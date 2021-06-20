Индийский штамм коронавируса может стать доминирующим в Грузии

Индийский штамм коронавируса (штамм «Дельта» по новой классификации Всемирной организации здравоохранения) может стать доминирующим в Грузии, хотя темпы роста случаев заражения будут намного ниже, чем в других странах. Об этом заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.

Первые случаи индийского штамма COVID-19 в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. По словам Чхаидзе, к настоящему времени в стране официально зарегистрировано 20 случаев заражения этим вариантом вируса, но на деле их больше.

«Не исключено, что количество случаев индийского штамма в Грузии увеличится в ближайшие месяцы, и теоретически возможно, что они станут доминирующими, но темпы роста в нашей стране намного ниже и будут меньше, чем в других странах», - сказал Чхаидзе журналистам.