В АНК назвали прошедшие выборы в Армении далекими от свободных и справедливых

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если переговоры с Россией об урегулировании конфликта в Донбассе окончательно зайдут в тупик, возможен полный разрыв контактов с территориями, которые сейчас контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты. Решение об этом, однако, должен будет принять народ на всеукраинском референдуме.

В программе "VIP с Натальей Мосейчук" Зеленский подтвердил, что так называемая "стена" в Донецкой и Луганской областях, то есть полное отгораживание от неподконтрольных Украине территорий, может стать реальностью, но "о запуске этого плана должен принимать решения народ Украины".

О возможности, в случае неудачи переговоров в Нормандском и других форматах, "построить стену" в Донбассе говорил ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Зеленский в интервью также рассказал о своём телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко в прошлом году, после задержания в Беларуси более 30 граждан России. Украина тогда требовала их выдачи, утверждая, что они воевали в Донбассе на стороне сепаратистов. По словам Зеленского, Лукашенко в ответ на просьбу о выдаче сказал ему: "Я не подведу, все будет нормально, я разберусь". По словам президента Украины, он был уверен, что Лукашенко передаст россиян Киеву, однако этого не произошло - вскоре они были освобождены и выехали в Россию. По словам Зеленского, это был их последний разговор с Лукашенко - после августа 2020 года отношения Киева и Минска резко ухудшились.

Зеленский также фактически подтвердил подготовку спецоперации, в результате которой россияне, которых называют бойцами ЧВК Вагнера, должны были оказаться на территории Украины и быть там задержаны. Украинский президент, однако, подчеркнул, что эту операцию готовили спецслужбы неких зарубежных стран, и сказал, что он рад, что она в конце концов не осуществилась.

Ранее журналисты со ссылкой на источники писали, что самолёт с "вагнеровцами", летевший из Минска в Стамбул, мог бы быть посажен в Киеве для ареста россиян. Официально подготовка такой операции не была подтверждена.