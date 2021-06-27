Тбилиси и Сагареджо свяжет новая скоростная автомагистраль

Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии объявил тендер на строительство новой скоростной автомагистрали, которая свяжет Тбилиси с городом Сагареджо в Кахетии.

По сообщению ведомства, на участке Тбилиси-Сагареджо, который отличается высокой интенсивностью движения, будет построена четырехполосная асфальтобетонная дорога протяженностью 35,2 километра. Строительство будет финансироваться из государственного бюджета. Работы по проектированию дороги выполнялись высококвалифицированными австралийскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка.

Тендер объявлен по трем лотам. В Департаменте автодорог заявляют, что строительство дороги поделили на участки на основании инженерно-финансового анализа. Поскольку это обеспечит высокую конкуренцию, местным компаниям разрешено участвовать в тендере самостоятельно, подчеркнули в ведомстве.

Тендер на строительные работы на первом участке (объездная дорога Вазиани) будет проводиться в рамках процедуры государственных закупок, и грузинские компании смогут участвовать в нем самостоятельно.

Исходя из масштаба следующих двух лотов (Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо), строительный контракт типа FIDIC будет подписан с выигравшей строительной компанией. Однако грузинские компании смогут участвовать и в этих лотах как совместные предприятия.

Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахетию, а также транзитного коридора, ведущего к северо-западному региону Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через густонаселенные села и города: Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.

Строительство новой дороги должно значительно повысить безопасность движения и сократить время в пути. Кроме того, в Минрегионразвития уверены, что проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в Кахетии, а также повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.