«Европейская Грузия»: преследуемому в РФ бизнесмену грозит экстрадиция из Грузии

В оппозиционной партии «Европейская Грузия» заявляют, что российскому бизнесмену Сергею Бокареву, которого правоохранительные органы преследуют на родине, грозит экстрадиция из Грузии. Об этом пишет издание Netgazeti.

По словам лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, российский бизнесмен поддерживал оппозиционера Алексея Навального, в том числе финансово, а также публично критиковал российскую внешнюю политику. Это, по словам Бокерия, и стало причиной возбуждения уголовного дела.

Сам Бокарев говорит, что его обвиняют в мошенничестве. Он заплатил залог, а затем приехал в Грузию, где, по информации партии «Европейская Грузия», провел девять месяцев в экстрадиционном заключении.

Миграционный департамент МВД отказал россиянину в убежище, но суд первой инстанции отменил это решение. Департамент обжаловал решение и завтра, 22 июня вопрос предоставления Бокареву убежища рассмотрит Апелляционный суд.

По словам Гиги Бокерия, в случае экстрадиции жизни Сергея Бокарева будет угрожать опасность.