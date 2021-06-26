Прибывший в Батуми британский эсминец Defender задействуют в военно-морских учениях

Торжественная церемония встречи британского эсминца HMS Defender прошла сегодня, 26 июня, в порту Батуми (Аджарская АР). Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии. Капитана Винсома Оуэному и экипаж судна приветствовали глава департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Рамаз Папидзе, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и посол Британии в Грузии Марк Клейтон.

«Визит корабля служит демонстрацией тесного сотрудничества между Соединенным Королевством и Грузией в области обороны и безопасности», - отмечают в МВД.

Корабль будет задействован на совместных военно-морских учениях с представителями береговой охраны Грузии. Маневры в Черном море должны послужить усилению их возможностей. В рамках визита представители двух военно-морских частей также проведут информационные встречи для обмена опытом.

HMS DEFENDER – эскадренный миноносец 5 класса Daring, один из самых мощных эсминцев Королевского военно-морского флота. Он посещает Грузию впервые.

Следуя в сторону Грузии из порта Одессы, британский эсминец проложил курс близ побережья Крыма в районе Севастополя. Это место Россия считает своими территориальными водами. Когда корабль проплывал в районе мыса Фиолент, в небо для его сопровождения были подняты бомбардировщики Су-24, а рядом с ним находились катера береговой охраны России, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Министерство обороны России утверждает, что по курсу корабля были сделаны предупредительные выстрелы, а также произведено бомбометание, после чего британский корабль покинул «территориальные воды РФ».

В Минобороны Британии заверили, что стрельбы не было, и предположили, что российские военные проводили учения в акватории Черного моря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что эсминец шел тем маршрутом, которого следовало ожидать в соответствии с международным правом.