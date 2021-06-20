Прокуратура Армении подала в ЦИК ходатайства с требованием дать согласие на арест 5 кандидатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила из Генеральной прокуратуры ходатайства с требованием дать согласие на возбуждение уголовного преследования и избрание ареста в качестве меры пресечения в отношении 4 кандидатов, сообщила начальник юридического управления ЦИК Лилия Акопян.

Акопян сообщила Радио Азатутюн, что в случае двух кандидатов комиссия дала свое согласие. По данным ЦИК, речь идет о кандидате от блока «Честь имею» Рубене Хлгатяне и кандидате от партии «Процветающая Армения» Арамаисе Апрояне.

По словам представителя ЦИК, ходатайства в отношении еще двоих кандидатов не обсуждались, законом установлен трехдневный срок.

Необсужденные ЦИК ходатайства были получены из прокуратуры вчера. Мотивируя тем, что Избирательным кодексом агитация в день голосования также запрещена, Лилия Акопян отказалась сообщить, в отношении каких кандидатов прокуратура представила ходатайства.

Отметим, что вчера советник генерального прокурора Гор Абраамян сообщил, что было подано ходатайство с требованием дать согласие на лишение свободы руководителя медицинского центра «Измирлян» Армена Чарчяна.

По данным Специальной следственной службы (ССС), кандидат от блока «Айастан» Чарчян принудил сотрудников возглавляемого им медицинского центра принять участие во внеочередных выборах в Национальное собрание.

Сегодня в прокуратуре Радио Азатутюн сообщили, что подали в ЦИК 5 ходатайств с требованием дать согласие на возбуждение уголовного преследования и избрание ареста в качестве меры пресечения в отношении кандидатов.