В районе участка Цхинвали-Джава на Транскаме горит лес

В районе участка Цхинвали-Джава на Транскаме, на месте бывшего населенного пункта Кехви в самопровозглашенной республике Южная Осетия горит сухостой, пожар перекинулся и на лесной массив.

По словам старшего дежурного югоосетинского МЧС Ацамаза Битиева, очаг пожара находится в труднодоступном месте и до него сложно добраться - местность скалистая, труднодоступная, понадобится пожарная лестница, передает информагентство «Рес».

По его словам, площадь возгорания - примерно один гектар. Он отметил, что горят кустарники, сухостой, огонь перешел и на лесной массив. «Возможно, нам понадобится дополнительная помощь, чтобы потушить пожар», - отметил он.

Битиев добавил, что от огня раскаленные камни выбрасывает на проезжую часть, поэтому пришлось обратиться в МВД, которое регулируют дорожное движение по трассе. Он напомнил, что на этом месте в январе 2019 года обрушился кусок скалы на трассу.