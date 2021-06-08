В Абхазии подтверждено 44 новых случая инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 286 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 44 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 30 человек, 29 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 7.