В Тбилиси рассказали о выгодах соглашения об ассоциации с ЕС за семь лет

К 2024 году Грузия планирует выполнить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на 60-65% и подать заявку на полноправное членство в объединении. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном в седьмую годовщину подписания соглашения об ассоциации, передает агентство «Новости-Грузия».

Соглашение об ассоциации Евросоюз подписал одновременно с Грузией, Молдовой и Украиной 27 июня 2014 года. В случае Грузии и Молдовы эти договоренности полностью вступили в силу 1 июля 2016 года.

«Грузия продолжает сближение с еврорегуляциями и евродирективами, благодаря чему она признана ведущей страной-реформатором в регионе «Восточного партнерства», - отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Неотъемлемой частью соглашение об ассоциации является Соглашение о свободной торговле с Европейским союзом (DCFTA). Поэтапное снятие взаимных торговых барьеров - одно из главных его преимуществ. За последние семь лет с момента подписания экспорт грузинской продукции в ЕС вырос на 15%. На сегодняшний день Брюссель входит в число основных торговых партнеров Грузии – торговля с ЕС занимает 24% во внешнем товарообороте Грузии.

В МИД указывают, что соглашение также помогло улучшить инвестиционный климат в Грузии, в частности, путем инвестирования в Грузию и производство продукции. Сейчас производители могут экспортировать свою продукцию на рынок ЕС без тарифов. Кроме того, по оценке МИД, на новый этап выходит энергетическое сотрудничество с ЕС. В 2016 году Грузия стала членом Европейского энергетического сообщества. Значительно увеличился объем ежегодной помощи, оказываемой Грузии Брюсселем. За последние семь лет в общей сложности он превысил 1 миллиард евро.

«Согласно соглашению, постепенно увеличивается объем финансовой помощи ЕС, который ежегодно составляет 120-130 миллионов евро только в двустороннем формате. Грузия дополнительно участвует в различных региональных программах помощи в многостороннем формате», - говорится в сообщении МИД.

Успешная реализация реформ в рамках соглашения об ассоциации способствовала успешному завершению процесса либерализации визового режима Грузии и ЕС. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, не чаще чем раз в полгода. Упрощенным режимом пересечения границы со странами ЕС за четыре года воспользовались более полумиллиона граждан Грузии.

Кроме того, как указывают в министерстве, подписание соглашение дало «дополнительный импульс» сотрудничеству Грузии с европейскими агентствами: Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ), Европол (полицейская служба Европейского союза), «Евроджаст» (единое агентство юстиции ЕС) и другими.

Посол Евросоюза в Гузии Карл Харцель сегодня распространил поздравительное обращение, в котором отметил, что соглашения об ассоциации – это не просто технический документ, а «надежная основа для тесных отношений» Тбилиси и Брюсселя.