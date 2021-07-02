Югосетпотребнадзор сообщил о 27 новых случаях заражения коронавирусом за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский отверг мнение российского президента Владимира Путина о том, что русские и украинцы - это один народ.

"Мы точно не один народ... Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг" - сказал Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отметив, что "у каждого из нас свой путь". Зеленский согласился с тем, что у Украины и России - "общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии", и, возможно, "что-то общее у нас будет в будущем, если ещё не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами". По мнению украинского президента, цель у Украины и России, хотя народы этих стран и разные, должна быть одна - "закончить войну в Донбассе, вернуть Украине её территории".

Отвечая на вопрос о том, почему многие россияне болеют за сборную Украины по футболу на нынешнем чемпионате Европы, Зеленский сказал, что, "русский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий", а большинство населения России ждёт прекращения войны против Украины. По мнению президента Украины, сам Владимир Путин по отношению к Украине находится под влиянием им же самим созданным пропаганды.

Зеленский подтвердил, что готов встретиться с Путиным, несмотря на заявления последнего о том, что Украина находится под "внешним управлением". По словам Зеленского, Украина самостоятельно решает все свои вопросы.

Президент Украины подтвердил, что 12 июля состоится его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в конце июля - переговоры с президентом США Джо Байденом.

Путин накануне на "прямой линии", отвечая на вопрос о том, почему Украина не включена в России в список "недружественных стран", сказал, что не считает украинский народ недружественным, убеждён в том, что русские и украинцы, по сути, представляют собой один народ, а саму Украину назвал страной, в которой введено внешнее управление. Он также пообещал написать статью о взаимоотношениях русского и украинского народов.