали следствием того, что на улице, по сути, начались неконтролируемые беспорядки. И, по сути, три дня Минск жил в хаосе", - заявляет на камеру оппозиционный блогер. Из его уст также прозвучала критика ряда представителей белорусской оппозиции и слова о том, что он "уважает" Александра Лукашенко.
Романа Протасевича задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Телеграм-канал NEXTA подробно писал о массовых протестах противников Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве. Вместе с Протасевичем была задержана его подруга россиянка София Сапега. Она находится в СИЗО.
Обвиняемые по делу Инала Джабиева милиционеры прекратили вторую голодовку
Четверо обвиняемых по уголовному делу по факту смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева, сотрудники югоосетинской криминальной милиции прекратили бессрочную сухую голодовку. Как сообщили в пресс-службе МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, об этом они письменно уведомили руководство ведомства.
«Ранее ими была подана кассационная жалоба, которая также на данный момент рассматривается», – заявляют в силовом ведомстве.
Жители Южной Осетии Козонов С.В., Багаев А.С., Хугаев М.С. и Сланов И.И. объявили о начале второй голодовки 1 июня. Они считают, что содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступление, которое не совершали.
Ранее, 9 мая текущего года голодовку объявили шестеро обвиняемых (Наниев, Козонов, Багаев, Джиоев, Сланов и Хугаев). 17 мая, по информации прокуратуры, они прекратили голодовку без выдвижения каких-либо предварительных условий и требований».
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа прошлого года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
- Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинского судмедэксперта Зарину Дзагоеву могут обвинить в выдаче подложной справки по делу Инала Джабиева.
Предполагаемая вторая жена Кадырова переименована в документах в «Российскую Федерацию»
Российские власти помогли главе Чечни Рамзану Кадырову скрыть незадекларированную недвижимость его второй жены. На это обратило внимание издание «Проект», выпустившее в апреле расследование о женах чиновника.
В журналистском материале шла речь о наличии у Кадырова второй супруги по имени Фатима Хазуева, которой принадлежит дворец с бассейном в центре Грозного — напротив резиденции самого главы региона. В тот момент Хазуева официально значилась его владельцем.
Сейчас же, согласно выпискам Росреестра, владельцем этого здания указана не Хазуева, а «Российская Федерация».
Как пишет «Кавказ.Реалии», к концу 2017 года Госдума приняла законодательное положение, которое допускает засекречивание персональных данных высокопоставленных лиц, находящихся под усиленной государственной охраной. При этом их полный список нигде не опубликован.
«За этим словосочетанием чиновники часто прячут активы, и интересно, что скрыть имущество чеченскому лидеру помогает Федеральная служба государственной регистрации, - утверждает «Проект». - Кстати, помимо прочего, такое изменение лишний раз подтверждает, что Хазуева - действительно вторая супруга Кадырова — вряд ли чиновники Росреестра стали бы называть «Российской Федерацией» рядовую женщину».
- Журналисты «Проекта» оценили имущество жен Кадырова в общей сложности в 800 миллионов рублей. Сразу после выхода расследования Первый канал удалил сюжет о конкурсе «Краса Чечни-2006", где была показана Фатима Хазуева. Кремль никак не прокомментировал результаты расследования.
- После публикации видео на ютьюбе оно успело набрать два миллиона просмотров. Затем ЧГТРК «Грозный» пожаловался на использование короткого фрагмента из их материала. Видеохостинг отреагировал на это сообщение и заблокировал ролик на время разбирательства. Сейчас видео о недвижимости второй жены Кадырова доступно на других платформах.
- В прошлом году Рамзан Кадыров только официально заработал более 380 миллионов рублей. Это в несколько раз превышает доходы других глав российских регионов.
Путин: укладка первой нитки «Северного потока-2» завершена
Укладка первой нитки газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря завершена. Об этом заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин.
По словам Путина, сообщение о завершении работ он получил 4 июня, за 2 с половиной часа до его выступления. Прокладка второй нитки газопровода продолжается. По словам Путина, до её завершения - 1,5-2 месяца.
Ранее сообщалось, что осталось уложить несколько десятков километров труб в водах Германии и Дании.
"Газпром", как сказал Путин, после наладочных работ готов к началу поставок газа в Германию через новый газопровод.
Ряд стран ЕС, США и Украина выступают против сооружения газопровода и его запуска в эксплуатацию. Они опасаются, что российские власти используют "Северный поток-2" для давления на ЕС и на Украину. Соединённые Штаты ввели ряд санкций против компаний, связанных со строительством газопровода, и против судов-трубоукладчиков. Из-за угрозы санкций сроки сдачи проекта были сорваны, год он фактически не строился. Сейчас его достраивают российские суда- трубоукладчики, внесённые в санкционные списки США.
При этом администрация Джо Байдена не стала вводить санкции против самой компании-оператора "Северного потока-2". Она объяснила это нежеланием вступать в конфронтацию с Германией и другими союзниками, которые выступают за достройку газопровода. Это решение вызвало критику в Конгрессе.
На вопрос о том, прекратит ли Россия транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", Путин ответил, что это зависит от позиции украинских властей. По его словам, Россия в этом заинтересована, поскольку поставки энергоносителей в Европу будут расти.
- Выступая на форуме в Петербурге, Путин также коснулся темы вакцинации от коронавируса. Он поручил правительству России до конца месяца разработать программу платной вакцинации для желающих иностранцев. При этом российская вакцина "Спутник V" пока не одобрена ни ВОЗ, ни регуляторами США и ЕС.
- Путин также коснулся темы изменения климата, назвав борьбу с ним одним из приоритетов российских властей.
- Путин выступает на сессии лично, он находится на трибуне, расположенной на значительном отдалении от зрительного зала. По видеосвязи на сессии также выступают эмир Катара и канцлер Австрии.
«Тбилиси прайд» планирует провести в центре Тбилиси «Марш достоинства»
Организация «Тбилиси Прайд» планирует провести 5 июля «Марш достоинства» в центре Тбилиси. Лозунгом марша будет «Выйди в знак солидарности», – заявили организаторы.
В рамках недели «Тбилиси прайда» также запланирован музыкальный фестиваль и показ документальных фильмов.
«Нам, квир-людям, необходимо вслух говорить о наших проблемах, необходимо донести наш голос до членов семьи, друзей, коллег, сограждан и государства», – заявляют организаторы.
Требования «Тбилиси прайда» к властям Грузии:
- осуществление политики, ориентированной на человека;
- выполнение позитивного обязательства по созданию равной среды, преодолению гомофобии, стигмы и дискриминации;
- обеспечение расследования преступлений на почве ненависти, соблюдение принципа справедливости;
- защита безопасности и свободы выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Неделю «Тбилиси прайда» поддержали объединение гражданских активистов «Позор» и Женское движение.
Первый «Марш гордости» организация «Тбилиси прайд» планировала провести в 2019 году. Место акции тогда пришлось несколько раз переносить из-за угрозы безопасности участников марша. Активисты смогли собраться лишь на небольшую акцию в грузинской столице, чтобы заявить о своих правах.
Леван Бердзенишвили и Тамар Кордзая покинули Республиканскую партию Грузии
«Республиканскую партию Грузии» покинул один из её основателей – Леван Бердзенишвили. Информацию он подтвердил грузинской службе «Радио Свобода».
Бердзенишвили говорит, что для него неприемлема фракция, созданная в парламенте Грузии при участии лидера республиканцев Хатуны Самнидзе.
Ранее ряды Республиканской партии покинула депутат парламента Тамар Кордзая. По словам оппозиционного политика, она продолжит работу в парламенте как беспартийный независимый депутат.
В качестве причины ухода из партии Кордзая также назвала решение республиканцев войти в парламентскую фракцию «Группа реформ Шарля Мишеля». По мнению Кордзая, она и еще один член партии Хатуна Самнидзе должны были продолжить сотрудничество с оппозицией без вступления во фракции.
«Вчера, 3 июня 2021 года, мое шестилетнее сотрудничество с Республиканской партией закончилось, и я обратилась к председателю партии с заявлением об уходе. Я благодарю всех за многогранный опыт, который приобрела за эти годы. Считаю, что дальнейшее сотрудничество с партнерскими оппозиционными партиями должно быть продолжено двумя членами Республиканской партии, действующими вне фракции, независимо», – говорит она.
Как пишет СОВА, Кордзая отметила, что не согласна с решением своей партии, но принимает его. «Желаю им удачи», — добавила депутат.
- Республиканская партия Грузии была создана в 1978 года группой советских диссидентов.
ЕС ввёл формальный запрет на рейсы белорусских авиакомпаний
Страны ЕС с полуночи субботы запретят самолётам белорусских авиакомпаний выполнять рейсы в Евросоюз. Это решение формально утверждено в пятницу послами стран ЕС в Брюсселе - сообщает корреспондент Радио Свобода.
Решение связано с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая и последовавшим арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги, которые были на борту. В ЕС считают, что самолёт принудили к посадке под ложным предлогом, чтобы арестовать Протасевича - известного критика режима Александра Лукашенко.
Де-факто белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" уже более недели не летает в страны ЕС после того, как запреты на её полёты последовательно ввели большинство стран Евросоюза.
Европейские авиакомпании также облетают территорию Беларуси, выполняя рейсы в Россию и далее на восток. Такую рекомендацию дал саммит лидеров стран ЕС. Формально это решение не утверждено, однако фактически все авиакомпании из стран ЕС следуют этой рекомендации. Ряд стран также не пропускают через своё воздушное пространство самолёты "Белавиа", следующие транзитом.
Белорусская авиакомпания объявила об отмене рейсов в ЕС до осени. Она продолжает летать в Россию, Турцию и ряд других стран.
- Страны ЕС обсуждают новые возможные санкции против Минска в связи с арестом Протасевича. Белорусское государственное телевидение накануне показало полуторачасовую беседу с Протасевичем, в которой тот признаёт вину по одному из обвинений, выдвинутых против него в Беларуси, и негативно отзывается о ряде деятелей оппозиции. Противники Лукашенко призывают не принимать "признания" Протасевича во внимание, предполагая, что они были сделаны под пытками или под давлением.
Российская теннисистка задержана после проигрыша на «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже вечером 3 июня после проигрыша парного матч на Открытом чемпионате Франции — турнире "Ролан Гаррос". Об этом сообщает газета Le Parisien. По данным издания, её подозревают в договорной игре.
В октябре прокуратура страны начала расследование обстоятельств проигрыша россиянкой матча в сентябре 2020 года. Под подозрение попала встреча парного турнира "Ролан Гаррос", в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патричи Марии Циг и Кристины-Андреи Миту.
Сизиковой 26 лет, она занимает 101 место в рейтинге теннисистов ATP в парном разряде. В 2019 году она в паре с Анастасией Потаповой выиграла выиграла турнир серии WTA International на грунте в Лозанне. В том же году заняла с командой третье место на Универсиаде в Неаполе.
Игра, в сдаче которой подозревают россиянку, привлекла внимание правоохранительных органов после необычных ставок на неё. В гейме второй партии на подаче Сизиковой россиянка проиграла первое и последнее очко двойными ошибками, а второе и третье румынки взяли в розыгрышах. По данным L’Equipe, на выигрыш румынской парой именно этого гейма были размещены ставки на десятки тысяч евро. При этом Le Parisien отмечает, что румынская пара считалась фаворитом в игре.
После возбуждения дела агентство Reuters сообщало, что теннисисты находятся под особым вниманием после начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Профессиональные игроки больше полугода были лишены заработка из-за отмены турниров, а это в первую очередь ударило по игрокам, находящимся за пределами первой сотни одиночного рейтинга (Сизикова занимает там 765 место).
Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремизму
Президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими. СМИ назвали его законом против ФБК Алексея Навального (Фонд борьбы с коррупцией внесён российскими властями в список "иностранных агентов").
В выборах любого уровня не смогут участвовать учредители и руководители, работавшие в организации в течение трех лет до признания её судом экстремистской или террористической. Запрет будет действовать пять лет. Рядовые сотрудники таких организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, не смогут претендовать на выборные должности в течение трех лет, следует из текста закона.
Законопроект был внесён в Госдуму вскоре после того, как суд стал рассматривать вопрос о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и региональных штабов его сторонников.
Первоначально в документе шла речь о запрете участвовать только в выборах в Госдуму, однако ко второму чтению внесли поправки, распространяющие ограничение на выборы всех уровней. Причастностью к деятельности запрещённой организации будет считаться, в том числе высказанная поддержка в адрес запрещённой организации или её проектов, а также перечисление им денег.
Законопроект имеет обратную силу действия: он позволяет запретить избираться гражданам, вступившим в организации до того, как они были признаны экстремистскими. Юристы Совета Федерации утверждают, что поправка не противоречит Конституции, потому что временный запрет избираться – это ограничение прав, а не "ответственность" лица, а Конституция запрещает обратную силу только для законов, устанавливающих ответственность за то или иное деяние.
КПРФ заявила, что оспорит закон в Конституционном суде.
Правозащитники и оппозиция выступают против закона, который, по их мнению, грубо нарушает ряд основополагающих прав и правовых принципов и фактически лишает людей оппозиционных взглядов участвовать в голосовании.
Закон уже вступил в силу, то есть он будет распространяться на выборы в Госдуму в этом году. Они ещё не назначены (это должно произойти до 20 июня).
ФБК и штабы Навального на данный момент экстремистскими организациями не признаны - суды об этом продолжаются.
В Сербии произошли взрывы на складе боеприпасов в городе Чачак
Несколько взрывов произошли в ночь на пятницу на территории фабрики по производству боеприпасов в сербском городе Чачак.
О пострадавших не сообщается. Мэр Милун Тодорович сообщил местным СМИ, что с предприятия эвакуировали около 60 сотрудников. Также была проведена эвакуация жителей нескольких ближайших домов. В некоторых из них были выбиты стёкла.
Причина взрывов на военном предприятии "Слобода" в центральной части страны пока не установлена. Первый из них произошёл спустя полтора часа после полуночи, передаёт Балканская служба Радио Свобода.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заверил, что ситуация находится под контролем. Он отметил, что ЧП затронуло склад фабрики.
Кадры с места публикует издание Novosti.
В 1999 году "Слобода" значительно пострадала при бомбардировках авиацией сил НАТО. С тех пор оружейная индустрия Сербии постепенно восстановилась. Страна экспортирует артиллерийские боеприпасы главным образом в страны Африки и Азии, но также и на Запад, включая государства Североатлантического Союза.
При взрыве в 2003 году на "Слободе" погибли трое работников. Также на фабрике был взрыв спустя семь лет. Тогда никто не пострадал. В результате ещё одного взрыва в 2013-м году ранения получили два человека.
В октябре и декабре 2014-го года были взрывы на складах боеприпасов в чешском селении Врбетице. В результате погибли два человека. Весной нынешнего года Прага обвинила в причастности к произошедшему российские спецслужбы. Полиция Чехии объявила в розыск двух предполагаемых агентов ГРУ - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по данным следствия, в октябре того года приезжали в Прагу и в Злинский край, где расположено Врбетице. Между Россией и Чехией на этом фоне произошёл крупный дипломатический скандал. Страны обменялись высылками сотрудников посольств. Москва обвинения категорически отрицает.
От коронавируса в Грузии скончались еще 23 человека
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4876 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 23 пациента.
За сутки в стране выявили 779 новых случаев коронавируса. Накануне провели 30 026 тестов: PCR-тестов – 14 499, экспресс–тестов на антиген – 15 527.
Выздоровели еще 959 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 347 762, выздоровевших – 331 680.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,59%, за последние 14 дней составляет 3,06%, за неделю – 2,9%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6317 человек, всего администрировано вакцин – 161 947.
Азербайджанские журналисты погибли, подорвавшись на мине
В Кельбаджарском районе Азербайджана журналисты подорвались на мине при исполнении служебных обязанностей. Как сообщает АПА, об этом сообщила пресс-секретарь ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Нигяр Этибар.
Погибли оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник «Азертадж» Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), 1982 года рождения.
Пострадали также режиссер AzTV Эмиль Мамедов, водитель автобуса и местный житель. AzTV публикует видео с места происшествия.
Кельбаджарский район с 25 ноября прошлого года перешел под контроль Азербайджана по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Ранее стало известно, что Азербайджан направил межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отказом Армении предоставить карты минных полей.
Бибилов до конца года определится, будет ли переизбираться на пост президента
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что до конца этого года определится, будет ли баллотироваться на второй срок.
Срок полномочий Бибилова, избранного в апреле 2017 года, истекает весной 2022 года.
«Я думаю, что пока рановато об этом говорить, более того, считаю, что в первую очередь, наверное, это не мое желание должно быть баллотироваться на пост президента, а желание народа республики. Если народ республики доверит, то конечно. Против воли никогда не шел и идти не собираюсь. Я думаю, что это будет известно ближе к концу года», – сказал Бибилов в интервью ТАСС.
Он также выразил надежду, что к выборам удастся сформировать Конституционный суд, который мог бы решать возникшие споры.
«Со стороны президента, руководства республики есть полная готовность для того, чтобы уже наконец сформировать Конституционный суд. Тут можно, к сожалению, пока отметить, что пока не все депутаты понимают всей важности работы Конституционного суда, и определенные напряженные отношения, которые недавно были, – это тоже свидетельство того, что Конституционный суд необходим. Это форма правового решения тех проблем, которые могут возникать между исполнительной и законодательной властью по определению нормативных актов, ненарушения Конституции республики», – отметил он.
В интервью ТАСС Бибилов также заявил, что Южная Осетия совместно с Россией готовит план экономического развития.
Бибилов о грузинских беспилотниках: угрозы по аналогии с Карабахом нет
В Южной Осетии есть всё необходимое для борьбы с беспилотниками, – заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Корреспондент ТАСС поинтересовался у него, не обсуждается ли с российской стороной возможность укрепления систем ПВО для недопущения полетов грузинских беспилотников.
«Очевидно, что в последнее время количество беспилотников вблизи границы Южной Осетии увеличивается. На сегодняшний день есть все возможности для того, чтобы локализовать или пресечь попытки пересечения границы беспилотниками. Какой-то угрозы или возможного развития события по аналогии нагорнокарабахскому конфликту у нас, конечно, невозможно, потому что все необходимое для борьбы с беспилотниками у нас есть. И они [системы] эффективны», – сказал Бибилов.
Отметим, что беспилотники сыграли значительную роль во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. По мнению военных экспертов, турецкие боевые дроны внесли существенный вклад в победу Баку.
Грузия попала в программу США по предоставлению вакцин от COVID-19
США распределят 25 миллионов доз вакцин от COVID-19 между разными странами по всему миру, включая Грузию. Стратегию глобального обмена вакцинами представила администрация американского президента Джо Байдена.
«Соединенные Штаты станут арсеналом вакцин для всего мира. Для этого администрация предпримет несколько дополнительных мер, помимо финансирования COVAX: пожертвовать вакцины из США всему миру и побудить другие страны сделать то же самое», – говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Согласно сообщению, около 6 миллионов доз «будут направлены на региональные приоритеты и партнеров-получателей» – наряду с Грузией, речь идет о Мексике, Канаде, Республике Корее, секторе Газа, Украине, Косово, Гаити, Египте, Иордании, Индии, Ираке и Йемене.
«Наименования вакцин и количества будут определены и распространены по мере того, как администрация завершит работу с логистическими, нормативными и другими параметрами, характерными для каждого региона и страны», – отметили в Белом доме.
Как пишет «Новости-Грузия», 25 миллионов доз вакцин – это первая партия, которую планируется распределить по программе. Всего США намерены передать странам 80 миллионов доз вакцин. Из них 75% будут предоставлены по международной платформе COVAX, а еще 25% страны получат от США напрямую, в качестве «немедленной помощи на неотложные нужды».
Речь в стратегии идет только о зарегистрированных в США препаратах: разработанных консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, а также Johnson & Johnson.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на США и другие страны с высоким уровнем дохода приходится 90% всех имеющихся в мире запасов вакцины против нового коронавируса. Ранее американские власти направили COVAX 4 миллиарда долларов. Кроме того, они выделили 4,2 миллиона доз вакцин своим соседям – Канаде и Мексике.
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