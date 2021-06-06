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Третье за сутки землетрясение произошло в Грузии
Третье за сутки землетрясение произошло в Грузии – толчки силой 3 балла ощущались в регионе Квемо Картли, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:51 по тбилисскому времени в 25 километрах от районного центра Дманиси, недалеко от села Самеба. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 12 километров.
Сегодня в 20:04 там были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,1. Затем последовал один афтершок с разницей в 11 минут. Его магнитуда составила 3 балла.
Другие новости дня
Киевский ВУЗ лишил Александра Лукашенко звания почётного доктора
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почётного доктора, сообщила украинская служба Би-би-си. Это первое подобное решение за всю историю университета.
Поводом стал арест оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги после вынужденной посадки 23 мая в аэропорту Минска самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины – Вильнюс. После этого ректор КНУ Владимир Бугров призвал учёный совет лишить Лукашенко почётного звания. Для этого члены совета провели голосование в тайном режиме.
"Считаю, что Александр Лукашенко не достоен звания почётного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета", - писал в Facebook Владимир Бугров.
Ранее – в августе 2020 года – лишить Лукашенко звания почетного доктора призывали студенты и выпускники киевского ВУЗа.
Звание почётного доктора Лукашенко получил в 2009 году, когда приезжал в Киев с официальным визитом. Президентом Украины в то время был Виктор Ющенко.
На церемонии Лукашенко назвали "выдающимся политическим и государственным деятелем". Владимир Бугров рассказал белорусским активистам, что решение принималось по инициативе Ющенко и символизировало "проявление уважения Украины ко всему белорусскому народу, а не только к руководителю страны". Лукашенко к тому времени уже был у власти в Беларуси 15 лет и подавлял оппозицию.
- Звание почётного доктора КНУ присуждается за вклад в науку или за заслуги перед отраслью. Эта награда также называется "honoris causa", что в переводе с латинского означает "в знак почёта". Поэтому кроме учёных её также присуждают и политикам.
- Сейчас в списке КНУ более 80 почётных докторов. Среди них пять бывших президентов: Билл Клинтон (США), Альгирдас Бразаускас (Литва), Вацлав Гавел (Чехия), Михаил Саакашвили (Грузия), Нурсултан Назарбаев (Казахстан). А также действующие президенты: Ильхам Алиев (Азербайджан), Реджеп Эрдоган (Турция), Эмомали Рахмон (Таджикистан).
- Другой украинский ВУЗ – Киево-Могилянская академия – в 2004 году лишила аналогичного статуса первого президента Украины Леонида Кравчука (1991 – 1994 гг). По словам бывшего президента института Вячеслава Брюховецкого, это произошло из-за того, что Кравчук "прекрасно знал" о фальсификации выборов в пользу Виктора Януковича, но не противостоял этому.
Кремль потребовал раскрыть имя финансировавшего NEXTA бизнесмена
Кремль потребовал разъяснить утверждения о том, что белорусский оппозиционный телеграм-канал NEXTA якобы финансировался российским миллиардером. Это должен сделать либо арестованный оппозиционер Роман Протасевич, либо власти Беларуси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков, отвечая на вопрос о том, не финансировал ли NEXTA генеральный директор компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин.
3 июня в эфире канала ОНТ было показан сюжет с участием оппозиционного блонера, бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича, задержанного 23 мая после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске. В ходе интервью Протасевич заявил, что NEXTA спонсировалась компанией известного российского олигарха, которая "связана с Уралом и горной добычей". Он не назвал ни саму компанию, ни имя олигарха, но в СМИ появились предположения, что речь идет о Дмитрии Мазепине. При этом соратники Протасевича и его родные призвали не обращать на его слова никакого внимания, утверждая, что он выступил в эфире под давлением или после пыток.
"Мазепина никто не обвинял ни в чем. Фамилия Мазепина Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Поскольку прозвучали такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение" - сказал Песков.
Сам Дмитрий Мазепин заявил, что не имеет отношения к финансированию NEXTA. "Я могу ответить прямо и честно, ни я и ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал. Мне неприятно говорить про финансирование этого телеграм-канала, потому что это противоречит моим взглядам", — цитирует Мазепина "Интерфакс".
Во время протестных акций в Минске в августе 2020 года Мазепин выступал с заявлениями в поддержку оппозиции, в частности, предлагая создать в Беларуси Комитет национального спасения.
- Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Телеграм-канал NEXTA подробно писал о массовых протестах противников Александра Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.
- Власти Беларуси включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.
- Мать арестованного Наталья Протасевич уверена, что признания от её сына были получены с применением насилия. Такого же мнения придерживаются его соратники. При подавлении протестов в Беларуси тысячи людей подвергались насилию и пыткам.
Основатель Amazon и его брат полетят в космос на корабле New Shepard
Основатель Amazon Джефф Безос 20 июля отправится в космос на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard. Об этом миллиардер сообщил в инстаграме. Вместе с Безосом в полёте будет его младший брат Марк.
"Я хочу полететь в космос, потому что это то, о чем я мечтал всю жизнь", — сказал бизнесмен.
Компания Blue Origin продолжает аукцион, победитель которого сможет отправиться в космос вместе с братьями Безосами. В аукционе, по последним данным, участвуют около шести тысяч человек более чем из 140 стран мира. Лидирует ставка в размере около трёх миллионов долларов.
Космический корабль New Shepard назван в честь астронавта Алана Шепарда – первого американца, совершившего в 1961 году суборбитальный полёт.
Во время первого полёта 20 июля на корабле будет находиться экипаж из шести человек. До этого New Shepard 15 раз поднимался на высоту более 100 километров.
Джефф Безос основал Amazon в 1994 году. В мае бизнесмен объявил о своей отставке с 5 июля. Бизнесмен занимает первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Агентство оценивает его состояние в 187 миллиардов долларов. В рейтинге Forbs Безос находится на втором месте, после французского миллиардера Бернара Арно.
Франция ошрафовала Google за монополию в онлайн-рекламе
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал корпорацию Google на 220 миллионов евро. Ведомство установило, что компания злоупотребляла доминирующим положением при размещении онлайн-рекламы.
Ранее на Google пожаловались три медиа – News Corp, французская ежедневная газета Le Figaro и бельгийская Groupe Rossel. Они обвинили корпорация в монополии на продажу рекламы для их веб-сайтов и приложений. Регулятор пояснил, что корпорация давала преимущества своим технологиям Google Ad Manager.
Корпорация не стала оспаривать штраф и обещала улучшить взаимодействие своего рекламного сервиса с третьими сторонами.
Два года назад компания Google получила штраф в размере более четырёх миллиардов евро от Еврокомисии за нарушение антимонопольного законодательства. Европейский регулятор признал, что корпорация полностью монополизировала операционную систему Android в сфефе поисковиков и браузеров.
Латвия передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины от коронавируса
Правительство Латвии передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины от коронавируса, – заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс после встречи со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.
«Я рад, что мы дали толчок процессам и, учитывая логистический вопрос, передадим Грузии 15 тысяч доз вакцины от COVID-19», – заявил Ринкевичс.
Кака пишет Общественный вещатель, министр подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с пандемией. Глава внешнеполитического ведомства Латвии рассказал о возобновлении прямых авиарейсов и отметил, что airBaltic выполняет рейсы по маршруту Тбилиси-Рига три раза в неделю. Он выразил надежду, что воздушное сообщение скоро вернется в предпандемическое состояние, что поможет возобновить туристическое сообщение между странами.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс находится в Грузии с официальным визитом.
- 14 мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что литовское правительство передаст Грузии 15 тысяч доз вакцин от COVID-19.
- Странам Восточного партнерства, в том числе Грузии, передаст дозы препарата британско-шведской компании AstraZeneca и Эстония, – сообщила министр иностранных дел страны Эва-Мария Лийметс.
- В начале июня стало известно, что Грузия попала в программу США по предоставлению вакцин от COVID-19.
В парламентскую фракцию «Единого национального движения» вошли 32 депутата
Прекратившая бойкот парламента крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) создает фракцию в парламенте. В неё вошли 32 депутата.
Фракцию «Единое национальное движение» – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» возглавит Хатия Деканоидзе. Заместителями председателя фракции станут Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», это будет самая крупная оппозиционная фракция, объединяющая всех депутатов от блока ЕНД, за исключением Григола Вашадзе, Саломе Самадашвили, Тамар Кордзая и Хатуны Самнидзе.
Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии сегодня проголосовал за формирование двух новых фракций. Кроме фракции ЕНД, это – «Группа реформ Шарля Мишеля», состоящая из семи человек.
В неё входят три депутата от «Стратегии Агмашенебели» – Теона Акубардия, Паата Манджгаладзе, Георгий Вашадзе; Зураб Гирчи Джапаридзе от партии «Гирчи – Больше свободы», независимые депутаты Григол Вашадзе, Тариэл Накаидзе; а также лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе, которая возглавит фракцию.
На сегодняшнем заседании парламента также была сформирована одна политическая группа, в которую вошли четверо депутатов от партии «Европейские социалисты». Лидером группы стал Фридон Инджия.
Согласно решению руководства парламента, для создания политической группы достаточно четырех депутатов, а для образования фракции – семь. При этом группа пользуется точно такими же правами и привилегиями, что и парламентская фракция. Такое правило используется впервые именно в парламенте десятого созыва.
Первую оппозиционную парламентскую фракцию в парламенте десятого созыва сформировала партия «Лело» вместе с независимыми депутатами Саломе Самадашвили, Шалвой Шавгулидзе и Армазом Ахвледиани. Фракция получила название «Лело – партнерство для Грузии».
- Часть оппозиционных депутатов вошли в парламент после шестимесячного бойкота 27 апреля, предварительно подписав соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса. Позже всех решение о входе в парламент принял блок «Единое национальное движение – Сила в единстве».
- Всего в парламенте Грузии 150 депутатов, из них 84 – представители правящей партии «Грузинская мечта».
В Южной Осетии зафиксирован случай реинфицирования коронавирусом
За выходные дни в Южной Осетии выявили девять новых случаев коронавируса, – сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«В ПЦР лаборатории было исследовано 42 пробы. Выявлено 9 случаев заражения COVID-19. Всего за период эпидемии коронавирус подтвердился у 3355 граждан, из них выздоровело 3332», – отметила главный санитарный врач.
Как пишет агентство «Рес», под наблюдением медиков в стационарных и амбулаторных условиях проходят лечение 23 человека, в инфекционном отделении цхинвальского медцентра находятся 10 больных.
Кочиева сообщила, что их ведомством зафиксирован повторный случай заражения коронавирусом. Она простит жителей Южной Осетии вакцинироваться от коронавируса.
«Сейчас уже то время, когда есть риск повторного заражения тех граждан, которые переболели коронавирусом осенью прошлого года и не имеют уже антител. Мы рекомендуем нашим гражданам пройти вакцинацию, потому что последствия заболевания могут быть гораздо хуже. Те люди, которые не болели, пусть обращаются в поликлинику», – подчеркнула Кочиева.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», в Южной Осетии антитела выявили у большинства жителей, пожелавших пройти вакцинацию.
Глава Минкульта России выразила соболезнования в связи со смертью Резо Габриадзе
Имя художника, писателя, сценариста и режиссера Резо Габриадзе навсегда вписано в историю кинематографа, а его диалоги прочно вошли в нашу жизнь крылатыми фразами, – заявила министр культуры России Ольга Любимова в связи со смертью легендарного сценариста и художника.
«Резо Леванович прожил насыщенную творческую жизнь, его имя навсегда вписано в историю кинематографа. Фильмы, для которых он написал сценарии, полюбили миллионы зрителей, а придуманные им диалоги навсегда вошли в нашу жизнь крылатыми фразами», – отметила Любимова.
По словам министра, многогранный талант Габриадзе проявился в скульптуре и художественном искусстве. Памятник Чижику-Пыжику стал одной из любимых достопримечательностей для жителей и гостей Санкт-Петербурга, а иллюстрации к более чем 50 книгам сделали их по-настоящему увлекательными, напомнила глава министерства.
«Как театральный режиссер и сценарист Резо Леванович был признан во многих странах мира. Его работы восторженно принимали на крупнейших театральных площадках. Выражаю слова соболезнования родным, друзьям и коллегам Резо Левановича. Светлая память», – сказала Любимова.
Одним из первых, кто публично почтил память Габриадзе, стал Резо Гигинеишвили. 39-летний режиссер гордится тем, что является тезкой драматурга.
«Ненавижу прощаться. Верю увидимся. Дорогой тезка, горжусь своим именем из-за Вас. Когда я поступал во ВГИК, Вы прислали мне весточку, слова поддержки и веры в меня. Я был абсолютно счастлив. Если бы меня не приняли, я все равно гордился бы, что мне написал самый светлый и добрый сказочник на свете – Резо Габриадзе. Спасибо Вам за слёзы, за смех и за то, что с Вашим творчеством связана моя жизнь, наполнена им и просветлена», – написал Гигинеишвили в Instagram.
Вакционные туры в Россию будут стоить 1,5-2,5 тысячи долларов
Стоимость вакционного туристического пакета для иностранцев, желающих привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции, может составлять 1,5 – 2,5 тысячи долларов без авиаперелёта. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. В вакцинный пакет войдут двадцать один день проживания, трансфер из гостиницы до места вакцинации и обратно, а также сама процедура. Для жителей стран СНГ правительство планирует создать “льготные предложения”.
Ранее, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин сообщил, что Россия готова принимать иностранцев, желающих получить одну из российских вакцин. Предполагается, что туры станут доступны уже в июле.
Информацию о том, что технически для этой процедуры уже все готово, подтвердил Игнатьев. По его словам, осталось решить проблему с визами. Возможно, Ростуризм разрешит иностранцам оформлять электронные визы.
В дальнейшем вакцинные туры могут стимулировать перезапуск въездного туризма, – считает глава Ростуризма Зарина Догузова. Такие поездки, по её мнению, могут вырасти до пакета услуг, включающего питание и экскурсионные программы.
В апреле "пилотный" прививочный тур в Россию организовал немецкий филиал норвежской компании-туроператора World Visitor. Граждане России, проживающие в ФРГ, прилетели в Москву, где получили две дозы "Спутника V". Стоимость поездки начиналась от 2300 евро.
Теперь туроператоры делают ставку на жителей азиатских стран. "Так как в Европе на сегодня вакцинирован большой процент населения, то, скорее всего, этот продукт будет интересен для стран Азии, Индии, странам Ближнего Востока, к примеру, Ирану", – комментирует Андрей Игнатьев.
- К настоящему времени ВОЗ ещё официально не одобрила использование российской вакцины. Организация оценивает производство "Спутника V" для его сертификации. По данным Российского фонда прямых инвестиций, который занимается продажей "Спутиника V", 67 стран мира одобрили российскую вакцину
- В мае один из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал открытое письмо с критикой статьи о клинических испытаниях российской вакцины "Спутник V". Данные об эффективности вакцины в нём поставлены под сомнение.
- Власти Евросоюза договорились об открытии границ для туристов, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса препаратами, которые одобрил европейский регулятор. "Спутник V" к ним не относится.
- Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии ограничило использование "Спутника V". Обнаружилось, что в России не ведётся контроль наличия в конечном продукте других вирусов.
- Вакционные туры уже существуют ОАЭ и в Сан-Марино. В обеих странах вакцинироваться предлагают в том числе "Спутником V".
Грузинские политики выражают соболезнования в связи со смертью Резо Габриадзе
Первые лица Грузии выражают соболезнования в связи с кончиной выдающегося художника, режиссера театра и кино, писателя Резо Габриадзе.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили напомнил, что мир, созданный Габриадзе, является одинаково родным и любимым для людей всех поколений.
«Нас оставил еще один большой деятель искусства… Именно заслугой его великого таланта и несравненного юмора является то, что у грузинского читателя и зрителя есть столько шедевров. Еще в течение многих лет его незабываемые марионетки будут говорить голосами великих грузинских актеров и не потеряют особую любовь зрителей. Теплота, доброта и любовь являются главными ценностями Резо Габриадзе и это главный стержень его творчества. Хочу выразить соболезнования семье Резо Габриадзе, его друзьям, родным и всей Грузии», – написал Гарибашвили в Facebook.
Президент страны Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Резо Габриадзе стал еще одним выдающимся деятелем искусства, которого потеря страна за последний год.
«Анзор Эркомаишвили, Гура Дочанашвили и Реваз Габриадзе… Грузинская культура испытала большую утрату – музыкальный, литературный и театральный мир больше не будет таким многообразным! Мы стали беднее, мы стали сиротами!», – написала Зурабишвили в социальной сети.
Как пишет «Новости-Грузия», свои соболезнования выразил и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Художник, писатель, скульптор, автор сценария более 35 фильмов, основатель театра марионеток, великий Резо Габриадзе ушел в вечность… Мир без Резо Габриадзе обеднел. Сложно передать словами ту боль и потерю, которая принесла его кончина. Соболезную в связи с этим горем всей Грузии», – написал Каладзе.
Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза».
Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.
Двоих граждан Армении обвинили в госизмене и шпионаже в пользу Азербайджана
Двое граждан Армении, один из которых бывший военный, арестованы по обвинению в совершении госизмены и шпионажа в пользу Азербайджана. Как пишет «Радио Азатутюн», об этом говорится в сообщении, распространенном сегодня Службой национальной безопасности (СНБ) Армении.
Согласно информации СНБ, бывший военный, награжденный ранее медалями «За безупречную службу» и «За участие в боевых действиях», вместе со своими другом отправился в Турцию, где получил предложение передавать соответствующие данные за определенную оплату.
Как сообщили в СНБ, они длительно и тщательно подготовили совершение преступления, распределили роли и будущие доходы, спланировали пути сокрытия преступления, определили средства связи, объем и значение подлежащей передаче информации, получив от азербайджанских спецслужб соответствующие указания. После этого оба гражданина отправились в третью страну, где в посольстве Азербайджана подписали договор о том, что дают свое согласие о переходе на сторону врага и действия в ущерб Армении, получили от сотрудников спецслужб соответствующие псевдонимы и суммы в виде аванса.
После этого, по версии СНБ, упомянутые лица поддерживали связь со спецслужбами Азербайджана, получали поручения и передавали данные, фотографировали и снимали на видео воинские части Минобороны и военную технику, выясняли число служащих, личные данные командного состава, изучали учебные батальоны, а также дислоцирование систем ПВО в Армении и Нагорном Карабахе, данные о наличии таких систем рядом с важными объектами. Также они снимали на фото и видео стратегические объекты – водохранилища, гидроэлектростанции, стратегические высоты, а во время войны подземные убежища, передвижение военной техники и войск. Все это они отправляли по специальному приложению, активированному на турецкие номера, – говорят в армянском ведомстве.
В СНБ заявляют, что во время войны в Карабахе один из них в качестве командира добровольческого отряда отправился в район самообороны Гадрута, собирал информацию и вплоть до конца октября продолжал отправлять её противнику. В этот период он передавал видео и фотоматериалы о расположении средств противовоздушной обороны, ракетных систем, бронетехники, боевых позиций, военных подразделений и так далее.
«Его действия дали возможность противнику определить местонахождение вооружения и военной техники, имеющих особое стратегическое значение, наносить целевые удары, выводить из строя армейские объединения, военную технику и живую силу. В результате этого, была существенно ослаблена боеспособность вооруженных сил, созданы препятствия для дальнейшей реализации боевых задач, благоприятные условия для прорыва войсками противника линии обороны на южном направлении и дальнейшего их продвижения вглубь Нагорного Карабаха», – говорится в сообщении.
Второй член группы, согласно сообщению СНБ, осуществлял сбор информации в тылу, передавал точные сведения о местонахождении одного из зенитно-ракетных комплексов, расположенных в глубоком тылу, и сделал его целью для атаки противника, применившего ударный беспилотник для ее уничтожения.
Данные лица были привлечены в качестве обвиняемых и уже дали признательные показания, в их отношении в качестве меры пресечения избран арест, – говорится в сообщении.
По информации СНБ Армении, были обнаружены и изъяты средства специальной связи, предназначенные для войск, мобильные телефоны, видеозаписи, сделанные во время учений, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Россия официально вышла из Договора по открытому небу
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.
Документ действовал с 2002 года. Соглашение, в котором участвуют более 30 государств, позволяет совершать короткие полёты для мониторинга военной активности.
Вашингтон объявил, что покидает договор, в ноябре прошлого года, ещё при администрации Дональда Трампа, из-за нарушений Москвы. В частности, претензии США вызвала попытка Москвы ограничить полёты рядом с границами признанных только Россией самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии и заставить контролирующие самолёты садиться на посадку на аэродромы в аннексированном Крыму.
Россия обвинения отвергла и в январе заявила о намерении покинуть договор. Российский МИД заявил, что США, выйдя из договора, упускают шансы наладить отношения с Москвой.
В Южной Осетии возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Дзагоевой
Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила уголовное дело в отношении судмедэксперта Зарины Дзагоевой. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства)», – говорится в сообщении.
В ведомстве заявляют, что «экспертом Дзагоевой была неправомерно изготовлена на основании заведомо ложных сведений и выдана справка от 30.08.2020 года».
Дзагоева – первый судмедэксперт, который осмотрел тело погибшего в августе прошлого года жителя Цхинвали Инала Джабиева и дал заключение о причине смерти. Дзагоева установила, что смерть Инала «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы», то есть побоев, многочисленные следы которых были видны невооруженным глазом на слитых в сеть фотографиях и вызвали огромный общественный резонанс в Южной Осетии.
В мае текущего года в Генпрокуратуре заявили, что Зарину Дзагоеву могут обвинить в выдаче подложной справки о якобы наступлении смерти Джабиева от множественных телесных повреждений.
«Судмедэксперт по просьбе следователя оформила упомянутую справку и выдала его следователю. Данная справка послужила основанием для их задержания, а также спровоцировала огромный общественный резонанс и общественно-политический кризис в республике, а они стали политическими заключенными», – было сказано в сообщении Генпрокуратуры.
Фильм о преследовании геев в Чечне получил премию BAFTA
Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню" о преследовании представителей ЛГБТ в республике стал лауреатом телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучший международный проект". Об этом сообщается на сайте премии.
Фильм снял американский режиссер Дэвид Фрэнса. Премьера "Добро пожаловать в Чечню" состоялась в январе 2020 года.
Фильм рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих в Чечне под прикрытием, чтобы помочь людям избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище за пределами республики. В фильме приведены истории этих людей и помогавших им активистов. В частности, история уроженца Омской области Максима Лапунова, который первым публично рассказал о пытках и преследовании геев в Чечне. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз.
В 2017 году "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав.
Зеленский просит встречи с Байденом из-за «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с президентом США Джо Байденом до российско-американского саммита. Интервью с украинским лидером публикует портал Axios.
По словам Зеленского, он разочарован решением администрации США не вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". Президент Украины сказал, что готов встретиться с Байденом "в любой момент и в любой точке планеты", чтобы убедить американского президента остановить строительство.
В разговоре с журналистами Зеленский отметил, что узнал о решении Вашингтона воздержаться от санкций из СМИ. Президент Украины подчеркнул, что Киев считает "Северный поток-2" серьёзной угрозой своей безопасности.
"Это настоящее оружие в руках Российской Федерации. Не очень понятно, почему патроны к нему может подносить такая великая страна, как Соединённые Штаты", — добавил Зеленский, комментируя проект.
Представитель Белого дома заявил Axios, что администрация Байдена продолжит консультации с Киевом для минимизации рисков, которые газопровод может представлять для Украины. Собеседник издания подчеркнул, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве Байден будет по-прежнему отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.
- "Северный поток-2" идёт из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Вашингтон и ряд стран Евросоюза считают, что строительство ветки в обход страны позволит Москве усилить давление на Киев. Строящий проект "Газпром" в ответ обвиняет США в недобросовестной конкуренции. Участники проекта, в том числе Германия, заявляют, что "Северный поток-2" - это исключительно экономический проект.
- 21 мая министерство финансов США объявило о санкциях в отношении некоторых компаний и судов, занятых в проекте строительства газопровода. Вместе с там администрация США объявила, что не будет вводить санкции против оператора проекта компании Nord Stream2 AG и её генерального директора Маттиаса Варнига, давнего знакомого Путина. Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами".
- На прошлой неделе Путин заявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Прокладка второй нитки газопровода продолжается. По словам российского президента, до её завершения остается полтора-два месяца.
- Встреча президентов США и России состоится в Женеве 16 июня.
Навального перевели из тюремной больницы обратно в колонию
Оппозиционера Алексея Навального перевели из больницы на территории колонии номер 3 Владимирской области обратно в колонию номер 2 в городе Покров, куда он был этапирован в марте после замены ему условного срока на реальный.
Об этом стало известно в понедельник во время слушаний в суде по искам Навального к администрации колонии, - сообщает "Дождь".
Навального перевели из покровской колонии в больницу для заключённых во Владимире 18 апреля, после более чем двух недель голодовки. В больнице оппозиционера осмотрели гражданские врачи, после чего он начал выход из голодовки.
На заседании суда Навальный отказался от претензий к администрации исправительного учреждения из-за цензуры получаемых им газет. Оппозиционер заявил, что в колонии был случай, когда кто-то вырезал из периодических изданий некоторые статьи. Руководство учреждения заявило, что не причастно к этому. "Я хотел бы отозвать иск, потому что мы сейчас в той точке, где мы юридически установили, что никакой цензуры нет." - заявил Навальный.
Оппозиционер также попросил отозвать иск об отказе передать ему Коран. Навальный сообщил, что получил книгу. "Сейчас у меня есть Коран, есть последняя книжка Владимира Сорокина, у меня есть даже Библия и система налажена. Мне здесь важен факт, что книги дают и мы упорядочили практику." - заявил политик. Суд согласился прекратить оба дела.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
В Грузии от коронавируса скончались еще 24 пациента
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4934 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 24 пациента.
За сутки в стране выявили 307 новых случаев коронавируса. Накануне провели 11 117 тестов: PCR-тестов – 5640, экспресс–тестов на антиген – 5477.
Выздоровели еще 1014 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 349 405, выздоровевших – 334 519.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,76%, за последние 14 дней составляет 2,88%, за неделю – 2,98%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1119 человек, всего администрировано вакцин – 173 345.
Гахария ответил Иванишвили: «Правду никто и ничто не остановит»
Лидер партии «За Грузию», экс-премьер Георгий Гахария ответил обвинившему его в предательстве миллиардеру Бидзине Иванишвили.
«События развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось. Никто и ничто не остановит правду. В конце концов, это все поймут. Опять же, без сплетен, мы объединяемся за Грузию, ни против кого!», – пишет Георгий Гахария в социальной сети.
Бидзина Иванишвили сегодня впервые после ухода из политики прокомментировал происходящие в стране процессы. Иванишвили говорит, что партия Георгия Гахария – не его проект.
- 11 января 2021 года Бидзина Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
- Георгий Гахария ушел в отставку с поста премьер-министра в феврале текущего года. Свой уход он объяснил разногласиями с руководством правящей партии из-за ареста председателя главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ники Мелия.
Возобновляется железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией
С 15 июня возобновляется железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией. Об этом сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава.
По словам министра, рейсом Ереван-Тбилиси-Батуми в Грузию смогут попасть туристы из «соседней, союзной страны».
Турнава добавила, что после открытия сухопутных границ Грузию уже активно посещают туристы из Армении и Турции, идут консультации с Азербайджаном об упрощении режима пересечении границы. Кроме того, по её словам, активизируется авиационный рынок страны – ряд авиакомпаний объявил о начале прямых рейсов в Грузию.
Российская туристка в Абхазии упала с моста в реку Гега
Российская туристка, жительница Республики Татарстан накануне упала с моста в реку Гега в Абхазии. Её унесло течением.
Как сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, сигнал о несчастном случае поступил на пульт дежурного в 18 часов 35 минут.
«Спасательные подразделения в экстренном порядке были направлены в Бзыбское ущелье. По словам очевидцев, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали оградительные перила. В течение светового дня спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков. Однако безрезультатно. Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное», – заявили в пресс-службе.
По информации ведомства, в поисках задействованы около 30 человек личного состава МЧС, а также сотрудники Рицинского национального реликтового парка.
- Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», в горах Абхазии продолжаются поиски пропавшего туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова. К операции подключились приехавшие из России спасатели.
Власти РФ хотят закрыть «лазейку» для полётов на заграничные курорты
Ростуризм вслед за Росавиацией предупредил об отмене грузопассажирских рейсов, перевозящих туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Сейчас в некоторые страны разрешены нерегулярные грузопассажирские рейсы, чтобы перевозить иностранных граждан, для возвращения из-за границы россиян, а также перелетов на лечение и работу.
Источник издания в туриндустрии заявил, что в основном с помощью грузопассажирских рейсов туристы летали на Кипр и в Тунис. При этом на Кипр, который принимает россиян с апреля, летали до трех тысяч человек в день, а всего на острове может находиться от 14 до 42 тысяч россиян.
Согласно решению оперативного штаба, по состоянию на начало июня регулярное авиасообщение возобновлено с 43 странами. Кипра и Туниса в этом списке нет. В конце прошлой недели допуски для авиакомпаний на часть рейсов на Кипр уже аннулировались. Действия Росавиации привели к сокращению полетов и подорожанию турпакетов.
Международные перелеты из всех аэропортов России приостановили с 27 марта прошлого года на фоне распространения коронавируса. По мере улучшения ситуации с пандемией в отдельных странах в августе началось частичное возобновление полётов за рубеж.
Иванишвили назвал Гахария предателем и заявил, что партия экс-премьера – не его проект
Экс-премьер Грузии, бывший председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили впервые после ухода из политики прокомментировал происходящие в стране процессы. Иванишвили говорит, что партия Георгия Гахария – не его проект.
«Общественности известно, что создание сателлитных, псевдооппозиционных партий на протяжении многих лет было порочной практикой в Грузии. Однако я на подобное никогда не подписывался, и с 2011 года до моего окончательного ухода из политики не оскорблял грузинское общество созданием какой-либо псевдопартии. Тем более исключено, что сделаю это после ухода из политики», – говорит Иванишвили в заявлении, которое распространили СМИ.
Миллиардер назвал Георгия Гахария предателем, сотрудничество с которым для него сейчас неприемлемо.
«В феврале Георгий Гахария предал собственную команду. Что важнее всего, это была прямая измена собственному государству. Верховенство права и закона – краеугольный камень любого государства», – отметил Иванишвили.
Гахария, по словам Иванишвили, требовал отсрочки исполнения закона на два дня – речь идёт об аресте председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
«Эта позиция Гахария была тем более непонятной на фоне того, что несколькими днями ранее он настаивал на снятии иммунитета для Мелия. У подобного поступка высокопоставленного должностного лица, по степени недоразумения, вряд ли может найтись аналог даже в истории мировой политики», – пишет Иванишвили.
По словам миллиардера, государство после его ухода из политики «продолжает стабильно функционировать». Он говорит, что «Грузинская мечта» – сильная и единая команда, которая любит страну, у которой есть ценности, и которая защищает государственные интересы.
- 11 января 2021 года Бидзина Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
- Георгий Гахария ушел в отставку с поста премьер-министра в феврале текущего года. Свой уход он объяснил разногласиями с руководством правящей партии из-за ареста председателя главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ники Мелия.
В суде Гааги начинаются слушания по существу дела о гибели рейса MH-17
В понедельник, 7 июня, в окружном суде Гааги начинаются слушания по существу дела о катастрофе 17 июля 2014 года самолёта Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер летел по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, выполняя регулярный рейс MH-17. На его борту было 298 человек - все погибли. Судебный процесс по делу о катастрофе начался 9 марта 2020 года в Амстердаме. Обвиняемых четверо, трое из них граждане России. Это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков); старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский; подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвёртый обвиняемый - гражданин Украины, командир разведывательного подразделения самопровозглашённой "ДНР" Леонид Харченко.
17 июля 2014 года, менее чем через три часа после вылета из амстердамского аэропорта Схипхол, во время пролёта над восточными районами Украины, "Боинг 777" был сбит ракетой "Бук". Погибли все пассажиры и члены экипажа - 298 человек, 80 из которых - дети.
В связи с тем, что большинство погибших (192) были подданными Нидерландов, Украина передала властям этого государства полномочия по проведению расследования.
Нидерланды согласились взять на себя ведущую роль в расследовании обстоятельств авиакатастрофы в тесном сотрудничестве ООН и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).
Совет по безопасности Нидерландов и Объединённая следственная группа (JIT) пришли к выводу, что самолёт был сбит с территории, контролируемой негосударственными вооружёнными формированиями на востоке Украины.
Все стороны, вовлечённые в конфликт на востоке Украины, отрицают свою причастность к авиакатастрофе. Министерство обороны России и официальные представители России публично отвергают выводы, к которым пришли участники международной Объединённой следственной группы.
В июле 2017 года МИД Нидерландов объявило, что виновные в катастрофе рейса MH17 в случае их выявления будут осуждены в Нидерландах.
В октябре 2019 года Россия предложила провести судебный процесс над троими обвиняемыми по делу о гибели рейса МН-17 в суде на своей территории. Нидерланы отклонили это предложение.
- Все обвиняемые - Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко - отказались прибыть в суд. Пулатов согласился взаимодействовать с судом через адвокатов. Его представляют два нидерландских адвоката и один российский.
- Судья Хендрик Стинхейс отметил, что суд намерен "проследить всю цепочку вплоть до российского командования", а не прибывших в суд Дубинского, Гиркина, Пулатова и Харченко будут судить отдельно - в рамках одного судебного процесса.
Канада стала чемпионом мира по хоккею, победив Финляндию
Сборная Канады по хоккею стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Финляндии со счётом 3:2. Победитель матча, который проходил в Риге, определился в овертайме — решающую шайбу забросил нападающий Ник Пол.
Сборная Канады вышла в плей-офф с четвертого места в группе В и дошла до финала, обыграв в четвертьфинале сборную России, а в полуфинале — команду США.
Канада стала чемпионом мира по хоккею впервые с 2016 года. Теперь в активе сборной Канады 27 чемпионских титулов – столько же у команд СССР (22) и России (5). Последний раз сборная России выигрывала чемпионат мира в 2014 году.
6 июня в матче за третье место сборная США победила Германию со счетом 6:1.
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