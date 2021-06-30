Тойво Клаар: Женевские переговоры необходимо продолжить

Переговоры в Женеве уникальны и их необходимо продолжить, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сопредседатель Женевских международных дискуссий Тойво Клаар.

Как пишет «Новости-Грузия», очередной, 53-й раунд дискуссий проходит сегодня. Накануне в преддверии переговоров стороны провели техническую встречу.

«Женевские переговоры уникальны, поэтому мы должны их сохранить. Иногда мы можем быть разочарованы с точки зрения прогресса, но я всегда надеюсь, что обязательно наступит момент, когда мы получим пользу от этого формата по важным вопросам. Сейчас, возможно, мы видим, что процесс не продвигается значительно вперед, но мы должны защищать этот формат с видением будущего, в котором у нас будет больше прогресса», – сказал Тойво Клаар.

Представитель ЕС также заявил, что в Женеве обсуждается вопрос об освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.

«Мы обязательно обсудим вопрос об освобождении Зазы Гахеладзе. Мы со стороны ЕС поднимали этот вопрос в нескольких форматах. Заза Гахеладзе обязательно должен быть освобожден, причем очень быстро. Со дня ареста гражданина Грузии прошел почти год. Действительно, пришло время для его освобождения. Я не ожидаю, что Гахеладзе будет немедленно освобожден из тюрьмы в результате сегодняшней встречи, но я надеюсь, что эта встреча и обсуждение будут способствовать процессу», – отметил Тойво Клаар.