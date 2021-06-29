COVID-19 в Грузии: уровень выявляемости за сутки превысил 4%

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 22 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5297 человек.

По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 1194 новых случая коронавируса. Накануне провели 29 709 тестов: PCR-тестов – 11 489, экспресс–тестов на антиген – 18 220.

Выздоровели еще 678 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 365 068, выздоровевших – 351 144.

За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 4,02%, за последние 14 дней составляет 2,5%, за неделю – 2,45%.

За сутки вакцинированы от коронавируса 2777 человек, всего использовано вакцин – 257 974.