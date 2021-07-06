COVID-19 в Абхазии: 181 новый случай, три - летальных

Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 545 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 181 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человек. В тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 35, в Ткварчельской ЦРБ – 15 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ 4 и 5 июля скончались три женщины 72, 73 и 82 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 999 человек. Зарегистрировано 254 летальных случая. Выздоровели 15 573 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.