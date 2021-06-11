Глава Минюста Грузии уверен в успехе очередного иска против России

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе уверен в успехе четвертого межгосударственного иска против России, рассмотрение которого возобновил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«У нас есть очень веские доказательства. Мы уверены, что выиграем это дело, как и предыдущие дела. В этом деле правда на стороне Грузии. Борьба продолжается», – заявил глава Минюста.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ возобновил рассмотрение иска Грузии с требованием признать Россию ответственной за оккупацию территории страны и притеснения этнических грузин.

Межгосударственный иск был направлен Минюстом в ЕСПЧ 21 августа 2018 года, однако рассмотрение было приостановлено до оглашения решения по делу об августовской войне 2008 года.

В Минюсте подчеркивают, что в иске особое внимание уделяется делам Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули. Грузинская сторона лишена возможности провести полноценное расследование, идентифицировать и арестовать виновных. В Тбилиси считают, что Россия укрывает силовиков, виновных в гибели трех граждан Грузии.