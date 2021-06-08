Пивоварову предъявили обвинение по делу о «нежелательной организации»

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему директору "Открытой России" по статье об участии в деятельности "нежелательной организации". Об этом сообщается в телеграм-канале оппозиционера.

Пивоварову грозит от двух до шести лет лишения свободы. Ранее стало известно, что на оппозиционера составлен административный протокол по закону об "иностранных агентах". Речь идет о некоммерческой организации "Открытый Петербург", которую он учредил в 2017 году для просветительской деятельности.

2 июня суд в Краснодаре арестовал Пивоварова на два месяца по уголовному делу об участии в "нежелательной организации". Поводом для преследования стал пост в фейсбуке, опубликованный оппозиционером в августе 2020 года о проекте поддержки независимых кандидатов на муниципальных выборах "Объединенные демократы". Пивоваров считает своё преследование политическим.

Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково при попытке вылететь в Польшу 31 мая. Его сняли с самолета в тот момент, когда лайнер выворачивал на взлетную полосу. Сотрудники ФСБ, зашедшие на борт, объяснили свои действия тем, что Пивоваров находился в розыске.