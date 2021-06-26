Коронавирус в Грузии: 754 новых случая заражения, 18 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 754 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены после проведения около 36 тысячи тестов на коронавирус. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил – 2,1%, за последние две недели – 2,47%, а за последнюю неделю – 2,33%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 362 937.

Более 57% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 435. В Имерети выявили 76 случаев заражения, в Кахетии – 69, в Квемо Картли – 54, в Аджарии – 35, в Самегрело и Земо Сванети – 35, в Шида Картли – 22, в Мцхета-Мтианети и Гурии – по 9, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.

От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 255.

Выздоровели 438 человек, их общее число выросло до 348 705.

На данный момент в Грузии 8 951 активный случай коронавируса. Из них 2 562 пациента (около 29%) проходят лечение в больницах. Состояние 639 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 159 человек.

5 804 гражданина (более 64% активных случаев) лечатся на дому, а 585 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 35 человек, в самоизоляции остаются более 7,7 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 26 июня достигло 251 529. Это около 6,8% от всего населения Грузии.