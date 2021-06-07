В суде Гааги начинаются слушания по существу дела о гибели рейса MH-17

В понедельник, 7 июня, в окружном суде Гааги начинаются слушания по существу дела о катастрофе 17 июля 2014 года самолёта Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер летел по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, выполняя регулярный рейс MH-17. На его борту было 298 человек - все погибли. Судебный процесс по делу о катастрофе начался 9 марта 2020 года в Амстердаме. Обвиняемых четверо, трое из них граждане России. Это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков); старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский; подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвёртый обвиняемый - гражданин Украины, командир разведывательного подразделения самопровозглашённой "ДНР" Леонид Харченко.

17 июля 2014 года, менее чем через три часа после вылета из амстердамского аэропорта Схипхол, во время пролёта над восточными районами Украины, "Боинг 777" был сбит ракетой "Бук". Погибли все пассажиры и члены экипажа - 298 человек, 80 из которых - дети.



В связи с тем, что большинство погибших (192) были подданными Нидерландов, Украина передала властям этого государства полномочия по проведению расследования.

Нидерланды согласились взять на себя ведущую роль в расследовании обстоятельств авиакатастрофы в тесном сотрудничестве ООН и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).



Совет по безопасности Нидерландов и Объединённая следственная группа (JIT) пришли к выводу, что самолёт был сбит с территории, контролируемой негосударственными вооружёнными формированиями на востоке Украины.

Все стороны, вовлечённые в конфликт на востоке Украины, отрицают свою причастность к авиакатастрофе. Министерство обороны России и официальные представители России публично отвергают выводы, к которым пришли участники международной Объединённой следственной группы.



В июле 2017 года МИД Нидерландов объявило, что виновные в катастрофе рейса MH17 в случае их выявления будут осуждены в Нидерландах.



В октябре 2019 года Россия предложила провести судебный процесс над троими обвиняемыми по делу о гибели рейса МН-17 в суде на своей территории. Нидерланы отклонили это предложение.