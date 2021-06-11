Россиянина приговорили в Абхазии к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

Гражданина России Германа Телегина приговорили в Абхазии к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков. Рассмотрение уголовного дела завершил Гальский районный суд, – сообщается на сайте Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия.

Телегин был задержан в марте текущего года. По информации правоохранительных органов, в ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят 191 сверток с наркотическим средством «метадон» общей массой 88,971 грамм. Наркотики также обнаружили в местах т.н. «закладок» и в автомобиле, используемом Телегиным.

«Общее количество обнаруженного и изъятого наркотического средства «метадон» у гражданина Телегина Г.Ю. составила 180,684 грамм, расфасованные им в 390 свертков, что является особо крупным размером», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

В ведомстве сообщают, что судом было учтено смягчающее обстоятельство – наличие на иждивении Телегина двоих малолетних детей 2015 и 2018 годов рождения.

В качестве дополнительного наказания судом определен штраф в размере 1 000 000 рублей. Кроме того, используемый россиянином автомобиль был конфискован в пользу государства.