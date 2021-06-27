Новости
В Тбилиси рассказали о выгодах соглашения об ассоциации с ЕС за семь лет
К 2024 году Грузия планирует выполнить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на 60-65% и подать заявку на полноправное членство в объединении. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном в седьмую годовщину подписания соглашения об ассоциации, передает агентство «Новости-Грузия».
Соглашение об ассоциации Евросоюз подписал одновременно с Грузией, Молдовой и Украиной 27 июня 2014 года. В случае Грузии и Молдовы эти договоренности полностью вступили в силу 1 июля 2016 года.
«Грузия продолжает сближение с еврорегуляциями и евродирективами, благодаря чему она признана ведущей страной-реформатором в регионе «Восточного партнерства», - отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
Неотъемлемой частью соглашение об ассоциации является Соглашение о свободной торговле с Европейским союзом (DCFTA). Поэтапное снятие взаимных торговых барьеров - одно из главных его преимуществ. За последние семь лет с момента подписания экспорт грузинской продукции в ЕС вырос на 15%. На сегодняшний день Брюссель входит в число основных торговых партнеров Грузии – торговля с ЕС занимает 24% во внешнем товарообороте Грузии.
В МИД указывают, что соглашение также помогло улучшить инвестиционный климат в Грузии, в частности, путем инвестирования в Грузию и производство продукции. Сейчас производители могут экспортировать свою продукцию на рынок ЕС без тарифов. Кроме того, по оценке МИД, на новый этап выходит энергетическое сотрудничество с ЕС. В 2016 году Грузия стала членом Европейского энергетического сообщества. Значительно увеличился объем ежегодной помощи, оказываемой Грузии Брюсселем. За последние семь лет в общей сложности он превысил 1 миллиард евро.
«Согласно соглашению, постепенно увеличивается объем финансовой помощи ЕС, который ежегодно составляет 120-130 миллионов евро только в двустороннем формате. Грузия дополнительно участвует в различных региональных программах помощи в многостороннем формате», - говорится в сообщении МИД.
Успешная реализация реформ в рамках соглашения об ассоциации способствовала успешному завершению процесса либерализации визового режима Грузии и ЕС. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, не чаще чем раз в полгода. Упрощенным режимом пересечения границы со странами ЕС за четыре года воспользовались более полумиллиона граждан Грузии.
Кроме того, как указывают в министерстве, подписание соглашение дало «дополнительный импульс» сотрудничеству Грузии с европейскими агентствами: Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ), Европол (полицейская служба Европейского союза), «Евроджаст» (единое агентство юстиции ЕС) и другими.
Посол Евросоюза в Гузии Карл Харцель сегодня распространил поздравительное обращение, в котором отметил, что соглашения об ассоциации – это не просто технический документ, а «надежная основа для тесных отношений» Тбилиси и Брюсселя.
Другие новости дня
Гражданин Грузии убит в тюремной драке в Греции
Гражданин Грузии был убит в тюрьме греческого города Ханья на севере Крита. Об этом сообщает посольство Грузии в Греции.
По информации местных СМИ, случай произошел 26 июня. Мужчина был смертельно ранен самодельным ножом во время драки со своим сокамерником, также гражданином Грузии.
«Получив информацию о произошедшем, консул посольства Грузии в Греции связался с главой администрации тюрьмы в городе Ханья, который подтвердил вышеупомянутый факт в частной беседе», - заявляют в посольстве.
Как отмечают в дипломатическом представительстве, администрация тюрьмы уже сообщила о смерти гражданина Грузии его семье. Посольство выражает соболезнования родственникам погибшего. «Посольство Грузии находится на постоянной связи с администрацией тюрьмы Ханья и готово оказать посильную помощь семье погибшего», - отмечено в сообщении.
Секретные документы о миссии эсминца «Дефендер» обнаружили на остановке
Британские военные тщательно планировали прохождение эсминца «Дефендер» у побережья аннексированного Россией Крыма и не исключали агрессивной реакции российского флота и ВВС на действия британского корабля. Это следует из конфиденциальных документов британского министерства обороны, попавших в руки журналистов Би-би-си после того, как они были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент неподалеку от Лондона.
В министерстве обороны Великобритании признали факт потери документов и заявили, что проводят расследование в связи с этим. Там фактически подтвердили подлинность документов, цитируемых в публикации Би-би-си, назвав совершенно нормальным то, что военное ведомство тщательно планирует свои операции. В минобороны вновь заявили, что британский эсминец осуществлял мирный проход в территориальных водах Украины.
Россия считает воды у побережья Крыма своими. Российские военные обвинили британский эсминец в том, что он 23 июня нарушил морские границы страны и изменил курс только после того, как российские корабли произвели предупредительные выстрелы.
Документы, которые цитируют Би-би-си, представляют собой электронную переписку и презентации, относящиеся к миссии эсминца «Дефендер». В частности, они включают в себя обсуждение возможного маршрута британского корабля. Из обсуждения следует, что эсминец намеренно прошел вблизи крымского побережья «в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины». При этом участники обсуждения не исключали жесткой реакции России, в частности военно-морского флота и авиации, на действия эсминца. «Как мы себе представляем возможную приветственную вечеринку?» – цитирует Би-би-си фразу одного из участников обсуждения, сотрудника британского Генштаба.
Как следует из документов, предлагались два варианта прохода - один вблизи побережья Крыма, второй на отдалении от него. Избран был первый вариант - как утверждается, потому, что второй из них мог бы создать впечатление, что Британия согласна с российскими территориальными претензиями на Крым.
«Документы, найденные в Кенте, подтверждают, что проход был обдуманным решением британского правительства, чтобы показать поддержку Украины, несмотря на возможные риски», – констатирует Би-би-си, подчеркивая, что целью миссии было не дразнить Россию, а поддержать свободу мореплавания, а также показать приверженность территориальной целостности Украины.
- Газета The Telegraph ранее писала, что в британском кабинете возникли разногласия по поводу миссии «Дефендера», и окончательное решение принял премьер Борис Джонсон.
- Документы - всего около 50 страниц – были найдены утром во вторник в куче мусора у автобусной остановки в Кенте. Как пишет Би-би-си, нашедший их человек, поняв, что они конфиденциальные, передал их редакции. Помимо миссии «Дефендера» они касаются также деятельности британских военных в Афганистане. О потере бумаг, по данным Минобороны, стало известно на прошлой неделе.
- Российская сторона резко отреагировала на действия британского эсминца, назвав их провокацией. Посол России в Лондоне посетовал на то, что они свели на нет политический диалог, который намечался между Москвой и Лондоном, и сказал, что отношения между странами достигли дна. Некоторые российские политики и общественные деятели призвали в случае повторения подобных инцидентов открывать огонь на поражение.
Кандидаты в канцлеры Германии поспорили о «Северном потоке – 2»
Кандидаты в канцлеры Германии от ведущих партий во время предвыборных дебатов о внешней политике поспорили о необходимости достройки газопровода «Северный поток – 2», но сошлись во мнении, что нельзя допустить того, чтобы этот газопровод использовался для давления России на Украину.
Дебаты прошли в субботу, 26 июня, они были организованы общественным телевидением ARD и Мюнхенской конференцией по безопасности. В них приняли участие предвыборные лидеры входящих в правящую коалицию партий – блока ХДС/ХСС Армин Лашет и СДПГ Олаф Шольц, а также лидер оппозиционной Партии зеленых Анналена Бербок.
Лашет и Шольц, как сообщает «Немецкая волна», выступили за достройку газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию, назвав его экономическим проектом и подчеркнув, что Германии все равно, как получать газ из России - по суше или по морю. При этом лидер ХДС/ХСС подчеркнул, что, если «Северный поток – 2» станет инструментом политического давления на Киев, «можно будет в любой момент, даже когда трубопровод будет уже готов, остановить его использование». С этим согласился и социал-демократ Олаф Шольц.
Кандидат от Зеленых подтвердила позицию своей партии против газопровода, сказав, что Владимир Путин ждет его достройки, чтобы потом оказывать на Запад давление. По словам Бербок, власти Германии должны быть готовы выплатить компенсации за отказ от завершения проекта.
Перед началом дискуссии ее участникам показали обращение к ним президента Украины Владимира Зеленского. Тот спросил у кандидатов в канцлеры об их видении перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО, призвав их четко определиться со своей позицией и назвать возможные даты вступления.
Лидер ХДС/ХСС сказал, что сейчас нельзя давать Украине никаких обещаний относительно перспектив ее вступления в ЕС и НАТО. По его мнению, сперва необходимо добиться вступления в ЕС стран западных Балкан, к членству же такой крупной страны, как Украина, пока не готов сам Евросоюз. Он сказал, что не хочет давать пустых обещаний. Лидер социал-демократов также сказал, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не стоит. Бербок поддержала европейские перспективы Украины, но тоже не назвала четких сроков.
Выборы в Бундестаг намечены на 26 сентября. По опросам, блок ХДС/ХСС лидирует, Зеленые удерживают второе место. Действующий канцлер Ангела Меркель в выборах не участвует, она покинет свой пост после 16 лет во главе правительства.
Против сооружения «Северного потока – 2» выступают США, Украина и ряд стран ЕС. Германия защищает этот проект. Первая нитка газопровода недавно была достроена, сейчас идет процесс сертификации и пусконаладочные работы.
В Высшей школе юстиции Грузии проходит собрание судей
В Высшей школе юстиции Грузии проходит собрание судей, на котором обсуждаются текущие процессы, в том числе и критические заявления в адрес судебной системы, сообщает Общественный вещатель. По словам секретаря Высшего совета юстиции Николоза Марсагишвили, нельзя останавливать процесс назначения судей.
«Высший совет юстиции переслал кандидатов (парламенту) исходя из требований закона. Что касается приостановки процесса - все зависит от трактовки. Мы приостановили процесс и дождались законодательных изменений. Что касается того, следует ли вообще остановить процесс назначения или нет, то на какой срок должен быть приостановлен? Я думаю, что не следует останавливать надолго, но это все-таки должны решать политики. Решение Совета не может быть пересмотрено, потому что мы уже представили парламенту кандидатов, отобранных нами в рамках беспрецедентно прозрачного процесса. Сегодняшняя встреча важна, потому что мне интересна позиция судей, может быть, есть и другое мнение, которое я должен учитывать.
Что касается документа Мишеля, хотя мы не обязаны принимать во внимание какое-либо политическое соглашение, но мы в некоторой степени приняли его во внимание, и процесс, который мог быть завершен за два месяца, занял семь или восемь месяцев», - сказал Марсагишвили.
По словам судьи Тбилисского апелляционного суда Ираклия Шенгелия, целью встречи судей в Высшей школе юстиции является то, что на судебную систему со всех сторон оказывается давление, передает «ИнтерпрессНьюс».
«На судебную систему идет очень большое давление со всех сторон, во всех направлениях. Именно из-за этих проблем весь судебный корпус и вся система решили собраться сегодня, чтобы обсудить эти темы. Если бы Высший совет юстиции не представил в парламент Грузии кандидатов, это было бы грубым нарушением закона», - сказал Шенгелия.
Высший совет юстиции представил парламенту Грузии список из 9 кандидатов в судьи Верховного суда: Георгий Гогиашвили, Гоча Абусеридзе, Леван Тевзадзе, Кетеван Месхишвили, Георгий Шавлиашвили, Реваз Надарая, Бидзина Стуруа, Эка Зарнадзе и Лаша Кочиашвили.
За сутки в Абхазии подтверждено 105 случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 319 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 105 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 78 человек, все - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 13 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 31, в Ткварчельской ЦРБ - 14.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 906 человек. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15 405 человек.
ЦИК Армении представил окончательные результаты внеочередных выборов в парламент
По результатам внеочередных парламентских выборов 20 июня в Армении победила возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», которая набрала 53,91% голосов, передает Радио Азатутюн.
На втором месте, согласно опубликованным сегодня окончательным данным Центральной избирательной комиссии, находится блок «Айастан» («Армения») во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%, на третьем месте - блок «Честь имею» (главный кандидат - Артур Ванецян) - 5,22%. Блок не преодолел порог в 7%, но входит в парламент в качестве третьей силы с наибольшим количеством голосов.
Председатель ЦИК Тигран Мукучян представил сегодня окончательные результаты. Так, из 2 595 515 избирателей, имеющих право голоса, проголосовали 1 281 997 или 49,39%.
Ниже приводим результаты голосования по всем 25 политическим силам, которые участвовали в выборах (в процентах).
- Партия «Справедливая Армения» - 0,31%
- Партия «Армянский национальный конгресс» - 1,54%
- Партия «Гражданский договор» - 53,91%
- Национально-христианская партия «Пробуждение» - 0,36
- Партия «Свобода» - 0,14%
- Блок «Честь имею» - 5,22%
- Партия «Единая Родина» - 0,08%
- Партия «Всеармянская национальная государственность» - 0,06%
- Партия «Просвещенная Армения» - 1,22%
- Партия «Наш дом - Армения» - 0,95%
- Партия «Республика» - 3,03%
- Партия «Айоц Айреник» - 1,03%
- Блок «Свободная Родина» - 0,32%
- Партия «Процветающая Армения» - 3,95%
- Демократическая партия Армении - 0,39%
- Партия «Национальное, консервативное движение 5165» - 1,22%
- Социал-демократическая партия «Решение гражданина» - 0,3%.
- Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян - 1,5%
- Партия «Национальная повестка» - 0,06%
- Партия «Верелк» - 0,1%
- «Либеральная» партия - 1,17%
- Европейская партия Армении - 0,19%
- Блок «Айастан» - 21,09%
- Всеармянская партия «Национально-демократический полюс» - 1,49%
- Партия «Суверенная Армения» - 0,31%.
Кадыров будет участвовать в выборах от партии «Единая Россия»
Рамзан Кадыров официально заявил о своем участии в выборах главы Чечни. Он будет баллотироваться на четвертый срок от »Единой России», региональное отделение которой в субботу провело конференцию и единогласно поддержало политика.
«Вопрос участия в выборах оставался для меня открытым до последнего момента. Я принял для себя твердое решение, что не выставлю свою кандидатуру, если даже несколько процентов нашего населения будут против. Определяющим для меня стало обращение нашего Национального лидера Владимира Путина, делегатов Всемирного съезда народов ЧР и моих коллег из «ЕР». Я прислушался к воле нашего Президента и общества и дал согласие на участие в выборах», – написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».
На официальном сайте чеченского отделения «Единой России» утверждается, что «выдвижение Рамзана Кадырова обоснованно, в первую очередь, результативностью и эффективностью деятельности главы региона».
«Под его руководством восстановлены до уровня передовых в общероссийском показателе все сферы социальной сферы и экономики, здравоохранения и образования, предпринимательства и промышленности, культуры и спорта», – считает председатель чеченского отделения «ЕР» и глава парламента республики Магомед Даудов.
Это заявление противоречит словам Путина, который на последней онлайн-встрече с Кадыровым указал, что обеспеченность социальными объектами, в том числе дошкольными учреждениями, остается в Чечне на уровне ниже среднероссийского. В республике, как заявил президент, также остро стоит вопрос по индивидуальному жилищному строительству, не хватает врачей, остается проблема с безработицей и в целом с уровнем жизни населения.
Политический аналитик Андрей Решетов в комментарии для Кавказ.Реалии отметил, что, несмотря на все особенности в системе управления внутри Чечни и взаимодействия Кадырова с Москвой, глава республики подчеркнуто демонстрирует лояльность Кремлю и встроенность в федеральную вертикаль власти. Именно поэтому он, не являясь секретарем республиканского отделения «Единой России», возглавил ее список и выдвинулся на выборы от этой партии.
«Выдвижение Кадырова именно от «Единой России» прибавит ей очков как внутри республики, так и в целом на Северном Кавказе и в стране. С понижением уровня жизни россиян в обществе нарастает запрос на «сильную руку», на доступного губернатора, который на ходу решает вопросы и коммуницирует с жителями через социальные сети, к которому можно обратиться в мессенджере. И формируемый медиа образ Кадырова этому как раз соответствует», – уточнил собеседник.
Рамзан Кадыров, срок полномочий которого истекает в сентябре, руководит Чечней с февраля 2007 года. Тогда он был назначен Владимиром Путиным, в 2011 году его переназначил Дмитрий Медведев, а в 2017 году Кадыров был избран населением, получив, по официальным данным, почти 98% голосов. Тогда он также выдвигался от «Единой России». Действующий глава Чечни находится у власти дольше любого другого губернатора в России.
- Осенью 2021 года состоятся выборы глав четырех регионов Северного Кавказа – могут быть переизбраны глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, впервые избраны врио главы Дагестана Сергей Меликов и Северной Осетии Сергей Меняйло. Чечня – единственный регион из них, в котором существуют прямые выборы.
- Ранее Кадыров заявил, что выдвинет свою кандидатуру, только когда это решение будет поддержано подавляющим большинством чеченцев: «Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы».
Три мутировавших штамма COVID-19 выявлены в Северной Осетии
На территории Северной Осетии выявлены три мутировавших штамма коронавируса - британского, южно-африканского и индийского, сообщает пресс-служба главы и правительства республики, передает информагентство «Рес».
«На сегодняшний день выявлены единичные случаи британского, южно-африканского и индийского штаммов», - говорится в сообщении.
Региональное управление Роспотребнадзора постоянно проводит мониторинг циркуляции мутирующих штаммов COVID-19 на территории республики.
Как отметил врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев, слова которого приводятся в сообщении, госпитализация в республике в настоящее время вдвое превышает показатель выписки. При этом за прошедшую неделю вакцинацию прошли 8 тысяч человек, что в два раза больше, чем за предыдущую.
По данным регионального Минздрава, стационарах республики находятся 353 человека (+38 госпитализированы за пятницу), из которых у 188 референс-центром подтвержден Covid-19.
Дональд Трамп: Россия и Китай «унижают» США при Байдене
Бывший президент США Дональд Трамп в субботу собрал первый большой митинг своих сторонников после ухода из Белого дома. В митинге в штате Огайо приняли участие тысячи людей.
Большая часть выступления Трампа, аккаунты которого в большинстве социальных сетей заморожены или удалены и который редко появляется на публике и общается с журналистами, была посвящена критике администрации Джо Байдена. Бывший президент вновь заявил, что, по его мнению, выборы в ноябре прошлого года были проведены нечестно и его лишили победы (суды не подтвердили каких-либо значительных нарушений на выборах, однако многие сторонники Трампа убеждены, что итоги голосования сфальсифицированы). Трамп также призвал на предстоящих выборах в Конгресс голосовать за своих сторонников и отказать в поддержке тем республиканцам, кто поддержал его импичмент в январе.
В своем выступлении бывший президент коснулся и темы России. По словам Трампа, Россия, Китай и Иран сейчас «унижают» Соединенные Штаты, чего не было при нем. Он обвинил администрацию Байдена в том, что она позволила достроить газопровод «Северный поток – 2» из России в Германию, заявив, что при его администрации США добились остановки сооружения газопровода. Байден при этом ранее заявлял, что именно администрация Трампа позволила России построить газопровод на 90 процентов.
Трамп прямо не говорил о своих планах баллотироваться в президенты в 2024 году, однако заявил, что республиканцам необходимо бороться за Белый дом.
Трамп в ближайшие дни проведет еще два массовых мероприятия – у границы США с Мексикой и в штате Флорида, где он сейчас живет.
Коронавирус в Грузии: 585 новых случаев заражения, 11 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 585 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены после проведения около 36 тысячи тестов на коронавирус. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил – 2,65%, за последние две недели – 2,49%, а за последнюю неделю – 2,33%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 363 522.
Более 63% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 370. В Имерети выявили 64 случаев заражения, в Квемо Картли – 44, в Аджарии – 39, в Кахетии и в Самегрело и Земо Сванети – по 23, в Шида Картли – 8, в Мцхета-Мтианети – 2, в Самцхе-Джавахети – 12, в Гурии – 0, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 266.
Выздоровели 953 человека, их общее число выросло до 349 658.
На данный момент в Грузии более 8,5 тысячи активных случаев коронавируса. Из них 2 576 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах. Состояние 596 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключен 161 человек.
5 398 граждан (около 63% активных случаев) лечатся на дому, а 585 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 40 человек, в самоизоляции остаются более 7,4 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 27 июня достигло 253 988. Это около 6,9% от всего населения Грузии.
Тбилиси и Сагареджо свяжет новая скоростная автомагистраль
Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии объявил тендер на строительство новой скоростной автомагистрали, которая свяжет Тбилиси с городом Сагареджо в Кахетии.
По сообщению ведомства, на участке Тбилиси-Сагареджо, который отличается высокой интенсивностью движения, будет построена четырехполосная асфальтобетонная дорога протяженностью 35,2 километра. Строительство будет финансироваться из государственного бюджета. Работы по проектированию дороги выполнялись высококвалифицированными австралийскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка.
Тендер объявлен по трем лотам. В Департаменте автодорог заявляют, что строительство дороги поделили на участки на основании инженерно-финансового анализа. Поскольку это обеспечит высокую конкуренцию, местным компаниям разрешено участвовать в тендере самостоятельно, подчеркнули в ведомстве.
Тендер на строительные работы на первом участке (объездная дорога Вазиани) будет проводиться в рамках процедуры государственных закупок, и грузинские компании смогут участвовать в нем самостоятельно.
Исходя из масштаба следующих двух лотов (Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо), строительный контракт типа FIDIC будет подписан с выигравшей строительной компанией. Однако грузинские компании смогут участвовать и в этих лотах как совместные предприятия.
Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахетию, а также транзитного коридора, ведущего к северо-западному региону Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через густонаселенные села и города: Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.
Строительство новой дороги должно значительно повысить безопасность движения и сократить время в пути. Кроме того, в Минрегионразвития уверены, что проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в Кахетии, а также повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.
Миллионер-антизападник Леван Васадзе рассказал о своей болезни
Бизнесмен Леван Васадзе, основатель ультраконсервативного движения «Эри» (Нация) сообщил об ухудшении состояния своего здоровья. Видеообращение Васадзе накануне было размещено на YouTube-канале «Эри».
В четверг ряд грузинских СМИ сообщили о госпитализации 51-летнего миллионера. В «Эри» подтвердили информацию о проблемах со здоровьем их лидера. Также в партии заявили, что Васадзе выехал в Турцию для прохождения медицинских обследований, поскольку ни в Тбилиси, ни в Москве поставить диагноз ему не смогли.
Единомышленники Васадзе исключили, что ухудшение его состояния связано с коронавирусом. Представители «Эри» допускают, что бизнесмена могли отравить. При этом они подчеркивают, что до сих пор бизнесмен был полностью здоров – вел активный образ жизни и занимался спортом, сообщают «Новости-Грузия».
«За два последних месяца состояние моего здоровья ухудшалось, что выражалось в недостаточности различных органов, спадах энергии, в работе конечностей и так далее. Я ходил к врачам в Тбилиси, в Москве и теперь в Стамбуле, чтобы и здесь спросить их мнение. Продолжается комплексное исследование. Пока что окончательного ответа нет», - сказал Васадзе.
Он подчеркнул, что не знает, как информация о его проблемах просочилась в прессу. Васадзе заверил своих сторонников, что «все будет хорошо» и поводов для беспокойства нет.
- Леван Васадзе известен тем, что проповедует ультраконсервативные взгляды и патриархальные ценности, активно критикует Запад, а также поддерживает пророссийский политический курс. Васадзе – миллионер, свое состояние он нажил в России.
- 16 мая он объявил о создании партии. Незадолго до презентации нового политического объединения Васадзе проводил встречи в регионах и часто появлялся на публике. В конце мая стало известно о визите Васадзе в Москву и его встрече с политологом Александром Дугиным, которого грузинские СМИ называют «главным идеологом Кремля».
- Несмотря на проблемы со здоровьем лидера, партия Васадзе не намерена менять свою повестку. Представители «Эри» готовятся к разгону «Марша достоинства», который ЛГБТ-активисты и правозащитники планируют провести 5 июля в центре Тбилиси.
Глава Минздрава Британии ушел в отставку - он нарушил правила
Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок в субботу ушел в отставку после скандала. В пятницу издание The Sun опубликовало снимки, на которых женатый министр целует и обнимает высокопоставленную сотрудницу своего министерства Джину Коланджело. Причиной отставки, однако, стала не личная жизнь, а нарушение правил социального дистанцирования.
Фото, по всей видимости, были сделаны в то время, когда в Британии действовали жесткие карантинные меры, запрещавшие, в частности, встречи для совместного проведения досуга между людьми, которые не живут под одной крышей. Хэнкок как министр здравоохранения лично призывал британцев следовать правилам, которые, как выяснилось, сам нарушил.
«Я понимаю, на какие огромные жертвы пошел каждый в этой стране, и те из нас, кто устанавливают эти правила, должны их придерживаться. И поэтому я должен уйти в отставку», - приводит слова Хэнкока Би-Би-Си.
Премьер-министр Борис Джонсон накануне не стал настаивать на отставке Хэнкока, сказав, что получил от него объяснение и считает дело закрытым. Однако общественное мнение обернулось не в пользу министра.
- В Британии в последние дни вновь растет число инфицированных. За последние сутки оно превысило 20 тысяч - такого не было несколько месяцев. Власти утверждают, что причина этого в распространении «варианта дельта» (индийского штамма) коронавируса. Из-за негативной тенденции развития эпидемии властям пришлось перенести на июль запланированную отмену ограничительных мер.
В Исландии отменили все ограничения, связанные с коронавирусом
В Исландии в субботу 26 июня отменили все ограничения, связанные с распространением коронавируса. Больше нет необходимости носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, сняты и лимиты на число участников массовых мероприятий. Страна стала первым государством в Европе, пошедшим на полную отмену мер, связанных с пандемией (за исключением ограничений на въезд из-за рубежа).
«Мы возвращаемся к жизни, которой мы привыкли жить и к которой мы столь долго стремились» - сказала министр здравоохранения страны.
Исландия с самого начала пандемии сделала ставку на масштабное тестирование. В стране с населением в 330 тысяч человек на данный момент проведено более 750 тысяч тестов. Тестирование позволяло эффективно выявлять инфицированных и изолировать их. На пике развития эпидемии стране, однако, не удалось избежать локдауна. Сейчас почти 87 процентов жителей страны вакцинировано, и число новых случаев инфекции не превышает 10 за неделю.
За все время эпидемии в стране умерли 30 человек, причем только 1 - в нынешнем году. Как число смертей на душу населения, так и процент летальности в Исландии - одни из самых низких в мире.
В Грузии могут разрешить вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте 16-17 лет
Рекомендуемый возраст для вакцинации против коронавируса в Грузии, скорее всего, будет снижен с 18 до 16 лет. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Он пояснил, что проводить вакцинацию в младших возрастных группах планируется только с использованием препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech.
«Вы знаете, что несколько стран уже начали прививать детей с 12 до 15 лет. Это США, Канада, Израиль, Великобритания, Италия и другие страны. Мы очень надеемся, что у нас будет достаточное количество доз Pfizer», - заявил Гамкрелидзе.
Посредством международной платформы COVAX в марте Грузия получила первую партию вакцины Pfizer в количестве 29 250 доз. Все они уже израсходованы. Прививки этим препаратом делали медицинским работникам и гражданам старше 65 лет.
Во втором полугодии текущего года концерн BioNTech/Pfizer должен поставить Грузии еще 1 миллион доз вакцин.
В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, добавив пункт, касающийся детей и подростков. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше, сообщают «Новости-Грузия».
- Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 26 июня достигло 251 529 – это около 6,8% от всего населения Грузии. По словам эпидемиологов, для выработки коллективного иммунитета необходимо привить до 60% жителей страны.
Сборная Грузии по регби победила Нидерланды и выиграла Кубок Европы
Сборная Грузии по регби обыграла команду Нидерландов в финале Чемпионата Европы, в 13-й раз став победителем континентального первенства. Матч, который прошел сегодня, 26 июня, в городе Телави (регион Кахетия), завершился со счетом 48:15 в пользу хозяев.
В составе грузинской команды попытки на счету Давида Ниниашвили, Акакия Табуцадзе, Георгия Джавахия, Гурама Гогичаишвили, Тедо Абжандадзе, Васила Лобжанидзе.
В текущем розыгрыше чемпионата Европы, который растянулся из-за пандемии COVID-19, сборная Грузии выиграла все четыре предыдущих матча, набрав 18 очков и не оставив шансов на победу другим участникам турнира, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Лелос» выигрывали чемпионат Европы в 2018, 2019 и 2020 годах. Их последнее поражение в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала победу, завершив матч с минимальным отрывом (8:7).
С сезона-2016/17 на чемпионате Европы играют шесть сборных. Команда, занявшая итоговое первое место в турнирной таблице после кругового турнира, становится победителем первенства. Также чемпионат Европы 2021 года является отборочным турниром к Кубку мира 2023 года, который пройдет во Франции. Принять участие в Кубке мира смогут команды, занявшие первое и второе места, третья команда чемпионата Европы станет участником финального квалификационного турнира.
Габриэлиус Ландсбергис: Заза Гахеладзе должен быть немедленно освобожден
Заза Гахеладзе должен быть немедленно освобожден, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис на пресс-конференции по итогам совместного визита с министрами иностранных дел Австрии и Румынии в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель.
«Наш визит прошел в очень удачное время. В Грузии у нас состоялись замечательные встречи. Мы говорили о необходимости немедленного освобождения Зазы Гахеладзе. Это очень болезненный вопрос для правительства Грузии, и мы поддерживаем его требование о немедленном освобождении незаконно задержанного лица. Мы также подчеркнули, что соглашение, в котором участвовал ЕС, должно выполняться.
Мы также высоко оценили участие Грузии в усилиях по восстановлению доверия между Арменией и Азербайджаном. Я думаю, что Грузия может сыграть особую роль в обеспечении большей стабильности в регионе. Вы действительно можете взять на себя лидерство, и я рад, что были сделаны первые шаги в этом направлении», - сказал министр иностранных дел Литвы.
- По поручению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, 24 июня Богдан Ауреску, Александр Шалленберг и Габриэлиус Ландсбергис отправились в турне по странам Южного Кавказа. Грузия стала последним пунктом их поездки. Сегодня утром Ауреску, Шалленберг и Ландсбергис побывали на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. После официальную встречу с коллегами провел глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он указал, что их визит «является важным политическим посланием ЕС».
AP рассказало об угрозе Китая лишить Киев вакцин от COVID-19 из-за поддержки уйгуров
Киев отозвал свою подпись под документом о ситуации о правах человека в Китае после того, как Пекин пообещал остановить поставку вакцин от коронавируса нового типа на Украину. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои дипломатические источники.
22 июня больше сорока стран мира, в том числе Украина, призвали Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян, северный регион, где, по сообщениям десятков правозащитных групп, власти Китая массово и жестоко нарушают права этнических и религиозных меньшинств.
Двумя днями позже Украина исчезла из списка подписантов, передают AP и Deutsche Welle. Дипломаты из двух западных стран сообщили агентству, что Киев пошел на этот шаг после того, как китайские власти пригрозили отменить запланированную поставку 500 000 доз вакцины от коронавируса в страну.
Ситуация с вакцинацией от COVID-19 на Украине одна из самых тяжелых в Европе. По данным министерства здравоохранения, в стране с февраля привиты хотя бы одной дозой вакцины 1,8 миллиона человек, то есть чуть больше 4 процентов населения.
Киев ранее договорился о поставках 1,9 миллиона доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, к началу мая в страну было поставлено 1,2 миллиона доз. Западные эксперты неоднократно обвиняли Пекин в использовании «вакцинной дипломатии» - продвижении своих геополитических интересов за счет поставки вакцины.
Журналистам AP не удалось получить комментарий по теме у украинской или китайской стороны.
В Турции заложен канал между Черным и Мраморным морями
В Турции в субботу заложен судоходный канал между Черным и Мраморным морями. Это крупнейший инфраструктурный проект в истории страны. В торжественной церемонии принял участие президент страны Реджеп Эрдоган, передает агентство «Анадолу».
Завершение строительства канала, который получил название «Стамбул» и станет дублером пролива Босфор, намечено на 2028 год. Стоимость проекта - приблизительно 15 миллиардов долларов.
Реджеп Эрдоган - давний сторонник строительства канала. Выступая на церемонии, ознаменовавшей начало строительства, он сказал, что новый канал облегчит жизнь жителей крупнейшего турецкого города - Стамбула, разгрузив канал Босфор, судоходство по которому с каждым годом растет.
При этом, по опросам, большая часть жителей Стамбула возражает против строительства канала. Опасения в связи с его сооружением также высказывают экологи.
Длина нового канала составит 45 километров, минимальная ширина - более 240 метров. Через канал будет проложено шесть автомобильных мостов. Именно строительство одного из них началось в субботу. Сам канал начнут сооружать примерно через полтора года.
Отдельный вопрос в связи с сооружением канала связан с международным правом - на канал «Стамбул», как указывают многие юристы, не будет распространяться конвенция Монтре, которая регулирует проход через Босфор в Черное море кораблей нечерноморских стран, ограничивая их тоннаж и время пребывания в Черном море.
Прибывший в Батуми британский эсминец Defender задействуют в военно-морских учениях
Торжественная церемония встречи британского эсминца HMS Defender прошла сегодня, 26 июня, в порту Батуми (Аджарская АР). Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии. Капитана Винсома Оуэному и экипаж судна приветствовали глава департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Рамаз Папидзе, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и посол Британии в Грузии Марк Клейтон.
«Визит корабля служит демонстрацией тесного сотрудничества между Соединенным Королевством и Грузией в области обороны и безопасности», - отмечают в МВД.
Корабль будет задействован на совместных военно-морских учениях с представителями береговой охраны Грузии. Маневры в Черном море должны послужить усилению их возможностей. В рамках визита представители двух военно-морских частей также проведут информационные встречи для обмена опытом.
HMS DEFENDER – эскадренный миноносец 5 класса Daring, один из самых мощных эсминцев Королевского военно-морского флота. Он посещает Грузию впервые.
Следуя в сторону Грузии из порта Одессы, британский эсминец проложил курс близ побережья Крыма в районе Севастополя. Это место Россия считает своими территориальными водами. Когда корабль проплывал в районе мыса Фиолент, в небо для его сопровождения были подняты бомбардировщики Су-24, а рядом с ним находились катера береговой охраны России, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Министерство обороны России утверждает, что по курсу корабля были сделаны предупредительные выстрелы, а также произведено бомбометание, после чего британский корабль покинул «территориальные воды РФ».
В Минобороны Британии заверили, что стрельбы не было, и предположили, что российские военные проводили учения в акватории Черного моря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что эсминец шел тем маршрутом, которого следовало ожидать в соответствии с международным правом.
Спецслужбы США не смогли объяснить 143 случая наблюдения НЛО за 16 лет
Американские военные получили сообщения больше, чем о 144 случаях наблюдения неопознанных летающих объектов с ноября 2004 по март 2021 года. Чаще всего речь, вероятнее всего, шла о существующих физических объектах. Однако в 143 случаях опознать или объяснить наблюдаемые явления не получилось. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу предварительном докладе Офиса директора национальной разведки США.
Спецслужбы подготовили документ по запросу Конгресса. Законодатели решили выяснить, не пытается ли разведка скрыть от них информацию о неопознанных явлениях. В документе анализируются 144 сообщения о НЛО - в основном, наблюдавшихся американскими военными пилотами. С большой долей уверенности опознан только один из объектов - он, предположительно, оказался сдувающимся в воздухе большим воздушным шаром. Чем были остальные - определить не удалось.
В 80 случаях объекты были зафиксированы сразу несколькими системами наблюдения. Еще в 18 случаях сообщалось о «необычной траектории движения или необычных характеристиках полета» летающих объектов. Почти во всех случаях НЛО прерывали своим появлением запланированные тренировочные полеты или другую активность военных.
Согласно докладу, часть сообщений может быть списана на развевающийся в воздухе мусор, часть - на атмосферные явления, часть - на секретные разработки американского правительства или его подрядчиков. Часть могут быть связаны с технологиями, разрабатываемыми Китаем или Россией, говорится в докладе.
Популярные в массовой культуре теории о контактах с инопланетными цивилизациями в отчете не рассматриваются. Однако документ, признающий, что правительству не удалось распознать 143 объекта за 16 лет, может подогреть энтузиазм поклонников этих теорий.
ЕС готов содействовать сотрудничеству между Грузией, Азербайджаном и Арменией
ЕС готов более активно участвовать в мирном урегулировании конфликтов на Южном Кавказе, а также содействовать сотрудничеству между Грузией, Азербайджаном и Арменией. Об этом было заявлено в ходе визита в Тбилиси делегации Евросоюза во главе с министрами иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По поручению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, 24 июня Богдан Ауреску, Александр Шалленберг и Габриелиус Ландсбергис отправились в турне по странам Южного Кавказа. Грузия стала последним пунктом их поездки. Сегодня утром Ауреску, Шалленберг и Ландсбергис побывали на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. После официальную встречу с коллегами провел глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он указал, что их визит «является важным политическим посланием ЕС».
Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, стороны говорили о «тяжелой ситуации в оккупированных регионах Грузии, активизации процесса фактической аннексии Россией, ежедневных провокациях оккупационных сил, случаях т.н. бордеризации, незаконных арестов и похищений». «Была подчеркнута необходимость выполнения при посредничестве ЕС соглашения о прекращении огня, подписанного Россией 12 августа 2008 года, и вывода российских оккупационных войск с территории Грузии», - подчеркнули в МИД Грузии.
Кроме того, министры обсудили вопросы мира и безопасности в черноморском регионе, странах «Восточного партнерства», а также на Южном Кавказе. «Была отмечена готовность Грузии способствовать диалогу между тремя странами Южного Кавказа для обеспечения мирного и стабильного развития региона», - сказано в сообщении.
Из Дворца церемоний Ауреску, Шалленберг и Ландсбергис переместились в администрацию правительства Грузии, где провели переговоры с премьером Ираклием Гарибашвили. На встрече была подчеркнута важность мирного разрешения конфликтов в регионе. Министры иностранных дел поблагодарили Гарибашвили за посредничество в переговорах между Баку и Ереваном, благодаря которым Азербайджан передал Армении 15 задержанных военных в обмен на карты минных полей.
Кроме того, обсуждали итоги визита министров иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины в Брюссель в формате «Ассоциированного трио».
Говоря о ситуации на оккупированных территориях Грузии, стороны отметили важности вовлечения ЕС, в том числе сопредседателя Женевских международных переговоров, в мирное урегулирование конфликта.
Внимание также было уделено долгосрочной стратегии развития, над проектом которой работает правительство Грузии. Как указал Гарибашвили, США и Евросоюз будут подключены к созданию документа.
В Западной Грузии суд отправил за решетку отца и сына, обвиняемых в изнасиловании 8-летней девочки
Сенакский районный суд (регион Самегрело и Земо Сванети) избрал заключение в качестве меры пресечения для отца и сына, обвиняемых в изнасиловании 8-летней девочки, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Сегодняшнее заседание было закрыто для СМИ. Как сообщил журналистам адвокат обвиняемых, его подзащитные используют право на молчание и не признают себя виновными.
По словам прокурора дела Бесика Кварчхава, суд принял решение, учтя все доказательства, предоставленные стороной обвинения. «По данному уголовному делу к настоящему времени добыты конкретные доказательства, которые прямо подтверждают обвинения, предъявленные задержанным», - сказал Кварчхава.
60-летний мужчина и его 35-летний сын были задержаны 23 июня вскоре после того, как об изнасиловании несовершеннолетней в полицию заявила ее мать. Предварительное расследование подтвердило, что за последние полтора года было как минимум пять таких эпизодов. Кроме того, следователи выяснили, что 21 января 2018 года З.Г. совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении еще одной несовершеннолетней, которой на тот момент было 9 лет. Как отмечают в прокуратуре, пострадавшим школьницам угрожали убийством, если они кому-нибудь расскажут о произошедшем, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Задержанным предъявлено обвинение по подпункту «в» части 4 статьи 137 УК Грузии – изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, с угрозой насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (Б.Г. – два эпизода, З.Г. – три эпизода). Кроме того, З.Г. вменяется в вину преступление, предусмотренное подпунктом «г» части 3 статьи 138 УК Грузии – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного несовершеннолетнего.
Обоим обвиняемым грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура уже обратилось в суд с ходатайством об установлении для них меры пресечения в виде заключения.
За сутки на Северном Кавказе умер 41 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 556
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 41 пациент с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 556.
По данным властей, в Краснодарском крае умер 21 человек, в Ставропольском крае – шесть, в Дагестане – пять, в Калмыкии, Адыгее и Чечне по два, в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, и Ингушетии официально подтверждено по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 11 181 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Северной Осетии.
- Краснодарский край + 139 (511 95 за все время пандемии)
- Дагестан + 128 (35 287)
- Ставропольский край + 116 (56 651)
- Калмыкия + 43 (21 416)
- Кабардино-Балкария + 31 (24 784)
- Чечня + 30 (12 655)
- Карачаево-Черкесия + 20 (20 808)
- Ингушетия + 17 (16 084)
- Адыгея + 17 (14 948)
- Северная Осетия + 15 (17 248)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 271 076 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 26 июня, выявлено 5 409 088 заболевших коронавирусом.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.