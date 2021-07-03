С моста, соединяющего Рустави-Гачиани, упал и загорелся трайлер

Уголовный суд Манхэттена обвинил Trump Organization и ее главного финансового директора Аллена Вайссельберга в уклонении от уплаты налогов на сумму почти два миллиона долларов, сообщает CNN.

По версии прокуроров, Trump Organization на протяжении 15 лет занижала налогооблагаемые доходы, оплачивая своим сотрудникам и членам их семей разные товары и услуги, такие как арендная плата, обучение детей и автомобили. Под подозрение попали и подарки, которые делала компания своим работникам.

В свою очередь 73-летний топ-менеджер Вайссельберг, по данным прокурора, в течение многих лет скрывал, что является резидентом Нью-Йорка. Это позволило ему, как утверждается, недоплатить более 900 тысяч долларов, а также незаконно получить налоговое возмещение на сумму свыше 130 тысяч долларов.

Вайссельберг не признал себя виновным. Судья отпустил его под подписку о невыезде, приказав сдать паспорт.

Самому бывшему президенту Дональду Трампу не было предъявлено обвинений. Экс-глава государства назвал происходящее «политической охотой на ведьм». Trump Organization объявила, что Вайссельберг используется властями как «пешка в попытке причинить вред бывшему президенту».

С этим не согласны представители стороны обвинения. Они заявили о наличии у них неопровержимых доказательств – показания Большого жюри, бухгалтерские записи, налоговые отчеты и заявления потенциальных свидетелей. Со следствием согласилась работать и бывшая жена Вайссельберга-младшего, много лет проработавшая в компании Трампа: именно она передала в прокуратуру не менее 10 коробок с финансовыми документами компании.

Расследование против Трампа было начато в 2018 году. Тогда он проверял информацию о тайных платежах, которые в 2016 году будущий президент совершил порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание об их сексуальных связях. Платеж, как считается, поступил из предвыборного фонда и потому считался незаконным. Позже расследование было расширено на другие области: следствие заподозрило финансовое мошенничество, обман страховых компаний и уклонение от уплаты налогов.