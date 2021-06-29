Джо Байден поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

«Я не считаю целесообразным проводить «Неделю прайда», так как существуют группы, которые могут это неправильно использовать», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя вопрос о проведении недели «Тбилиси Прайд».

Каладзе говорит, что в стране защищена свобода выражения, – пишет Первый канал Грузии.

«Много лет назад мы приняли важный закон, согласно которому все равны в своих правах и каждый имеет возможность выражать свое мнение. Что касается «Недели прайда» в целом, я не считаю целесообразным это делать, поскольку существуют определенные группы, которые могут неправильно использовать это – как с одной, так и с другой стороны. Свобода выражения мнения в стране защищена, вы не сможете привести никаких фактов и случаев, которые ограничивали бы свободу выражения мнения людей», – говорит Каладзе.

На вопрос, придает ли власть большое значение сторонникам Левана Васадзе и Гурама Палавандишвили, Каха Каладзе ответил: «При чем здесь Палавандишвили. Кто такой Палавандишвили? Те, кто будут действовать неправильно и нарушат закон, за этим последует соответствующее реагирование».