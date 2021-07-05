Кобахидзе обвинил «радикальную оппозицию» в усилении антизападных настроений

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в поддержке проведения в Тбилиси «Марша достоинства» в защиту прав ЛГБТК-сообщества.

По мнению экс-спикера парламента, обостряя ситуацию на фоне негативного отношения части общества к проведению таких мероприятий, оппозиция усиливает антизападные настроения в Грузии.

Как пишет «Новости-Грузия», Кобахидзе уверен, что за НПО «Тбилиси Прайд» стоит партия «Единое национальное движение» и ее партии-партнеры.

«Я хотел бы напомнить всем, что происходящее сегодня в Тбилиси отвечает исключительно интересам радикальной оппозиции, стоящей за прайдом партии «Национальное движение» и ее партий-партнеров. Противостояние общественности, напряженность, антизападные настроения – вот к чему стремились эти политические силы все эти годы», – сказал Кобахидзе.

По мнению лидера «Мечты», настоящая цель НПО «Тбилиси прайд» заключалась не в защите чьих-либо прав, а в субъективных политических интересах стоящих за ним сил.

Кобахидзе призвал «не позволять антигосударственным политическим силам развивать ситуацию по своему сценарию».

Он отметил, что власти предупредили организаторов «Марша достоинства», что запланированная ими акция может вызвать агрессию оппонентов и обострение ситуации.

В тоже время, подчеркнул Кобахидзе, «насилие, особенно в отношении журналистов, не имеет оправдания, и каждый такой факт требует реакции».

«Мы понимаем, что ситуацией сложно управлять в силу объективных обстоятельств, в том числе, количества протестующих. Однако мы призываем правоохранительные органы сделать все возможное для предотвращения насилия и деэскалации ситуации», – заявил Кобахидзе.