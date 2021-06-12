Коронавирус в Грузии: 794 случаев заражения за сутки, 22 человека скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 794 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 40,6 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,95%, за последние две недели – 2,64%, а за последнюю неделю – 2,32%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 353 443.

Почти 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 389. В Квемо Картли выявили 64 случая заражения, в Имерети – 55, в Аджарии – 47, в Самегрело и Земо Сванети – 46, в Кахетии – 32, в Шида Картли – 26, в Самцхе-Джавахети – 18, Мцхета-Мтианети – 9, в Гурии – 7, в Самцхе-Джавахети – 4, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.

От ковида умерли еще 22 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 034.

Выздоровели 498 человек, их общее число выросло до 338 318.

На данный момент в Грузии 10 065 активных случаев коронавируса. Из них 3 147 пациентов (более 31%) проходят лечение в больницах. Состояние 681 пациента тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 303 человека.

6 308 гражданин (почти 63% активных случаев) лечится на дому, а 610 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 47 человек, в самоизоляции остаются более 13,7 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 12 июня достигло 202 314. Это более 5,4% от всего населения Грузии.