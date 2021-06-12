Госдеп США благодарит Грузию за содействие в переговорах между Арменией и Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность правительству Грузии за содействие в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

«США приветствуют освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян. Мы благодарны правительству Грузии за его жизненно важную роль в содействии переговорам между сторонами. Такие шаги приближают народы региона к мирному будущему, которого они заслуживают», - написал Блинкен в своем Twitter.

Благодарность правительству Грузии и лично премьеру Ираклию Гарибашвили также выразил в заявлении Госдепартамент США, которое распространяет американское посольство.

«Соединенные Штаты приветствуют освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян и их возвращение к своим семьям. Мы также приветствуем решение Армении предоставить Азербайджану важную информацию, которая будет способствовать гуманитарному разминированию и позволит избежать жертв в будущем. Мы благодарны премьер-министру Ираклию Гарибашвили и правительству Грузии за ту важную роль, которую Грузия сыграла в содействии шагам, приближающим народы региона к мирному и процветающему будущему, которого они заслуживают.

Соединенные Штаты рады поддержать эти шаги и надеются, что они заложат основу для дополнительного сотрудничества. Мы продолжаем призывать к возвращению всех задержанных и готовы помочь странам региона в их усилиях по продолжению сотрудничества и решению существующих вопросов. Мы также продолжаем призывать Армению и Азербайджан возобновить встречи под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для переговоров о всеобъемлющем политическом урегулировании конфликта», - сказано в заявлении посольства.

Ранее сегодня стало известно, что Азербайджан передал Армении 15 задержанных военных в обмен на карты 97 тысяч противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе в центральной части Карабаха, сообщает агентство «Новости-Грузия».